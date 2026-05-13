Δασκάλα δημοτικού στην Ουάσινγκτον έκανε σεξ με μαθητή σε φορτηγάκι, την «κάρφωσε» ο σύζυγός της
Η οικογένεια του 16χρονου ήταν φίλη με αυτή της 25χρονης Μακενζί Νοτ, η οποία είναι μητέρα ενός παιδιού

Στη σύλληψη μιας νεαρής δασκάλας δημοτικού για σεξουαλική επαφή που είχε με ανήλικο μαθητή προχώρησαν οι αρχές της Ουάσινγκτον.

Η 25χρονη Μακένζι Νοτ συνελήφθη την Κυριακή στο σπίτι της αφού τις αρχές ενημέρωσε ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 25χρονη, η οποία είναι μητέρα ενός παιδιού, έκανε σεξ με τον 16χρονο τα ξημερώματα της 3ης Μαΐου.

Κατά το κατηγορητήριο όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη την ημέρα ο ανήλικος, η οικογένεια του οποίου είναι φίλη με αυτή της 25χρονης, άρχισε να ανταλλάσσει μηνύματα μέσω Snapchat με την δασκάλα της πρώτης δημοτικού.

Η 25χρονη δασκάλα πρώτης δημοτικού Μακένζι Νοτ


Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, αφού ο σύζυγος της Νοτ κοιμήθηκε, η 25χρονη εκπαιδευτικός συνέχισε τα μηνύματα, με τον ανήλικο να περιγράφει ότι τον «φλέρταρε» και προσπάθησε να τον πείσει να τη συναντήσει.

Όταν η Νοτ έπεισε τον 16χρονο λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, του ζήτησε να την πάει σε ένα «μικρό σημείο» όπου θα μπορούσαν να περάσουν χρόνο. Σύμφωνα με την περιγραφή του ανήλικου, οι δύο του αρχικά μίλησαν στη συνέχεια η δασκάλα τον φίλησε και άρχισε να «χαϊδεύεται», πριν τελικά να κάνουν σεξ στο φορτηγάκι.

Η καταγγελία για την ανάρμοστη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού έγινε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου από τον 24χρονο σύζυγό της στον οποίο ο ανήλικος ομολόγησε όσα είχαν συμβεί. Όπως εξήγησε στους αστυνομικούς ο 24χρονος σύζυγος της δασκάλας που συνελήφθη, είχε τον έφηβο στις επαφές του επειδή γνωρίζει και αυτόν και την οικογένειά του ενώ ο ίδιος είναι βοηθός προπονητή στίβου στο λύκειο του αγοριού.

Η Μακένζι Νοτ με τον 24χρονο σύζυγό της που την κατέδωσε στις αρχές και το παιδί τους


Μετά τη σύλληψή της η Νοτ αρχικά αρνήθηκε τα πάντα αλλά στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη της λέγοντας ότι γνώριζε τον 16χρονο από εκδηλώσεις. Όπως είπε γνώριζε ότι ήταν μόνο 16 ετών, αλλά ισχυρίστηκε ότι τον ένιωθε «σαν έναν από τους φίλους τους». Ζήτησε, επίσης, συγγνώμη λέγοντας πως γνώριζε ότι το να κοιμάται με το αγόρι ήταν λάθος και για αυτό του είχε ζητήσει να μην πει σε κανέναν τι συνέβη.

Η 25χρονη δασκάλα οδηγήθηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα και προφυλακίστηκε αντί εγγύησης 10.000 δολαρίων με την κατηγορία της σεξουαλικής συμπεριφοράς πρώτου βαθμού με ανήλικο.

Η Νοτ δίδασκε στην πρώτη τάξη στο Δημοτικό Σχολείο St John από τον Σεπτέμβριο ενώ τέθηκε σε υποχρεωτική άδεια μετά τη σύλληψή της.
