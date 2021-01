Ντέμι Μουρ: «Αγνώριστη» μετά από πλαστική - Έγινε σαν τον... «Τζόκερ»!

Δείτε εδώ το βίντεο με την Ντέμι Μουρ στο ντεφιλέ του οίκου Fendi





Demi Moore makes surprise runway appearance for Fendi at Paris Fashion Week https://t.co/XSnydoslGZ pic.twitter.com/L5x3lC2WaR — Juan Narro✂️Atelier (@JN_Sastreria) January 27, 2021

*watching Fendi s/s '21 couture show* Is...is that Demi Moore? 🧐 pic.twitter.com/2CG3ezCBdR — Aileen (@lilikat) January 27, 2021

I’ve always said fighting ageism is about having the choice to age however you choose. That can include plastic surgery.



If Demi Moore did this for herself than that’s fine. But if it was pressure from the film industry & society, then it’s a problem.https://t.co/JZdzp0Q6md — Jacynth Bassett (@JacynthBassett) January 27, 2021

Demi NoMoore plastic surgery! That’s a shame! I wish women would allow themselves to age gracefully. It’s so much more attractive then when they start messing with their face. 😕 Demi Moore makes surprise runway appearance for Fendi at Paris Fashion Week https://t.co/Dsyt99c3R4 — Siouxzy Ferris🍸 (@TheSiouxzy) January 27, 2021

Demi Moore, 58, storms the catwalk for the HCFW Fendi show in Paris | Daily Mail Online



Give us a smile, Demi! Striptease star, 58, sparks plastic surgery rumors with VERY dramatic new look on Fendi runway (or is she just over- https://t.co/rm8r7nxItC — grpp. (@grpp51379844) January 28, 2021

Why can't women just age gracefully, without the plastic surgery? Can't imagine aging under relentless critical eye of Hollywood.



https://t.co/EprjaEq4kn via @DailyMailCeleb — 🇨🇦 Candace Smith まりこ (@britjpncdn) January 28, 2021

Give us a smile, Demi! Striptease star, 58, sparks plastic surgery rumors with very dramatic new look on Fendi runway (or is she just over-contoured?) https://t.co/3aNLT5OsLv — Unapologetic Fun (@stevewells11) January 28, 2021

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τρόμαξαν να γνωρίσουν την 58χρονη αγαπημένη σταρ Ντέμι Μουρ οι καλεσμένοι στο ντεφιλέ του οίκου Fendi στο. Ηταν μια βραδυά με διάσημα μοντέλα και σταρ τουνα παρελαύνουν με ρούχα του ιταλικού οίκου στην πασαρέλα.Και ενώ η βραδιά κυλούσε κανονικά, όταν ανακοινώθηκε το όνομα της Ντέμι Μουρ μόλις βγήκε στην πασαρέλα, όλοι πάγωσαν. Προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν ποια είναι αυτή με τοπου περνούσε από μπροστά τους. Τακάλυψε ένααπόΦυσικά πάντα κάποιος βρίσκεται να ανεβάσει φωτό στακαι πριν ακόμα ηπρολάβει να κατέβει από την πασαρέλα σχόλια επιπέδου «η χειρότερη πλαστική όλων των εποχών», «ο πλαστικός ξέχασε να προσθέσει τα μάγουλα στο τέλος» αντηχούσαν σε όλο τοΔεν είναι η πρώτη φορά που η πλαστική τηςαπασχολεί τα μίντια. Η πολύχρονη σχέση της με τον κατά μια 20ετία νεότερο τηςτην είχε οδηγήσει από νωρίς στα μονοπάτια της αναζήτησης τηςπροκειμένου να συμβαδίσει με τον σχεδόν έφηβο εραστή της.Το 2003 ήταν η χρονιά που απασχόλησε ξανά τα πρωτοσέλιδα με τηνγια να πρωταγωνιστήσει στην ταινία. Ήταν μια επέμβαση του τόνιζε τα έντονα ζυγωματικά της που πλέον σήμερα κυριαρχούν.