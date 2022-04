ΗΠΑ: Για πρώτη φορά γυναίκα ονομάζεται επικεφαλής της Ακτοφυλακής

I’m honored to nominate Admiral Linda Fagan as Commandant of the U.S. Coast Guard. Her leadership and integrity are second to none. If confirmed, Adm. Fagan will be the first woman in history to serve as Commandant and the first female service chief. — President Biden (@POTUS) April 5, 2022

BREAKING: @POTUS nominates Adm. Linda Fagan to lead @USCG. Adm. Fagan will become the 1st woman to lead any branch of the Armed Services. @SenatorCantwell reacts: pic.twitter.com/9dl5gjgdJz — Senate Commerce Committee (@commercedems) April 5, 2022

#ICYMI - Adm. Charles W. Ray was relieved as vice commandant of the #USCG by Adm. Linda L. Fagan during a military change-of-watch ceremony last week at Coast Guard Headquarters. https://t.co/NMuMjU7a5e pic.twitter.com/igBTZdsO6B — U.S. Coast Guard (@USCG) June 23, 2021

(1/4) I applaud the @DHSgov & @POTUS' nomination of Admiral Linda Fagan as the 27th Commandant of the U.S. Coast Guard! pic.twitter.com/1zxFw5oawP — Admiral Karl Schultz (@ComdtUSCG) April 5, 2022





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο πρόεδρος τωνΤζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι επέλεξε τη ναύαρχο Λίντα Φέιγκαν για να αναλάβει επικεφαλής τηςκαι να γίνει η πρώτη γυναίκα αξιωματικός που θα ηγηθεί σώματος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.«Η αρχηγική της ικανότητα και η ακεραιότητά της είναι απαράμιλλες», υπογράμμισε ο πρόεδρος Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο Twitter, ανακοινώνοντας την επιλογή του.Ο διορισμός της Φέιγκαν, η οποία είναι σήμερα υποδιοικήτρια της Ακτοφυλακής, πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία.Η Λίντα Φέιγκαν θα διαδεχθεί τον ναύαρχο Καρλ Σουλτς, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής της Ακτοφυλακής το 2018.