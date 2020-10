Κορωνοϊός - Βρετανία: Απαγορεύτηκε το Halloween στις περιοχές υψηλού κινδύνου

Η διαφθορά της εξουσίας και του χρήματος, οι συνέπειες των νοσηρών οικογενειακών σχέσεων, η επίδραση των διογκωμένων εγώ, παρουσιάζονται ανάγλυφα μέσα από τη ζωή μιας πανίσχυρης οικογένειας των media στην πολυβραβευμένη σειρά “Succession” που φέρει την υπογραφή του σπουδαίου σεναριογράφου και παραγωγού Jesse Armstrong (“Peep Show”, “The Thick of it”), και του σκηνοθέτη των «Vice» και «Big Short», Adam McKay.

To παραδοσιακό έθιμο στον εορτασμό του«trick or treat» («φάρσα ή κέρασμα») θα απαγορευτεί αυτή την χρονιά στις περιοχές της Αγγλίας που βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο lockdown λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως ανακοίνωσε σήμερα ένας υφυπουργός της κυβέρνησης του πρωθυπουργούΕρωτηθείς από τον ραδιοφωνικό σταθμό LBC αν το έθιμο με το οποίο τα παιδιά πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι ζητώντας λιχουδιές ή απειλούν με ένα κόλπο απαγορεύτηκε, ο υφυπουργός Επιχειρήσεωνδήλωσε: «Δυστυχώς στην τρίτη βαθμίδα δεν μπορείτε», προσθέτοντας πως «είναι δύσκολο».Το Halloween, που γιορτάζεται την νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, είναι ένα αρχαίο κελτικό έθιμο, όπου οι άνθρωποι προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα φαντάσματα.Την νύχτα εκείνη τα μικρά παιδιά μεταμφιέζονται κατά κανόνα σε κάτι «τρομακτικό» και επισκέπτονται σπίτια μαζεύοντας πολλά γλυκά (το έθιμο του «trick or treat»).Σήμα κατατεθέν της γιορτής αυτής είναι τα φαναράκια φτιαγμένα από μεγάλες κολοκύθες, πάνω στις οποίες χαράζουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, άλλοτε πιο αστεία και άλλοτε πιο τρομακτικά.