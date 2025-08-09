Ινδία: Κατέρριψε έξι πακιστανικά αεροσκάφη στη διάρκεια των συγκρούσεων του Μαΐου

κατέρριψε πέντε μαχητικά αεροσκάφη του, αλλά κι ένα μεγαλύτερο πακιστανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, στην διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων του Μαΐου, δήλωσε σήμερα ηστην πρώτη δήλωση που έγινε, αφού πέρασαν μήνες από τη χειρότερη πολεμική ανάφλεξη με τη γειτονική της χώρα, εδώ και δεκαετίες.Τα περισσότερα πακιστανικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματαπου βρίσκονται σε υπηρεσία από την Ινδία, δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας,στη διάρκεια μιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην νότια πόληΟ αρχηγός επικαλέστηκε ηλεκτρονικά ίχνη, που επιβεβαίωσαν τις επιτυχημένες εκτοξεύσεις του αναφερόμενου αντιαεροπορικού συστήματος.«Έχουμε επιβεβαιώσει τις καταρρίψεις πέντε μαχητικών αεροσκαφών, αλλά κι ενός άλλου μεγάλου αεροσκάφους», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι το μεγάλο αεροσκάφος, θα μπορούσε να είναι ένα αεροσκάφος εναέριας επιτήρησης, ενώ καταρρίφθηκε σε απόσταση