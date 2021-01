Μπέρνι Σάντερς: Παγκόσμια φρενίτιδα για τα προϊόντα με τον «παππούλη στην καρέκλα»

Το ηλεκτρονικό μαγαζί του παππούλη

Το instagram των υποστηρικτών του

Για τα Bernie memes

Η κούκλα στο instagram

και όπως πωλείται στο eBay

Διάφορα tweet με memes





I don't care if you're tired of seeing #Berniememes. This is awesome! pic.twitter.com/kDgKZzN5wP — Ann Werner (@MsWerner) January 23, 2021

I'm back from illness and a social media hiatus..#Berniememes pic.twitter.com/s43EUmnyPC — 💦 Splash Point Photo Studio 💦 (@Splash_Point_) January 23, 2021

This has to be the best one I’ve

seen. 😂



#BernieMemes pic.twitter.com/eaoXN177k2 — 𝗠𝗜𝗖𝗛𝗔𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗟𝗠𝗘𝗥 (@Mikey2082) January 23, 2021

This has to be my favorite one yet! 🤣😂🤣#Berniememes pic.twitter.com/kGDlZoKnHv — Kat,🖤 The Opinionated One! (@katseyes45) January 23, 2021