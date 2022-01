ΗΠΑ: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο καταδικασμένος σε ισόβια μεγιστάνας των ακινήτων Ρόμπερτ Ντερστ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Ρόμπερτ Ντερστ, ο πολυεκατομμυριούχος κληρονόμος καιτουο οποίος εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για δολοφονία στηνκαι ήταν ύποπτος για άλλους δύο φόνους τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες,στη φυλακή σε ηλικία 78 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το δικηγορικό γραφείο που τον εκπροσωπούσε.Ο θάνατός του προήλθε από φυσικά αίτια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ το δικηγορικό γραφείο ανέφερε στην εφημερίδα New York Times ότι ο Ντερστκαι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Σαν Χοακίν όπου διακομίστηκε.Ο Ντερστ ήταν κάποτε έτοιμος να αναλάβει την Durst Organization, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Νέας Υόρκης στην αγορά ακινήτων, αλλά πέρασε μεγάλο τμήμα της ζωής του αποφεύγοντας την τσιμπίδα του νόμου και τα τελευταία χρόνια βρισκόταν πίσω από τα σίδερα της φυλακής.Για πολλά χρόνια κατάφερε να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τις διωκτικές αρχές, ωσότου συνελήφθη να μονολογεί στο μικρόφωνο στη διάρκεια γυρισμάτων της σειράς ντοκιμαντέρ The Jinx του ΗΒΟ (2015): «Τι στον διάβολο έκανα..; Τους σκότωσα όλους, φυσικά.» Τέθηκε υπό κράτηση πριν προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο της σειράς.Η σύζυγός του, η, εξαφανίστηκε στη Νέα Υόρκη το 1982, αλλά δεν τού απαγγέλθηκαν κατηγορίες μέχρι που δικαστήριο του Λος Άντζελες έκρινε ένοχο και καταδίκασε τον Ντερστ για τη δολοφονία της καλύτερης του φίλης, της Σούζαν Μπέρμαν, το 2000.Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Μπέρμαν ήταν έτοιμη να αποκαλύψει πως βοήθησε τον Ντερστ να κατασκευάσει τη σκηνοθετημένη ιστορία σχετικά με την εξαφάνιση της συζύγου του.Στη Νέα Υόρκη, μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας στο Λος Άντζελες, δικαστήριο της κομητείας Γουέστσετσερ απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Ντερστ για τη δολοφονία της συζύγου του.Εισαγγελείς κατηγόρησαν επίσης τον Ντερστ για τον φόνο γείτονά του, του Μόρις Μπλακ, στο Γκάλβεστον του Τέξας, το 2001, επειδή ο Μπλακ φερόταν να αποκάλυψε την ταυτότητά του σε μία περίοδο που ο Ντερστ κρυβόταν από τον νόμο, ορισμένες φορές μεταμφιεσμένος σε... κωφάλαλη.Δικαστήριο του Γκάλβεστον αθώωσε τον Ντερστ, ο οποίος υποστήριξε ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα, αν και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι διαμέλισε στη συνέχεια το άψυχο σώμα του Μόρις Μπλακ.Ο Ρόμπερτ Ντερστ(ΧΑΠ).Ο εισαγγελέας του Λος Άντζελες, ο Τζον Λιβάιν, απέδωσε τα εύσημα στους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ The Jinx, Άντριου Τζαρέκι και Μαρκ Σμέρλινγκ για τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις που πήραν από τον Ντερστ, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους μετά την καταδικαστική ετυμηγορία: «Χωρίς αυτές τις συνεντεύξεις, δεν θα βρισκόμασταν εδώ που είμαστε σήμερα».Η ιστορία του Ντερστ μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη, στην ταινία «Μοιραία σχέση» (All Good Things), με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ, την οποία σκηνοθέτησε ο Τζαρέκι.Ο Ρόμπερτ Ντερστ ήταν εγγονός του Τζόζεφ Ντερστ και γιος του Σίμορ Ντερστ, ο οποίος ανέδειξε την εταιρεία Durst Organization σε κολοσσό του τομέα των ακινήτων στη Νέα Υόρκη και κατασκεύασε ορισμένους από τους πιο εμβληματικούς ουρανοξύστες στο Μανχάταν. Η εταιρεία διευθύνεται σήμερα από τον αδερφό του εκλιπόντος, τον Ντάγκλας Ντερστ, ο οποίος είχε καταθέσει στη δίκη και είπε για τον αδερφό του: «Θα ήθελε να με δολοφονήσει».