Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο θάνατός της θα κοστίσει στη Βρετανία πάνω από έξι δισ. λίρες

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Τα ταχυδρομικά κουτιάφέρουν αυτήν τη στιγμή σήμανσηπου σημαίνει(Ελισάβετ Βασίλισσα Β’). Η αλλαγή τους εξαρτάται από τον βασιλιά Κάρολο.Για να αντικατασταθούν τα περίπου 100.000 κουτιά στη Βρετανία, μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος. Κάτι τέτοιο θα συμβεί, σύμφωνα με το Ταχυδρομικό Μουσείο, εφόσον προστεθούν νέες ταχυδρομικές θυρίδες, ενώ τα παλιά δεν αντικαθίστανται.Σύμφωνα με το The Coin Expert, θυγατρική τουένα νέο πορτρέτο του Καρόλου θα κυκλοφορήσει για να απεικονιστεί στο νόμισμα της χώρας. Τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα με το πορτρέτο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ θα συνεχίσουν να εκδίδονται για το υπόλοιπο του 2022, χωρίς να αποκλείεται η διαδικασία να διαρκέσει περισσότερο. Στη συνέχεια, τα νέα νομίσματα θα έχουν το νέο πορτρέτο.Όλα τα τρέχοντα νομίσματα και χαρτονομίσματα θα παραδοθούν σταδιακά, Ωστόσο, τα υπάρχοντα αναμένεται να παραμείνουν σε κυκλοφορία για πολλά χρόνια ακόμη. Οι τράπεζες και τα ταχυδρομεία θα εκδίδουν νομίσματα και χαρτονομίσματα νέας σχεδίασης και θα συλλέγουν τις παλαιότερες εκδόσεις, για να διευκολύνουν τη διαδικασία.Σύμφωνα με το Royal.uk, από την εποχή τουκαι μετά, οι μονάρχες άρχισαν να αποτυπώνονται στα νομίσματα στην αντίθετη κατεύθυνση από τον προκάτοχό τους, με εξαίρεση τη σύντομη βασιλεία του Εδουάρδου Η’, που ήθελε το πορτρέτο του να στρέφεται προς τα αριστερά.Η παράδοση αποκαταστάθηκε κατά τη βασιλεία του Γεωργίου ΣΤ’, πατέρα της Ελισάβετ με το πορτρέτο του στραμμένο προς τα αριστερά σαν να είχε στραμμένο προς τα δεξιά το πορτρέτο του Εδουάρδου Η’.Αλλαγές θα πρέπει να γίνουν και στα γραμματόσημα, ώστε να φέρουν το προφίλ του βασιλιά Καρόλου. Όταν τα γραμματόσημα άλλαξαν τελευταία φορά με έναν μονάρχη το 1952, κυκλοφόρησε μια σειρά που ονομάζεται Wilding Issues. Παρουσίασαν πορτρέτα που τράβηξε η Ντόροθι Ουάιλντινγκ μέσα σε μερικές εβδομάδες από τον θάνατο του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’ και χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το 1971.Με τον Κάρολο στο θρόνο, οι λέξεις στον εθνικό ύμνο θα αλλάξουν σε God save the King.«God save our gracious King!Long live our noble King!God save the King!Send him victorious,Happy and glorious,Long to reign over us,God save the King».Η συγκεκριμένη εκδοχή χρησιμοποιήθηκε όταν ο Γεώργιος Στ’, πατέρας της βασίλισσας, κατείχε το αξίωμα και έρχεται και πάλι μετά τα 70 χρόνια του «God save the Queen».Αλλαγή θα πρέπει να γίνει και στα βρετανικά διαβατήρια, που εκδίδονται από τον υπουργό Εξωτερικών στο όνομα της Αυτής Μεγαλειότητας και θα μετατραπούν σε Αυτού Μεγαλειότητας.Τα παλαιότερα διαβατήρια ωστόσο δεν θα αντικατασταθούν και δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν μέχρι να απαιτηθεί η ανανέωσή τους.