Καλώδιο: Στήριξη από τις Βρυξέλλες αλλά ανοιχτά μέτωπα για χρηματοδότηση και γεωπολιτικό ρίσκο
Στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και οι επόμενες κινήσεις για τη χρηματοδότηση του έργου
Τη βούληση των Βρυξελλών να διατηρήσουν ενεργό το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου παρά τα ανοιχτά ζητήματα χρηματοδότησης και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες που εξακολουθούν να περιβάλλουν το έργο, επιβεβαίωσε η χθεσινή συνάντηση στη Λευκωσία στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Κύπριος ομόλογός του Μιχάλης Δαμιανού, ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Ιωάννης Τσακίρης και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η στρατηγική σημασία του έργου, ιδιαίτερα υπό τη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία, ενώ ως θετική εξέλιξη αξιολογήθηκε και η προ ημερών κοινή επιστολή των υπουργών Σταύρου Παπασταύρου και Μιχάλη Δαμιανού για τη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΑΔΜΗΕ προσανατολίζεται σε χρηματοδότηση ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ για την προώθηση του Great Sea Interconnector, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφές κατά πόσο μπορεί να εξασφαλιστεί ή να εκταμιευθεί ένα αντίστοιχο ποσό.
Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι, όσο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία due diligence από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για τα τελικά ποσά χρηματοδότησης ή για το ύψος της πιθανής δανειακής συμμετοχής στο έργο.
Στο τραπέζι νέα χρηματοδότηση και due diligence από την ΕΤΕπΣύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των επαφών συμφωνήθηκε ο ΑΔΜΗΕ να υποβάλει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη του έργου, με στόχο να καλυφθούν οι αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες και να ενισχυθεί η χρηματοδοτική βιωσιμότητα της διασύνδεσης.
