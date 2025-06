Νέα επίθεση Τραμπ σε CNN και New York Times: Να απολυθούν άμεσα οι ρεπόρτερ των fake news, έχουν σατανικές προθέσεις

Κλείσιμο

Νέα επίθεση εξαπέλυσε οκατά δημοσιογράφων τουκαι τωνμε αφορμή τα ρεπορτάζ τους για την μερική αποτελεσματικότητα των αμερικανικών χτυπημάτων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του, τα ξημερώματα της Κυριακής.Σε ανάρτησή του στο, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Οι ρεπόρτερ των fake news σε CNN και The New York Times πρέπει να απολυθούν άμεσα! Είναι κακοί άνθρωποι με σατανικές προθέσεις!».Χθες, ο Τραμπ είχε στραφεί ονομαστικά κατά τηςτου CNN, μετά τη μετάδοση εσωτερικής εκτίμησης των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις (Φορντό, Νατάνζ, Ισφαχάν) τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, προκάλεσαν προσωρινή μόνο καθυστέρηση, λίγων μηνών, στο πρόγραμμα της Τεχεράνης.Μέσα από την πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε την 33χρονη ανταποκρίτρια του CNN στο Πεντάγωνο για διασπορά «ψευδών ειδήσεων» και απαίτησε την «άμεση απομάκρυνσή της σαν σκυλί», όπως χαρακτηριστικά έγραψε.Επέκρινε μάλιστα έντονα το ρεπορτάζ του καναλιού, υποστηρίζοντας ότι «προσπαθεί να καταστρέψει τους πατριώτες πιλότους μας, παρουσιάζοντάς τους ως αποτυχημένους».Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του επιμένουν ότι οι επιθέσεις κατέστρεψαν ολοκληρωτικά τις υποδομές εμπλουτισμού ουρανίου , υιοθετώντας την εκτίμηση του Ισραήλ πως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καθυστερήσει για χρόνια. Αντίθετα, η εσωτερική έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλείται το CNN και αναπαρήγαγαν επίσης μεγάλα μέσα ενημέρωσης, όπως η Washington Post και οι New York Times , υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση είναι προσωρινή και μετριάζεται σε λίγους μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει δυσφορία στον Λευκό Οίκο.Το CNN, με επίσημη δήλωσή του, υπερασπίστηκε πλήρως τη Νατάσα Μπέρτραντ και τόνισε πως η δημοσιογραφική κάλυψη ήταν ακριβής και βασισμένη σε διαθέσιμη πληροφορία δημοσίου ενδιαφέροντος. Εκπρόσωπος του δικτύου σημείωσε ότι η εκτίμηση ήταν προκαταρκτική και η ίδια η κάλυψη περιλάμβανε τις δηλώσεις δυσπιστίας του Τραμπ.«Δεν θεωρούμε λογικό να επικρίνεται το ρεπορτάζ για την ακριβή παρουσίαση μιας αξιολόγησης που υπάρχει και είναι κρίσιμη για τη δημόσια ενημέρωση» ανέφερε χαρακτηριστικά.