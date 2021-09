Αλγερία: Δεκατρείς νεκροί και οκτώ τραυματίες από σύγκρουση επιβατικού λεωφορείου με φορτηγό - Δείτε βίντεο

Alerte🇩🇿🇩🇿 عاجل

12 Septembre:

Carnage routier à Naâma:

18 morts et plusieurs blessés dans un horrible accident de route survenu sur la RN06 entre les villes d'El Biod et Mecheria.

Le drame est survenu après une forte collision entre un camion et un bus.

Allah Yarhamhoum.