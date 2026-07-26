«Λευκές Περιοχές»: Ξεκινά η εγκατάσταση 54 σταθμών για επέκταση της ψηφιακής τηλεοπτικής κάλυψης, τα σημεία

Το έργο αποσκοπεί στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στην ενημέρωση, ενώ σε επόμενη φάση προβλέπεται η ανάπτυξη συνολικά 181 σταθμών σε όλη την Ελλάδα





Η επέκταση της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής κάλυψης σε περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός δικτύου, αποτελεί τον στόχο του έργου «Λευκές Περιοχές», το οποίο υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της ΕΔΥΤΕ.



ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση για πολίτες που κατοικούν σε ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.



Η ψηφιακή μετάβαση, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, δεν αποτυπώνεται μόνο στις νέες υπηρεσίες ή στις τεχνολογίες που υιοθετούνται, αλλά και στην ικανότητα των υποδομών να καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης. Η ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός να αποκτήσει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.



Ψηφιακό κενό Για χρόνια, δεκάδες ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας παρέμεναν εκτός επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής κάλυψης, καθώς η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της χώρας δεν επέτρεπε την πλήρη λήψη του σήματος. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε ένα διαχρονικό ψηφιακό κενό, το οποίο δεν περιοριζόταν μόνο στη δυνατότητα τηλεοπτικής λήψης, αλλά επηρέαζε συνολικά την ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων στην ενημέρωση και τη συμμετοχή τους στην καθημερινή κοινωνική ζωή.







Οι περιοχές Οι νέες υποδομές αφορούν περιοχές της Δράμας, της Καβάλας, του Έβρου, της Ροδόπης και της Ξάνθης, καθώς και τη Λέσβο, τη Λήμνο, τον 'Αγιο Ευστράτιο, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, τη Ρόδο, την Κάρπαθο, την Κάσο, την Κάλυμνο, τη Χάλκη, την Τήλο και τους Λειψούς.



Πρόκειται για περιοχές με ιδιαίτερη γεωγραφική και εθνική σημασία, όπου, σύμφωνα με το υπουργείο, η ισότιμη πρόσβαση στις ψηφιακές υποδομές αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη.



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Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:



«Με το έργο των Λευκών Περιοχών αντιμετωπίζουμε μια εκκρεμότητα πολλών ετών και διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στην ενημέρωση δεν θα εξαρτάται από τη γεωγραφία. Δημιουργούμε μόνιμες υποδομές σε ακριτικές, νησιωτικές και ορεινές περιοχές, από τη Δράμα και τον Έβρο μέχρι τη Λέσβο, τη Χίο, τους Λειψούς και τη Χάλκη. Με τον τρόπο αυτό μειώνουμε το ψηφιακό χάσμα και ενισχύουμε την κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η ψηφιακή ισότητα είναι βασική προϋπόθεση για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθεί σταθερά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».



Το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για την επέκταση της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής κάλυψης σε ολόκληρη τη χώρα. Για τον σχεδιασμό του εκπονήθηκαν εξειδικευμένες τεχνικές μελέτες με την επιστημονική συνδρομή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μέσω των οποίων χαρτογραφήθηκαν οι πραγματικές ανάγκες κάλυψης και προσδιορίστηκαν τα σημεία όπου οι νέες υποδομές εκτιμάται ότι θα προσφέρουν τη μεγαλύτερη κοινωνική και επιχειρησιακή αξία.



Σύμφωνα με τον συνολικό σχεδιασμό, σε επόμενη φάση προβλέπεται η εγκατάσταση συνολικά 181 Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης σε όλη την επικράτεια, με στόχο σχεδόν όλες οι Περιφέρειες της χώρας να υπερβούν το 95% πληθυσμιακής κάλυψης όσον αφορά το επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα.



Η εγκατάσταση 54 Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης αποτελεί την πρώτη φάση του έργου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης , που έχει σκοπό τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση. Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει μελλοντικά την ανάπτυξη 181 σταθμών σε όλη τη χώρα.Η επέκταση της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής κάλυψης σε περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός δικτύου, αποτελεί τον στόχο του έργου, το οποίο υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της ΕΔΥΤΕ.Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, η παρέμβαση αποσκοπεί στη δημιουργία μόνιμων υποδομών που θα διασφαλίσουνπου κατοικούν σε ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.Η ψηφιακή μετάβαση, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, δεν αποτυπώνεται μόνο στις νέες υπηρεσίες ή στις τεχνολογίες που υιοθετούνται, αλλά και στην ικανότητα των υποδομών να καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης. Η ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός να αποκτήσει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.Για χρόνια, δεκάδες ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας παρέμεναν εκτός επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής κάλυψης, καθώς η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της χώρας δεν επέτρεπε την πλήρη λήψη του σήματος. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε ένα διαχρονικό ψηφιακό κενό, το οποίο δεν περιοριζόταν μόνο στη δυνατότητα τηλεοπτικής λήψης, αλλά επηρέαζε συνολικά την ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων στην ενημέρωση και τη συμμετοχή τους στην καθημερινή κοινωνική ζωή.Στην πρώτη φάση του έργου προβλέπεται η εγκατάσταση 54 Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν δωρεάν πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Βορείου Αιγαίου και του Νοτίου Αιγαίου.Οι νέες υποδομές αφορούν περιοχές της Δράμας, της Καβάλας, του Έβρου, της Ροδόπης και της Ξάνθης, καθώς και τη Λέσβο, τη Λήμνο, τον 'Αγιο Ευστράτιο, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, τη Ρόδο, την Κάρπαθο, την Κάσο, την Κάλυμνο, τη Χάλκη, την Τήλο και τους Λειψούς.Πρόκειται για περιοχές με ιδιαίτερη γεωγραφική και εθνική σημασία, όπου, σύμφωνα με το υπουργείο, η ισότιμη πρόσβαση στις ψηφιακές υποδομές αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη.Η παρέμβαση διαφοροποιείται από προηγούμενες δράσεις, καθώς δεν περιορίζεται στην ενίσχυση μεμονωμένων νοικοκυριών για την αντιμετώπιση προβλημάτων λήψης. Αντίθετα, βασίζεται στη δημιουργία μόνιμων υποδομών που θα εξυπηρετούν το σύνολο των χρηστών στις περιοχές κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων, επισκεπτών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Με τον τρόπο αυτό, το όφελος αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και δημιουργεί αναπτυξιακό αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες.Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:«Με το έργο των Λευκών Περιοχών αντιμετωπίζουμε μια εκκρεμότητα πολλών ετών και διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στην ενημέρωση δεν θα εξαρτάται από τη γεωγραφία. Δημιουργούμε μόνιμες υποδομές σε ακριτικές, νησιωτικές και ορεινές περιοχές, από τη Δράμα και τον Έβρο μέχρι τη Λέσβο, τη Χίο, τους Λειψούς και τη Χάλκη. Με τον τρόπο αυτό μειώνουμε το ψηφιακό χάσμα και ενισχύουμε την κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η ψηφιακή ισότητα είναι βασική προϋπόθεση για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθεί σταθερά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».Το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για την επέκταση της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής κάλυψης σε ολόκληρη τη χώρα. Για τον σχεδιασμό του εκπονήθηκαν εξειδικευμένες τεχνικές μελέτες με την επιστημονική συνδρομή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μέσω των οποίων χαρτογραφήθηκαν οι πραγματικές ανάγκες κάλυψης και προσδιορίστηκαν τα σημεία όπου οι νέες υποδομές εκτιμάται ότι θα προσφέρουν τη μεγαλύτερη κοινωνική και επιχειρησιακή αξία.Σύμφωνα με τον συνολικό σχεδιασμό, σε επόμενη φάση προβλέπεται η εγκατάσταση συνολικά 181 Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης σε όλη την επικράτεια, με στόχο σχεδόν όλες οι Περιφέρειες της χώρας να υπερβούν το 95% πληθυσμιακής κάλυψης όσον αφορά το επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η σημασία του έργου δεν περιορίζεται στη βελτίωση της τηλεοπτικής λήψης. Η ανάπτυξη νέων υποδομών ενισχύει την κοινωνική και εδαφική συνοχή, συμβάλλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και δημιουργεί σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές σε περιοχές που επί δεκαετίες βρίσκονταν στο περιθώριο του ψηφιακού χάρτη της χώρας. Παράλληλα, αναδεικνύει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά αποκλειστικά τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.



Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης, η πρόκληση πλέον είναι να διασφαλιστεί ότι κανένας πολίτης δεν θα μένει πίσω. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της ψηφιακής ισότητας δεν αποτιμάται μόνο με βάση την έκταση των δικτύων ή τον αριθμό των κεραιών, αλλά από το κατά πόσο ένας πολίτης που κατοικεί στους Λειψούς, στη Χάλκη, στον 'Αγιο Ευστράτιο ή σε ένα ορεινό χωριό της Ροδόπης διαθέτει τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στην ενημέρωση με έναν κάτοικο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.



Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, αυτό αποτελεί και το ουσιαστικό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας «Λευκές Περιοχές»: η δημιουργία μιας ψηφιακής Ελλάδας που δεν σταματά εκεί όπου τελειώνει ο δρόμος ή αλλάζει το ανάγλυφο του χάρτη, αλλά επενδύει σε υποδομές που ενώνουν τη χώρα και διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στην ενημέρωση αποτελεί δικαίωμα όλων των πολιτών.