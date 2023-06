Νέα Υόρκη: «Η μύτη τρέχει, τα μάτια δακρύζουν και ο λαιμός ξεραίνεται» - Η μαρτυρία Βρετανού δημοσιογράφου

Poor air quality will remain into Friday in New York, Washington and other major cities in the Northeast, Ohio Valley and Mid-Atlantic, but the smoke-filled skies should begin to subside by the evening.



Follow along here for live updates: https://t.co/elHpJgeyqy — The Washington Post (@washingtonpost) June 9, 2023

Κλείσιμο

🚨🚨🚨BROOOOO WTF is happening in NEW YORK!?!? This can’t be because of the wildfires??? pic.twitter.com/0wYw2Qwe0c — Kevin - WE THE PEOPLE❤️ - DAD🦁 🐉 🔥 - (@bambkb) June 8, 2023

WHAT THE HELL ARE WE DYING FOR ? OUT NOW



Started writing this song yesterday morning with my friends in upstate Newyork & finished it only a few hours ago..felt so important to me to share with you guys in real time ♥️♥️ https://t.co/9ODeE5v5FB pic.twitter.com/S3HUpk672s — Shawn Mendes (@ShawnMendes) June 9, 2023

Συγκλονίζει η μαρτυρία Βρετανού δημοσιογράφου, ο οποίος για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, βίωσε τονπου έχει κάνει κόλαση τις τελευταίες ημέρες τηΟι πολίτες του «» προσπαθούν να πάρουν μια ανάσα από τους καπνούς που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στον Καναδά.«Τα μάτια μου τσούζουν, ο λαιμός ξεραίνεται, η μύτη τρέχει», υποστηρίζει ο Τομ Λέναρντ, ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας «Daily Mail» στη Νέα Υόρκη.«Σαν την απειλητική εναρκτήρια σκηνή μιας ταινίας επιστημονικής φαντασίας, ο θολός πορτοκαλί ουρανός θυμίζει κάτι από δυστοπικό θρίλερ. Στη συνέχεια, σε... χτυπάει η καυτή μυρωδιά του καμένου, σαν κάποιος γείτονας να έβαλε κάτι δυσάρεστο στη φωτιά. Μέσα σε μισή ώρα έχω απίστευτο πονοκέφαλο», γράφει ο Τομ Λέναρντ, που βίωσε την αφόρητη ατμόσφαιρα από τους καπνούς που ταξίδεψαν από τον Καναδά μέχρι την «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ».«Οι δρόμοι είναι ήσυχοι, τα πάρκα σχεδόν άδεια με λίγους μόνο γενναίους ιδιοκτήτες σκύλων που βρίσκονται εκεί από ανάγκη, ούτε παιδιά που παίζουν ούτε τζόκινγκ, τίποτα» συμπληρώνει.Ξαφνικά, τα οφέλη της άσκησης στην ύπαιθρο για την υγεία ξεπερνιούνται κατά πολύ από τους κινδύνους της, καθώς ο καπνός από τις πυρκαγιές που μαίνονται στον Καναδά έχει φτάσει σε μεγάλο μέρος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.