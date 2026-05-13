Μαζικές διαδηλώσεις στην Αργεντινή κατά του Μιλέι για τη χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων
Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι κατέβηκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες και άλλων πόλεων καταγγέλλοντας τη λιτότητα στην Παιδεία
Φοιτητές, εκπαιδευτικοί και τα συνδικάτα συμμετείχαν μαζικά, κατά δεκάδες χιλιάδες χθες στο Μπουένος Άιρες και σε άλλες πόλεις της Αργεντινής, σε κινητοποίηση για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου, το οποίο στραγγαλίζει όπως κατήγγειλαν η πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
Στην πρωτεύουσα, η ογκώδης πορεία έφθασε στην μέση της πλατείας Μαΐου, απέναντι στην προεδρία, πλημμυρίζοντας παρακείμενες λεωφόρους, ενώ άλλες πορείες, επίσης μεγάλες, έγιναν στην Κόρδοβα, στη Μαρ δελ Πλάτα, στη Μεντόσα, ακόμη και στην Τουκουμάν, σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς της Αργεντινής.
Πρόκειται για την τέταρτη μεγάλη εθνική κινητοποίηση για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου αφότου ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Μιλέι, τον Δεκέμβριο του 2023.
Η πρώτη, με εντυπωσιακά μεγάλη συμμετοχή, τον Απρίλιο του 2024, είχε αναγκάσει την κυβέρνηση να κάνει πίσω και να εκταμιεύσει χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Dezenas de milhares de argentinos marcharam nesta terça-feira (12) pelo centro de Buenos Aires e pelas principais cidades do país para exigir que o presidente Javier Milei reverta os cortes que aplicou ao orçamento das universidades públicas. O protesto ocorreu em um momento… pic.twitter.com/xdL2Q0bOyy— Folha de S.Paulo (@folha) May 12, 2026
🇦🇷 EL HIMNO PRESENTE EN PLAZA DE MAYO— BorderPeriodismo (@Border_BP) May 13, 2026
En la previa del acto central por la Marcha Federal Universitaria, miles de personas entonaron el Himno Nacional Argentino en Plaza de Mayo. pic.twitter.com/To6HyPj9Ru
