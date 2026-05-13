Νέα επίθεση Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο που τον ρώτησε για την αίθουσα χορού που ετοιμάζει στον Λευκό Οίκο: «Είσαι χαζή», δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξέσπασε όταν η δημοσιογράφος επέμεινε ότι το κόστος κατασκευής έχει διπλασιαστεί σε σχέση με τον αρχικό προοϋπολογισμό

Νέα επίθεση σε γυναίκα δημοσιογράφο εξαπέλυσε την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την ερώτηση που του έκανε για το κόστος κατασκευής της αίθουσας χορού που ετοιμάζει στον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε μια αίθουσα χορού που εντός προϋπολογισμού. Διπλασίασα το μέγεθός της επειδή προφανώς το χρειαζόμαστε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εντός προϋπολογισμού και μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» είπε ο Τραμπ σε δηλώσεις του πριν αναχωρήσει για την Κίνα.

Όταν, όμως, η δημοσιογράφος επέμεινε ότι το τελικό κόστος είναι διπλάσιο του αρχικού προϋπολογισμού, ο Τραμπ ξέσπασε: «Διπλασίασα το μέγεθός της, ηλίθια! Διπλασίασα το μέγεθος! Δεν είσαι έξυπνος άνθρωπος».



Σημειώνεται ότι η τελευταία εκτίμηση για το κόστος κάνει λόγο για περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια, ποσό διπλάσιο από αυτό που είχε αρχικά ανακοινωθεί στα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Τους προηγούμενους μήνες δημοσιογράφοι από ABC News, CNN, CBS News, Bloomberg News και New York Times έχουν γίνει στόχος του Τραμπ μετά από ερωτήσεις που δεν του άρεσαν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει χρησιμοποιήσει λέξεις όπως «απαίσιος», «γουρουνάκι», «άσχημος» και «ανίκανος».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν ποτέ πολιτικά ορθός, ποτέ δεν διστάζει και, σε μεγάλο βαθμό, ο αμερικανικός λαός τον επανεξέλεξε για τη διαφάνειά του. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το φύλο - έχει να κάνει απόλυτα με το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη του Προέδρου και του κοινού στα μέσα ενημέρωσης είναι από πάντα χαμηλή» έχει δηλώσει από την πλευρά της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον.
