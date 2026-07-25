Έξαλλη η Κέιτ Πέρι με τον Λευκό Οίκο γιατί χρησιμοποίησε τραγούδι της σε βίντεο με βομβαρδισμούς στο Ιράν

Δεν μου ζητήθηκε η άδεια και σίγουρα δεν το εγκρίνω, γράφει η τραγουδίστρια σε ανάρτηση και εξηγεί ότι η μουσική της είναι για να ενώνει τον κόσμο