Ο Έλον Μασκ θέλει να δεσμεύσει όσο το δυνατόν μικρότερο μέρος της περιουσίας του στην εξαγορά του Twitter

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

διεξάγει συνομιλίες με μεγάλες επενδυτικές εταιρίες, αλλά και ιδιώτες χρηματοδότες, σχετικά με την εξασφάλιση μεγαλύτερης χρηματοδότησης για την εξαγορά της Twitter Inc, οικονομικού ύψος 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.Οι κινήσεις αυτές του Μάσκ γίνονται, προκειμένου να δεσμεύσει όσο το δυνατόν λιγότερο μέρος της περιουσίας του στην αναφερόμενη συμφωνία εξαγοράς, σύμφωνα με πηγές που έχουν λάβει γνώση για τις πρωτοβουλίες του.Ο Μασκ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με τονα εκτιμά την καθαρή περιουσία του στα(233 δισεκατομμύρια ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του συνδέεται με μετοχές της εταιρίας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων Tesla Inc, της οποίας ηγείται. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μασκ αποκάλυψε ότι πώλησε μετοχές της Tesla οικονομικής αξίας 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (8,08 δισεκατομμυρίων ευρώ), μετά τη συμφωνία για την εξαγορά τουΗ νέα χρηματοδότηση που μπορεί να προέλθει μέσω προνομιακού ή κοινού μετοχικού κεφαλαίου, θα μπορούσε να μειώσει το ποσό της οικονομικής ρευστότητας των 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων (19,97 δισεκατομμυρίων ευρώ) που ο Μασκ έχει δεσμευτεί να καταβάλει για την παραπάνω αναφερόμενη εξαγορά, όπως επίσης και μία δανειοδότηση που εξασφάλισε με εγγύηση της μετοχές του στην Tesla, σύμφωνα με τις πηγές.Οι τράπεζες που συμφώνησαν τον προηγούμενο μήνα για τη διάθεση δανείων(12,37 δισεκατομμυρίων ευρώ) επί τη βάσει των επιχειρηματικών επιδόσεων του Twitter, δίστασαν να προσφέρουν μεγαλύτερη οικονομική ρευστότητα για την εξαγορά του Μασκ, με δεδομένο το χαμηλό επίπεδο οικονομικής ρευστότητας της Twitter Inc, που έχει την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο, όπως μετέδωσε το Reuters τον προηγούμενο μήνα.Ο Μασκ δέσμευσε επίσης, μερικές από τις μετοχές του στην Tesla σε τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλίσει δανειοδότηση 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (11,89 δισεκατομμυρίων ευρώ) ώστε να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία. Ο ίδιος ίσως επιδιώκει να αντισταθμίσει διαφορετικά το οικονομικό ύψος του παραπάνω δανείου, επί τη βάσει του νέου επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότησή της, σύμφωνα με μία από τις πηγές.Μεγάλοι επενδυτές, όπως ιδιωτικές εταιρίες κεφαλαίου, εταιρίες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και πλούσιοι επενδυτές συνομιλούν με τον Μασκ σχετικά με την προσφορά χρηματοδότησης προνομιακού μετοχικού κεφαλαίου για την ίδια εξαγορά, σύμφωνα με τις πηγές.Ο τύπος αυτός χρηματοδότησης θα τους δίνει μία συγκεκριμένη απόδοση από το Twitter, κατά τον ίδιο τρόπο, που ένα ομόλογο ή ένα δάνειο αποδίδει κέρδη επί τη βάσει συγκεκριμένου επιτοκίου, με την απόδοση να αυξάνεται ανάλογα με τη μετοχική αξία της εταιρίας.και ηείναι μεταξύ των ιδιωτικών εταιριών κεφαλαίου που συνομιλούν με τον Μασκ για την διάθεση χρηματοδότησης, πρόσθεσαν οι πηγές.Ο ίδιος δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις για το αν θα συνεργαστεί με άλλους για την εξασφάλιση του ποσού χρηματοδότησης της συμφωνίας, ενώ δεν επιδιώκει επί του παρόντος, να χρεωθεί περισσότερο για το Twitter, σύμφωνα με τις πηγές. Ο Μασκ συνομιλεί επίσης με μερικούς από τους μεγαλύτερους μετόχους του Twitter σχετικά με την πιθανότητα εισαγωγής του ποσοστού των μετοχών τους στη συμφωνία αντί της εξαργύρωσης του, όπως δήλωσε μία από τις πηγές. Ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Twitter και μέλος του διοικητικού συμβουλίου Τζακ Ντόρσεϊ εξετάζει το αν θα έχει συμμετοχή, πρόσθεσε μία από τις πηγές.Στις συνομιλίες συμμετέχουν και μεγάλες επενδυτικές εταιρίες όπως ηΟ Μασκ έκανε μία ανάρτηση στο Twitter δηλώνοντας ότι θα προσπαθήσει να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερους επενδυτές.Οι πηγές μίλησαν ανώνυμα, καθώς το ζήτημα είναι εμπιστευτικό.Ο Μασκ, ο Ντόρσεϊ, αλλά και οι εταιρίες Fidelity, Apollo και Ares δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα σχολιασμού.