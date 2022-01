Το Ρολόι της Αποκάλυψης... έδειξε πάλι 23:58:20: Η ανθρωπότητα εξακολουθεί να απέχει 100 δευτερόλεπτα από την καταστροφή!

Η πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του Euphoria, το εκπληκτικό The Gilded Age και το αισιόδοξο Somebody Somewhere, έρχονται στις οθόνες μας από το Vodafone TV





Πολλοί ήταν εκείνοι που με αγωνία περίμεναν να μαθουν πόσο κοντά βρισκόμαστε στο...ενόσω η πανδημία επελαύνει σε ολόκληρο τον παλανήτη. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το ρολόι της Αποκάλυψης σταμάτησε στο ένα λεπτό και σαράντα δευτερόλεπτα πριν από την ημέρα του αφανισμού της ανθρωπότητας.Εκατό δευτερόλεπτα χωρίζουν, έτσι, τον κόσμο από την καταστροφή. ΟικαιΓια τη φετινή ώρα, η οποία εδώ και δυο χρόνια παραμένει η ίδια, οι 13 νομπελίστες και επιστήμονες της ΜΚΟ «Bulletin of the Atomic Scientists» έλαβαν υπόψη ορισμένα καίρια ζητήματα που αφορούν όλη την ανθρωπότητα.Τονπου πλήττει όλο τον πλανήτη, τηννα συσσωρεύσει ουράνιο για την παραγωγή ατομικής βόμβας, τις δυσκολίες να διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ με το Ιράν, αλλά και την επιδίωξη της Κίνας να συνεχίσει τη στρατιωτική της ανάπτυξη.Δεν είναι όμως μόνο αυτά... Στο παζλ του προβληματισμού υπάρχει και η, η κούρσα των πυρηνικών ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν και ο φόβος για ενδεχόμενη επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στη λίστα με τα σημεία που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα εντοπίζεται, όπως άλλωστε αναμενόταν, και η κλιματική αλλαγή.Υπενθυμίζεται, ότικάθε χρόνο ορίζεται νέα ώρα πριν από την καταστροφή. Τοκαι με δεδομένο ότι η ανθρωπότητα είχε βγει από έναν Παγκόσμιο Πόλεμο και παράλληλα καταγράφηκε η πρώτη ατομική βόμβα, το ρολόιΤο 1991 όταν έληξε ο ψυχρός πόλεμος και ο χρόνος υποχώρησε στα 17 λεπτά. Από τότε, όμως, ανεβαίνει συνεχώς...«Βρισκόμαστε μπλοκαρισμένοι σε μια επικίνδυνη περίοδο που δεν φέρνει ούτε σταθερότητα ούτε ασφάλεια» ανέφερε η καθηγήτρια Σάρον Σκουασόνι. «Το ρολόι της Αποκάλυψης συνεχίζει να επικρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας, υπενθυμίζοντάς μας ότι είναι αναγκαίο να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε έναν πλανήτη πιο ασφαλή και πιο υγιή», τόνισε η πρόεδρος της ΜΚΟ, Ρέιτσελ Μπρόνσον.«Εάν η ανθρωπότητα θέλει να αποφύγει μια υπαρξιακή καταστροφή, που θα έσβηνε όλα όσα έχει βιώσει, οι ηγέτες πρέπει να κάνουν καλύτερη δουλειά για να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση, να λάβουν υπόψη τους την επιστήμη και να συνεργαστούν», συμπλήρωσε η Μπρόνσον.Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, το θέμα της πληροφόρησης θεωρείται πλέον κρίσιμο από την οργάνωση.Ο Χερμπ Λιν, ειδικός στην ψηφιακή ασφάλεια, σχολίασε ότι δεν αρκεί πλέον κανένα «λογικό επιχείρημα» για να μεταπείσει εκείνους που έχουν εδραιωμένες πεποιθήσεις οι οποίες προκαλούν «ρωγμές στην κοινή αντίληψή μας του τι είναι αληθές».Σύμφωνα με το Bulletin of the Atomic Scientists, το 2021 δεν έφερε κάποια σημαντική αλλαγή για το κλίμα.«Την περασμένη χρονιά (…) είχαμε τον θόλο της ζέστης πάνω από τη Βόρεια Αμερική, πυρκαγιές σε όλον τον κόσμο, ξηρασίες και πλημμύρες, αλλά αυτό δεν είναι παρά ένα δείγμα του τι περιμένουμε αν δεν μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο μηδέν», εξήγησε ο Ρέιμοντ Ριερχάμπερτ, καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.Το, τον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ και άλλους επιστήμονες που εργάστηκαν στο σχέδιο Μανχάταν για την κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας. Το επιστημονικό συμβούλιο της οργάνωσης αποτελείται κυρίως από Αμερικανούς καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικούς σε θέματα περιβάλλοντος και πυρηνικής ασφάλειας.Όταν «δημιουργήθηκε» το ρολόι της Αποκάλυψης έδειχνε 7 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Το 1991, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι δείκτες γύρισαν πίσω, στα 17 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Το