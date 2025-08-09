Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ινδία: Κατέρριψε έξι πακιστανικά αεροσκάφη στη διάρκεια των συγκρούσεων του Μαΐου
Ινδία: Κατέρριψε έξι πακιστανικά αεροσκάφη στη διάρκεια των συγκρούσεων του Μαΐου
Τα περισσότερα πακιστανικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400 που βρίσκονται σε υπηρεσία από την Ινδία
Η Ινδία κατέρριψε πέντε μαχητικά αεροσκάφη του Πακιστάν, αλλά κι ένα μεγαλύτερο πακιστανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, στην διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων του Μαΐου, δήλωσε σήμερα η Ινδική Πολεμική Αεροπορία, στην πρώτη δήλωση που έγινε, αφού πέρασαν μήνες από τη χειρότερη πολεμική ανάφλεξη με τη γειτονική της χώρα, εδώ και δεκαετίες.
Τα περισσότερα πακιστανικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400 που βρίσκονται σε υπηρεσία από την Ινδία, δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας, Αμάρ Πριτ Σιν στη διάρκεια μιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην νότια πόλη Μπανγκαλόρ.
Ο αρχηγός επικαλέστηκε ηλεκτρονικά ίχνη, που επιβεβαίωσαν τις επιτυχημένες εκτοξεύσεις του αναφερόμενου αντιαεροπορικού συστήματος.
«Έχουμε επιβεβαιώσει τις καταρρίψεις πέντε μαχητικών αεροσκαφών, αλλά κι ενός άλλου μεγάλου αεροσκάφους», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι το μεγάλο αεροσκάφος, θα μπορούσε να είναι ένα αεροσκάφος εναέριας επιτήρησης, ενώ καταρρίφθηκε σε απόσταση 300 χιλιομέτρων.
