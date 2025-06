19χρονη TikToker βρέθηκε διαμελισμένη σε σακούλες στο Περού - Τι κρύβεται πίσω από το άγριο έγκλημα

Κλείσιμο

Μία TikToker που αγνοούταν βρέθηκε νεκρή και διαμελισμένη κοντά σε εργοστάσιο επεξεργασίας νερού στη Λίμα του Περού Το πτώμα της 19χρονηςεντοπίστηκε τεμαχισμένο σε κομμάτια σε σακούλες έξω από το εργοστάσιο La Atarjea από εργαζόμενους, όπως αναφέρει αργεντίνικο μέσο ενημέρωσης.Η αστυνομία κατάφερε να αναγνωρίσει την Caicedo μέσω των χαρακτηριστικών τατουάζ της, ένα στο χέρι με τη φράση «Love me for who I am» και ένα στον κορμό της με τις λέξεις «Paula Sophia».Λίγες ημέρες αργότερα, στις 15 Ιουνίου, ανακαλύφθηκαν και άλλα μέρη του σώματός της.Οι αιτίες του θανάτου της παραμένουν αδιευκρίνιστες, αλλά οι αρχές υποψιάζονται ότι το θύμα στραγγαλίστηκε πριν διαμελιστεί.Σύμφωνα με την αστυνομία δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια για τη δολοφονίας της Caicedo.Το πρώτο είναι ότι η νεαρή γυναίκα είχε εμπλακεί στοστο Περού.Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά με νεαρές γυναίκες, που έχουν βρεθεί νεκρές στην περιοχή της Λίμα ή στον ποταμό Rímac, μερικές από αυτές βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσες.Το δεύτερο σενάριο σχετίζεται με το ενδεχόμενο η Caicedo να έχει σκοτωθεί, ο οποίος πέθανε το 2022 κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες.Το 2022, η 16χρονη Caicedo εγκατέλειψε την πατρίδα της, τη Βενεζουέλα μαζί με τον τότε φίλο της, Mayner Yoffrey Giménez Castrillo, ο οποίος ήταν 21 χρόνια μεγαλύτερός της.