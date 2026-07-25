Θα ανοικοδομήσουμε και θα είμαστε παρόντες όσο χρειαστεί, υπόσχεται ο Μακρόν στους πυρόπληκτους
Θα ανοικοδομήσουμε και θα είμαστε παρόντες όσο χρειαστεί, υπόσχεται ο Μακρόν στους πυρόπληκτους
Μέσα στις καταστροφές από τις φωτιές, η Γαλλία αποκαλύπτει ότι είναι «ένας ενωμένος λαός, που στηρίζει ο ένας τον άλλον», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος
Το μήνυμα ότι το κράτος θα ανοικοδομήσει και θα επισκευάσει τις περιοχές που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες οι πυρκαγιές έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του τόνισε ότι «θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί» μετά τις σφοδρές πυρκαγιές ιδίως το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας του, στη Ζιρόντ και τη Λαντ.
«Αυτές τις ώρες που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που είναι: ένας ενωμένος λαός, που στηρίζει ο ένας τον άλλον», είπε ακόμη.
Νωρίτερα το Σάββατο, οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση πολλών κοινοτήτων απομακρύνοντας από τις εστίες τους και τα τουριστικά καταλύματα περίπου 200.000 ανθρώπους.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, οι φλόγες απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Η κυβέρνηση ζητά να περιοριστούν οι σιδηροδρομικές και οι οδικές μετακινήσεις στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει ανοιχτό αλλά τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί.
«Έφυγα χωρίς τίποτα απολύτως, μόνο με τα δύο μικρά παιδιά», είπε η 71χρονη Μπερναντέτ, που μαζί με τους εγγονούς της εγκατέλειψαν το σπίτι της στα παράλια μέσα στη νύχτα. Τώρα έχει βρει καταφύγιο σε ένα συνεδριακό κέντρο του Μπορντό που μετατράπηκε σε καταφύγιο για τους «πρόσφυγες της φωτιάς». «Ξέχασα πολλά πράγματα, τα φάρμακα για τα μάτια μου, τα πάντα», πρόσθεσε.
Παρόμοιες είναι οι ιστορίες και των χιλιάδων ανθρώπων που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την Άβιλα της Ισπανίας.
Στη Ζιρόντ της Γαλλίας πάντως, οι Αρχές επέτρεψαν σε 3.000 ανθρώπους να επιστρέψουν απόψε στα σπίτια τους, σε τομείς που θεωρείται ότι «έχουν σταθεροποιηθεί πλήρως», όπως την πόλη Μπισκαρός, αν και η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο στην περιοχή.
Ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του τόνισε ότι «θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί» μετά τις σφοδρές πυρκαγιές ιδίως το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας του, στη Ζιρόντ και τη Λαντ.
«Αυτές τις ώρες που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που είναι: ένας ενωμένος λαός, που στηρίζει ο ένας τον άλλον», είπε ακόμη.
Dans ces heures où les flammes éprouvent durement notre pays, la France révèle ce qu’elle est : un peuple uni, qui se serre les coudes.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 25, 2026
Merci à nos sapeurs-pompiers, à nos militaires, aux forces de sécurité civile, à nos gendarmes et policiers, ainsi qu’aux agriculteurs… pic.twitter.com/DFzPt8vSYM
Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, οι φλόγες απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Η κυβέρνηση ζητά να περιοριστούν οι σιδηροδρομικές και οι οδικές μετακινήσεις στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει ανοιχτό αλλά τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί.
«Έφυγα χωρίς τίποτα απολύτως, μόνο με τα δύο μικρά παιδιά», είπε η 71χρονη Μπερναντέτ, που μαζί με τους εγγονούς της εγκατέλειψαν το σπίτι της στα παράλια μέσα στη νύχτα. Τώρα έχει βρει καταφύγιο σε ένα συνεδριακό κέντρο του Μπορντό που μετατράπηκε σε καταφύγιο για τους «πρόσφυγες της φωτιάς». «Ξέχασα πολλά πράγματα, τα φάρμακα για τα μάτια μου, τα πάντα», πρόσθεσε.
Παρόμοιες είναι οι ιστορίες και των χιλιάδων ανθρώπων που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την Άβιλα της Ισπανίας.
Στη Ζιρόντ της Γαλλίας πάντως, οι Αρχές επέτρεψαν σε 3.000 ανθρώπους να επιστρέψουν απόψε στα σπίτια τους, σε τομείς που θεωρείται ότι «έχουν σταθεροποιηθεί πλήρως», όπως την πόλη Μπισκαρός, αν και η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο στην περιοχή.
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