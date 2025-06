Ποια είναι η Νατάσα Μπέρτραντ, η δημοσιογράφος που ο Τραμπ ζήτησε να εκδιωχθεί «σαν σκυλί» από το CNN για το ρεπορτάζ της σχετικά με το Ιράν

Ποια είναι η Νατάσα Μπέρτραντ

που φέρονταν να έχουν γραφτεί από τον

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του CNN και ειδικά κατά της ανταποκρίτριας του αμερικανικού δικτύου στο Πεντάγωνο, Νατάσα Μπέρτραντ.Μέσα από ανάρτηση στην πλατφόρμα τουο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε εχθές την 33χρονη δημοσιογράφο για διασπορά «και απαίτησε να εκδιωχθεί «σαν σκυλί» από τη δουλειά της. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ρεπορτάζ του CNN και άλλων αμερικανικών ΜΜΕ σχετικά με την περιορισμένη αποτελεσματικότητα των αμερικανικών βομβαρδισμών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ήταν κατασκευασμένο και δυσφημιστικό για τους Αμερικανούς πιλότους που συμμετείχαν στην επιχείρηση, αφού «τους έκανε να δείχνουν αποτυχημένοι, ενώ έκαναν εξαιρετική δουλειά».«Άνθρωποι σαν την Μπέρτραντ κατέστρεψαν τη φήμη ενός δικτύου που ήταν κάποτε σπουδαίο» αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι η ρεπόρτερ δεν διαθέτει καν τα απαιτούμενα προσόντα για να είναι ανταποκρίτρια και καταλήγοντας γράφοντας με κεφαλαία «ΑΠΟΛΥΣΤΕ ΤΗ ΝΑΤΑΣΑ».Το CNN ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την άκρως απόρρητη προκαταρκτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της αμερικανικής επιχείρησης στο Ιράν, η οποία περιήλθε σε γνώση των πηγών του. Σύμφωνα με αυτή, οι βομβαρδισμοί δεν κατέστρεψαν ολοσχερώς τις υπόγειες εγκαταστάσεις του Ιράν και απλώς «καθυστέρησαν» το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας για μερικούς μήνες. Μετά το CNN, πολλά άλλα ΜΜΕ, όπως οι New York Times, το Associated Press, το Reuters και το NBC News, ακολούθησαν με παρόμοια δημοσιεύματα. Έκτοτε ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τον Τύπο ότι μεταδίδει ψευδείς ειδήσεις και ότι δυσφημεί τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που συμμετείχαν στον «των εγκαταστάσεων.Μετά τη χθεσινή ανάρτηση του Τραμπ, το CNN εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τόνιζε ότι «στηρίζει 100% τη δημοσιογραφική δουλειά της Νατάσα Μπέρτραντ» και συγκεκριμένα το ρεπορτάζ της ίδιας και των συναδέλφων της για το Ιράν». «Το ρεπορτάζ του CNN ξεκαθάριζε ότι πρόκειται για αρχική εκτίμηση, η οποία ενδέχεται να μεταβληθεί με την προσθήκη νέων πληροφοριών. Καλύψαμε εκτενώς τον σκεπτικισμό του ίδιου του προέδρου Τραμπ για το θέμα. Ωστόσο, δεν θεωρούμε εύλογη την κριτική κατά των δημοσιογράφων του CNN επειδή μετέφεραν με ακρίβεια την ύπαρξη της εν λόγω αξιολόγησης και περιέγραψαν σωστά τα πορίσματά της, τα οποία είναι σαφώς ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος».Σύμφωνα με το βιογραφικό της που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του CNN, η Νατάσα Μπέρτραντ είναι ανταποκρίτρια του δικτύου για θέματα εθνικής ασφάλειας, με έδρα την Ουάσιγκτον.«Η Νατάσα Μπέρτραντ έχει καλύψει εκτενώς σημαντικές υποθέσεις, όπως η ευρεία χρήσηαπό το Ισραήλ στη Γάζα και το πέπλο μυστικότητας γύρω από τη νοσηλεία του υπουργού Άμυνας, Λόιντ Όστιν. Επίσης, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης του χαμένου φακέλου ρωσικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συμμετείχε στην ομάδα που τιμήθηκε με βραβείο Emmy για την κάλυψη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», αναφέρει το κείμενο του βιογραφικού της.Στο παρελθόν, η Μπέρτραντ κάλυπτε θέματα εθνικής ασφάλειας και πολιτικής για τα διάφορα ΜΜΕ, όπως τα POLITICO, The Atlantic και Business Insider.Αποφοίτησε από το Vassar College το 2014, με πτυχίο διπλής κατεύθυνσης στην πολιτική επιστήμη και τη φιλοσοφία.Το διάστημα που εργαζόταν στο Business Insider είχε δεχθεί επικρίσεις σχετικά με τα ρεπορτάζ της για τον λεγόμενο «», που περιείχε ισχυρισμούς για τις σχέσεις του Τραμπ με τη Ρωσία. Ειδικότερα, η δημοσιογράφος είχε κατηγορηθεί ότι απέδιδε υπερβολική αξιοπιστία στον φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου δεν τεκμηριώθηκε ποτέ.Η δημοσιογράφος ωστόσο είχε βρεθεί στο στόχαστρο επικρίσεων και για κάποια άλλα αμφιλεγόμενα ρεπορτάζ που αφορούσαν τη «διαρροή» ηλεκτρονικών μηνυμάτωνγιου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ. Η Μπέρτραντ ήταν εκείνη που αποκάλυψε την «είδηση» ότι περισσότεροι από 50 πρώην αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών υπέγραψαν επιστολή στην οποία εξέφραζαν την άποψη ότι τα email «έφεραν όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ρωσικής επιχείρησης παραπληροφόρησης».Μεταγενέστερα ρεπορτάζ των New York Times και Washington Post επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα ορισμένων από τα emails που βρέθηκαν στον φορητό υπολογιστή, ο οποίος βρισκόταν στην κατοχή του FBI από το 2019. Αν και το FBI δεν έχει εκδώσει δημόσια δήλωση που να επιβεβαιώνει ρητά την αυθεντικότητα του υπολογιστή ή να αποκλείει την πιθανότητα ξένης ανάμειξης, δεν έχει προκύψει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να στηρίζει τον ισχυρισμό ότι το λαπτοπ ήταν μέρος ρωσικής εκστρατείας παραπληροφόρησης.