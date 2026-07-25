Έξαλλη η Κέιτ Πέρι με τον Λευκό Οίκο γιατί χρησιμοποίησε τραγούδι της σε βίντεο με βομβαρδισμούς στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Κέιτι Πέρι Επίθεση στο Ιράν Λευκός Οίκος

Έξαλλη η Κέιτ Πέρι με τον Λευκό Οίκο γιατί χρησιμοποίησε τραγούδι της σε βίντεο με βομβαρδισμούς στο Ιράν

Δεν μου ζητήθηκε η άδεια και σίγουρα δεν το εγκρίνω, γράφει η τραγουδίστρια σε ανάρτηση και εξηγεί ότι η μουσική της είναι για να ενώνει τον κόσμο

Έξαλλη η Κέιτ Πέρι με τον Λευκό Οίκο γιατί χρησιμοποίησε τραγούδι της σε βίντεο με βομβαρδισμούς στο Ιράν
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Οργή προκάλεσε στην Κέιτι Πέρι, όπως αναφέρει η ίδια σε ανάρτησή της, η επιλογή του Λευκού Οίκου να χρησιμοποίησει ένα τραγούδι της για να επενδύσει μουσικά ένα βίντεο με βομβαρδισμούς στόχων στο Ιράν.

«Δεν το ενέκρινα, δεν μου ζητήθηκε η άδεια και σίγουρα δεν το εγκρίνω», γράφει η τραγουδίστρια που εξηγεί το κομμάτι, το «Firework» («Πυροτέχνημα») είναι ένας «ύμνος ελπίδας».

Όπως ακόμη επισημαίνει η ίδια «η μουσική μου έχει σκοπό να ενώνει τους ανθρώπους, όχι να υμνεί τον πόλεμο».

Δείτε το βίντεο του Λευκού Οίκου στο TikTok

@whitehouse

Iran has been warned. 🎆

♬ original sound - The White House
Στην ανάρτησή της η Κείτι Πέρι γράφει:

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένη και εξοργισμένη βλέποντας το τραγούδι "Firework" να χρησιμοποιείται στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο TikTok ως μουσική υπόκρουση για βίντεο με στρατιωτικές επιθέσεις. Δεν το ενέκρινα, δεν μου ζητήθηκε η άδεια και σίγουρα δεν το εγκρίνω.

Έγραψα αυτό το τραγούδι για να αποτελέσει ύμνο ελπίδας, θεραπείας και εσωτερικής δύναμης για ανθρώπους που βιώνουν τις πιο σκοτεινές προσωπικές τους στιγμές. Το να βλέπω ένα μήνυμα αυτοεκτίμησης και ενθάρρυνσης να χρησιμοποιείται ως όπλο για να συνοδεύσει την καταστροφή και τη βία είναι μια πλήρης παραβίαση όλων όσων εκφράζει το τραγούδι μου.

Η μουσική μου έχει σκοπό να ενώνει τους ανθρώπους, όχι να υμνεί τον πόλεμο».

Katy Perry - Firework (Official Music Video)
12 ΣΧΟΛΙΑ

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