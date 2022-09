Βασίλισσα Ελισάβετ - Τι αποκαλύπτει η φωτογράφος που την απαθανάτισε τελευταία

Press Association, βρέθηκε στη Σκωτία, στο κάστρο του Μπαλμόραλ, την Τρίτη, και τράβηξε καρέ από τη βασίλισσα πριν από την άφιξη της Τρας.

Εμφανώς εξουθενωμένη, αδυνατισμένη και με μπαστούνι, η

υποδέχθηκε στο κάστρο του Μπαλμόραλ, στη Σκωτία, τη νέα Βρετανίδα πρωθυπουργό, Λιζ Τρας.

Liz Truss officially became the UK's new prime minister today after meeting Queen Elizabeth II at Balmoral Castle in Scotland.



Truss, the foreign secretary for the past year, defeated rival Rishi Sunak on Monday in the race to become leader of the Conservative Party.