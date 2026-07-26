Γεωργιάδης: Ο Σαλμάς ξαναμασάει τα ίδια, πετάει μια σειρά λάσπης - Άθλιοι άνθρωποι στον ΣΥΡΙΖΑ, αντί να ζητήσουν συγγνώμη μου ξανακάνουν επίθεση
Γεωργιάδης: Ο Σαλμάς ξαναμασάει τα ίδια, πετάει μια σειρά λάσπης - Άθλιοι άνθρωποι στον ΣΥΡΙΖΑ, αντί να ζητήσουν συγγνώμη μου ξανακάνουν επίθεση
«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027» - «Ακυβερνησία στην Ελλάδα σημαίνει καταστροφή» - Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά
Δριμεία επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Novartis εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξής του. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Μάριου Σαλμά, εκτίμησε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 και προειδοποίησε για τις συνέπειες που θα μπορούσε να επιφέρει ένα ενδεχόμενο σενάριο ακυβερνησίας.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για «ξαναζεσταμένο φαγητό», σχολιάζοντας την επαναφορά της υπόθεσης Novartis από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως υποστήριξε, η αρχειοθέτηση της δικής του υπόθεσης, καθώς και εκείνης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, έχει κριθεί νόμιμη από τη Δικαιοσύνη, ενώ δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέτασή της.
«Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναφέρνει ένα ξαναζεσταμένο φαγητό. Είναι το κόμμα που οργάνωσε και ενορχήστρωσε τη σκευωρία Novartis. Που είχε έναν υπουργό, τον κύριο Παπαγγελόπουλο, που καταδικάστηκε για τη σκευωρία Novartis. Και ενώ η ελληνική Δικαιοσύνη έχει καταδικάσει τους τότε προστατευόμενους μάρτυρες ως ψευδομάρτυρες και συκοφάντες σε πρώτο και εφετειακό βαθμό, δεν έχει ζητήσει ένα συγγνώμη από όλους εμάς που ταλαιπώρησε. Αυτό το κόμμα, αυτοί οι άθλιοι άνθρωποι. Αντί να ζητάει συγγνώμη, μου ξανακάνει επίθεση. Κάποτε η λάσπη και η συκοφαντία πρέπει να τελειώνουν», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Ο κ. Σαλμάς δεν είπε κάτι καινούργιο. Ξαναμάσησε τα ίδια. Είπε ένα βράδυ σε μια εκπομπή ότι έχω στήσει έναν διαγωνισμό στα νοσοκομεία. Του κάνω μήνυση. Σταματάει να μιλάει γι' αυτό, γιατί καταλαβαίνει ότι θα τον καταδικάσω σε λίγο στα δικαστήρια. Αίρεται η ασυλία του. Την ώρα που αίρεται η ασυλία του, αμυνόμενος πετάει μια σειρά λάσπης και, αντί η κοινή γνώμη και η Βουλή να πουν αυτά έχουν κριθεί, τα έχουμε πει στα δικαστήρια, αναμασάνε πάλι τα πολιτικά κόμματα, τα αντίπαλα σε εμένα, ξανά την ίδια ιστορία, λες και είμαστε το 2018».
Σχετικά με τα μηνύματα που δημοσιοποίησε, ο υπουργός ανέφερε ότι αφορούσαν γνωστά περιστατικά, ενώ παραδέχθηκε ότι είχε ζητήσει από τον τότε επικεφαλής της Novartis Κωνσταντίνο Φρουζή να εξετάσει την τοποθέτηση διαφήμισης ύψους περίπου 2.000 ευρώ σε ενημερωτική ιστοσελίδα, έπειτα από αίτημα δημοσιογράφου, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο γεγονός περιλαμβάνεται ήδη στη δικογραφία της Novartis.
Την ίδια ώρα, υπερασπίστηκε την κατάθεσή του υπέρ του Νίκου Μανιαδάκη, λέγοντας ότι ο τελευταίος έχει αθωωθεί και ότι όλα τα σχετικά ζητήματα έχουν πλέον κριθεί δικαστικά.
Όπως είπε, ο πρωθυπουργός επιδιώκει να εδραιώσει την πολιτική κανονικότητα, ώστε οι κυβερνήσεις να ολοκληρώνουν τη συνταγματική τους θητεία.
«Ακυβερνησία στην Ελλάδα ίσον καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα «παγώσουν» οι διοικητικές αποφάσεις και θα πληγεί άμεσα η οικονομική δραστηριότητα.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για «ξαναζεσταμένο φαγητό», σχολιάζοντας την επαναφορά της υπόθεσης Novartis από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως υποστήριξε, η αρχειοθέτηση της δικής του υπόθεσης, καθώς και εκείνης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, έχει κριθεί νόμιμη από τη Δικαιοσύνη, ενώ δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέτασή της.
«Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναφέρνει ένα ξαναζεσταμένο φαγητό. Είναι το κόμμα που οργάνωσε και ενορχήστρωσε τη σκευωρία Novartis. Που είχε έναν υπουργό, τον κύριο Παπαγγελόπουλο, που καταδικάστηκε για τη σκευωρία Novartis. Και ενώ η ελληνική Δικαιοσύνη έχει καταδικάσει τους τότε προστατευόμενους μάρτυρες ως ψευδομάρτυρες και συκοφάντες σε πρώτο και εφετειακό βαθμό, δεν έχει ζητήσει ένα συγγνώμη από όλους εμάς που ταλαιπώρησε. Αυτό το κόμμα, αυτοί οι άθλιοι άνθρωποι. Αντί να ζητάει συγγνώμη, μου ξανακάνει επίθεση. Κάποτε η λάσπη και η συκοφαντία πρέπει να τελειώνουν», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Δεν είπε κάτι καινούργιο ο Σαλμάς»Την ίδια ώρα αναφερόμενος στις επιθέσεις του ανεξάρτητου βουλευτή, Μάριου Σαλμά σημείωσε:
«Ο κ. Σαλμάς δεν είπε κάτι καινούργιο. Ξαναμάσησε τα ίδια. Είπε ένα βράδυ σε μια εκπομπή ότι έχω στήσει έναν διαγωνισμό στα νοσοκομεία. Του κάνω μήνυση. Σταματάει να μιλάει γι' αυτό, γιατί καταλαβαίνει ότι θα τον καταδικάσω σε λίγο στα δικαστήρια. Αίρεται η ασυλία του. Την ώρα που αίρεται η ασυλία του, αμυνόμενος πετάει μια σειρά λάσπης και, αντί η κοινή γνώμη και η Βουλή να πουν αυτά έχουν κριθεί, τα έχουμε πει στα δικαστήρια, αναμασάνε πάλι τα πολιτικά κόμματα, τα αντίπαλα σε εμένα, ξανά την ίδια ιστορία, λες και είμαστε το 2018».
Σχετικά με τα μηνύματα που δημοσιοποίησε, ο υπουργός ανέφερε ότι αφορούσαν γνωστά περιστατικά, ενώ παραδέχθηκε ότι είχε ζητήσει από τον τότε επικεφαλής της Novartis Κωνσταντίνο Φρουζή να εξετάσει την τοποθέτηση διαφήμισης ύψους περίπου 2.000 ευρώ σε ενημερωτική ιστοσελίδα, έπειτα από αίτημα δημοσιογράφου, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο γεγονός περιλαμβάνεται ήδη στη δικογραφία της Novartis.
Την ίδια ώρα, υπερασπίστηκε την κατάθεσή του υπέρ του Νίκου Μανιαδάκη, λέγοντας ότι ο τελευταίος έχει αθωωθεί και ότι όλα τα σχετικά ζητήματα έχουν πλέον κριθεί δικαστικά.
«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε την εκτίμησή του ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας μάλιστα την άποψη ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ακόμη και αργότερα από τον Μάιο.
Όπως είπε, ο πρωθυπουργός επιδιώκει να εδραιώσει την πολιτική κανονικότητα, ώστε οι κυβερνήσεις να ολοκληρώνουν τη συνταγματική τους θητεία.
«Δεν βλέπω κυβέρνηση συνεργασίας»Ο υπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική πολιτική κουλτούρα δεν ευνοεί συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων και προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη περίοδος χωρίς κυβέρνηση θα είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες.
«Ακυβερνησία στην Ελλάδα ίσον καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα «παγώσουν» οι διοικητικές αποφάσεις και θα πληγεί άμεσα η οικονομική δραστηριότητα.
«Το ΕΣΥ βελτιώνεται»Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η εικόνα του ΕΣΥ παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, επικαλούμενος τόσο δημοσκοπήσεις όσο και στοιχεία για τη στελέχωση των δομών.
Όπως ανέφερε:
-φέτος υπάρχουν λιγότερα κενά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια,
-από τις 42 άγονες θέσεις γιατρών καλύφθηκαν οι 26,
-στην πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων γιατρών καλύφθηκε το 82,5% των θέσεων,
-στην πλατφόρμα επικουρικού προσωπικού κατατέθηκαν περισσότερες από 45.000 αιτήσεις, εκ των οποίων πάνω από 24.000 αφορούν νοσηλευτές.
Παράλληλα, έκανε λόγο για εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών, αναφέροντας μεταξύ άλλων νέα ή ανακαινισμένα κέντρα υγείας, νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην προσέλκυση γιατρών και νοσηλευτών κυρίως σε τουριστικές περιοχές, αποδίδοντας το πρόβλημα στο υψηλό κόστος στέγασης.
Όπως είπε, η κυβέρνηση προχωρά τόσο στην κατασκευή κατοικιών για υγειονομικούς όσο και σε προγράμματα επιδότησης ενοικίου μέσω των δήμων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών για την ανέγερση κατοικιών σε 12 νησιά.
Για πιθανό κόμμα ΣαμαράΕρωτηθείς για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός δήλωσε ότι ελπίζει να μη συμβεί κάτι τέτοιο. Όπως είπε, αναγνωρίζει τον ιστορικό ρόλο του πρώην πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε ως πρόεδρο και πρωθυπουργό, ενώ παραδέχθηκε πως μια τέτοια εξέλιξη θα τον στενοχωρούσε σε προσωπικό επίπεδο.
Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι ο Αύγουστος θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικός για τα υπουργεία λόγω της ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης έως τις 31 Αυγούστου.
Παράλληλα, προανήγγειλε την ανακοίνωση της προσωρινής διοίκησης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, καλώντας τους γιατρούς να αφήσουν πίσω τις αντιπαραθέσεις και να οδηγηθούν σε εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης.
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