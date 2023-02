Σεισμός στην Τουρκία: «Δεν θα σας ξεχάσουμε» - «Ύμνος» της Sabah για τον τιτάνιο αγώνα της ΕΜΑΚ

«Δεν θα σας ξεχάσουμε», είναι το «ευχαριστώ» της εφημερίδας Sabah που - με τη δική της σειρά - εκφράζεται με πολύ θερμά λόγια για το τιτάνιο έργο των Ελλήνων διασωστών.



‘We will not forget you’ is the title that @Sabah used, referring to the Greek rescue teams in Hatay, noting that #Greece was one of the countries that rushed to help #Turkye from the first moment of the double earthquake. https://t.co/2NDyAHy1C2