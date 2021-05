Νύχτα-κόλαση στο Ισραήλ: Κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης» στη Λοντ - Εκκενώνονται σπίτια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέβαλε σήμερα κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην πόλη Λοντ (κεντρικά), θέατρο τις τελευταίες ώρες «ταραχών» στις οποίες ενεπλάκησαν μέλη της αραβικής μειονότητας, σύμφωνα με την αστυνομία.



Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός διευκρίνισε πως έδωσε πράσινο φως για να κηρυχθεί «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στη Λοντ, όπου η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για «ταραχές» από μέλη της αραβικής μειονότητας μετά τον βίαιο θάνατο ισραηλινού Άραβα την προηγουμένη, για τον οποίο συνελήφθη Εβραίος, κάτοικος της πόλης, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος.



Συναγωγή παραδόθηκε στις φλόγες στην πόλη Λοντ, όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, εν μέσω επεισοδίων ανάμεσα σε Άραβες και Εβραίους κατοίκους, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ.



Άραβες φέρονται να σύλησαν συναγωγή στη Λοντ, πόλη που απέχει 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ, και κατόπιν να την πυρπόλησαν. Δεκάδες αυτοκίνητα επίσης πυρπολήθηκαν, ενώ καταστράφηκαν βιτρίνες καταστημάτων.

















Ο δήμαρχος της Λοντ, ο Χαΐρ Ρεβίβο, μίλησε για «εμφύλιο πόλεμο» και ζήτησε να επιβληθεί αμέσως απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας στην πόλη. Η ισραηλινή αστυνομία ζήτησε απο τους Εβραίους πολίτες της Λοντ να εκκενώσουν την περιοχή.











Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν επίσης στις κατά πλειονότητα αραβικές πόλεις Άκο (βόρεια) και Γιάφα (κοντά στο Τελ Αβίβ).



Τα ξημερώματα της Τετάρτης ενας τεράστιος πύργος 10 ορόφων στην κεντρική πόλη της Γάζας βομβαρδίστηκε από ισραηλινούς πυραύλους F16. Ο πύργος Al-Jawhara περιλαμβάνει δεκάδες γραφεία για μέσα ενημέρωσης.







A huge, 10-floor tower in central #Gaza city has been levelled to the ground by Israeli F16 missiles. al-Jawhara tower includes tens of offices for media/journalistic institutions.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/A09XlNtBXX — Quds News Network (@QudsNen) May 11, 2021

Νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης ισραηλινοί πύραυλοι ισοπέδωσαν μια πολυκατοικία 13 ορόφων. Οι ένοικοι του πολυώροφου κτιρίου, καθώς και όσοι κατοικούσαν γύρω από αυτό, κλήθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή, περίπου μία ώρα πριν από τον βομβαρδισμό.

















Μπαράζ

ν σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τρίτης στο

και σε άλλες περιοχές του

αφού προηγουμένως είχαν ηχήσει σειρήνες, που προειδοποιούσαν για εισερχόμενους

από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με όσα ανέφεραν μάρτυρες στο

Τα «χτυπήματα» που σημειώθηκαν

ακολούθησαν τη δέσμευση των μαχητών της

και της

, να «απαντήσουν» σε μια ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα το απόγευμα.

JUST IN - Tel Aviv under attack. Direct hits reported. People heading to public bomb shelters.pic.twitter.com/InIEeqPJty — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 11, 2021

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται πως πύραυλοι έχουν πλήξει σημεία στο Τελ Αβίβ, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, πλήγματα δέχτηκε το προάστιο

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

Λόγω της «βροχής» ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας, διακόπηκε η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ (τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού), ενώ οι εισερχόμενες πτήσεις ανακατευθύνονται στην Κύπρο.





#BREAKING

— 🇮🇱🚀Iron Dome system tries to intercept Missiles over the Ben Gurion airport, in Tel Aviv! pic.twitter.com/V6S8FMU2MH — #𝕎𝕒𝕣 ℍ𝕠𝕣𝕚𝕫𝕠𝕟 (@WarHorizon) May 11, 2021

Direct impact in Tel Aviv pic.twitter.com/qrhSgl2bvh — 🇵🇸 Ali 🇱🇧 (@allushiii_new) May 11, 2021

Πύραυλος από τη Χαμάς «χτύπησε» ένα

στην πόλη Χόλον, νότια του Τελ Αβίβ, τραυματίζοντας

συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τους γιατρούς.

VIDEO: Bus hit by rocket fired from Gaza in Israeli city of Holon near Tel Aviv. pic.twitter.com/P3n9bfCm6B — Avi Mayer (@AviMayer) May 11, 2021

Νεότερες αναφορές, κάνουν λόγο για τουλάχιστον

, ενώ το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV, ανέφερε πως ένας πύραυλος έπληξε και κτίριο στη Χολόν. Άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στο προάστιο

του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τη

Impacts cause major damage in Holon pic.twitter.com/N929kDavuJ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 11, 2021

Πύραυλοι έπεσαν και σε άλλες πόλεις, όπως η

προκαλώντας ζημιές σε κτίρια.

NOW - Large rockets launched at Tel Aviv, Israel.pic.twitter.com/vKMOTbLSkn — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 11, 2021

Ένας αγωγός μεταφοράς καυσίμων που συνδέει τις πόλεις Εϊλάτ και Ασκελόν χτυπήθηκε από ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV.

Ένας αξιωματούχος του ενεργειακού τομέα επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters ότι έχει χτυπηθεί ο αγωγός, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στα πλάνα που μετέδωσε το κανάλι διακρίνονται φλόγες να υψώνονται από κάτι που μοιάζει με μεγάλη δεξαμενή καυσίμων κοντά στην Ασκελόν, στα νότια του Τελ Αβίβ.

The Trans-Israel pipeline was damaged in a rocket strike earlier, currently burning. pic.twitter.com/r3fiUiKo3h — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 11, 2021

BREAKING: This is the current scene in Petach Tikvah, Israel pic.twitter.com/OX8vkzCn1O — Breaking911 (@Breaking911) May 11, 2021

Από την πλευρά τους, οι

και

ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση

στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ.

ανέφερε η Χαμάς σε σχετικό τηλεγράφημα.

Ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν στο κεντρικό Ισραήλ δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις επιθέσεις στο Τελ Αβίβ









και ξεκινήσαμε τη μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ και τα περίχωρά του, με 130 πυραύλους, ως απάντηση στον εχθρό»,