Θα ανοικοδομήσουμε και θα είμαστε παρόντες όσο χρειαστεί, υπόσχεται ο Μακρόν στους πυρόπληκτους

Μέσα στις καταστροφές από τις φωτιές, η Γαλλία αποκαλύπτει ότι είναι «ένας ενωμένος λαός, που στηρίζει ο ένας τον άλλον», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος