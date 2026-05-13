MSCI Greece: Προστέθηκε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον βασικό δείκτη
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προστέθηκε μετά την ανακοίνωση για την πρώτη τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών για το 2026 που θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου

O MSCI ανακοίνωσε την πρώτη τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών για το 2026 που θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου βάζοντας τέλος στην αγωνία των επενδυτών και προσθέτοντας την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Επίσης από τον μικρό δείκτη στη θέση της ΓΕΚ και Cenergy, προστίθεται η Crediabank.

Ο MSCI Greece Standard αριθμούσε μέχρι σήμερα 8 μετοχές (Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo) με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να προστίθενται στη πρώτη τριμηνιαία αναδιάρθρωση.

Σημειώνεται πως όταν η Ελλάδα ενταχθεί στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο 2027, το ειδικό βάρος της θα μειωθεί σε περίπου 0,30% στον MSCI Europe και 0,05% στον MSCI World.

Πηγή: newmoney.gr
