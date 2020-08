Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η νύφη της... συμφοράς - Πώς προκάλεσε την χλεύη η σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ;

Kim Guilfoyle is the second speaker of the night to trash California pic.twitter.com/vcTQhh4U0e — Aaron Rupar (@atrupar) August 25, 2020

Ωριμη, φλογερή και ακούραστη, η σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ και κοπέλα του μεγαλύτερου γιού του, μοιάζει να γεννήθηκε αποκλειστικά για τη μέρα που θα δει τον Ντόναλντ Τραμπ νικητή των φετινών εκλογών. Ομως ο υπερβολικός ζήλος δεν βγαίνει πάντα σε καλό.Πριν μερικές μέρες το twitter πήρε φωτιά και αιτία ήταν η ομιλία της συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ. Ολα εκτυλίχθηκαν στο προεκλογικό συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, και δεν θα ξεχαστούν για πολύ καιρό.Από τη μία ήταν ο εμπρηστικός της λόγος κατά των αντιπάλων Δημοκρατικών με ακατάληπτα επιχειρήματα και πιθανώς εμπνευσμένος από την Αποκάλυψη σε μια φουτουριστική, αμερικάνικη εκδοχή που αποτάσσεται μετά βδελυγμίας τον σοσιαλισμό.Από την άλλη, κι αυτή είναι η πλευρά που απογείωσε τον παροξυσμό κατακραυγής από τα πλήθη, η αφιονισμένη της εμφάνιση: η δυναμική 51χρονη παραληρούσε ολομόναχη απέναντι απ' την κάμερα σε ένα έρημο λόγωστούντιο με ορμή και ζέση που θα άρμοζαν σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο το λιγότερο.«Αυτό είναι θρίλερ», «Κάτι έχει πάρει», «Γιατί ουρλιάζει, είναι μόνη της», «Τόση οργή, μου ανεβάζει την πίεση», «Δηλαδή αυτή είναι η μαγνητοσκοπημένη βερσιόν; Φαντάσου τι κόπηκε!», «Το 'καψε», είναι ένα απειροελάχιστο δείγμα από τον καταιγισμό αρνητικών σχολίων που προκάλεσε, ενώ τα meme που ενέπνευσε είναι απλά ξεκαρδιστικά.δεν ανελίχθηκε τυχαία σε υψηλόβαθμο στέλεχος της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου των ΗΠΑ. Εργατική, μορφωμένη και φιλόδοξη, φανταζόταν πάντα τον εαυτό της σε μια αξιοσέβαστη θέση και δεν είναι η πρώτη φορά που το κατάφερε. Γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου του 1969 στο Σαν Φρανσίσκο. Εχασε την Πορτορικανή μητέρα της, Μερσέντες, που εργαζόταν ως δασκάλα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε ηλικία 11 χρονών και μεγάλωσε αποκλειστικά με τη φροντίδα του Ιρλανδού μετανάστη πατέρα της Τόνι.Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ντέιβις και σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, διάστημα κατά το οποίο δούλεψε ως μοντέλο για τα πολυκαταστήματα Macy's και τη, άρχισε να ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου στη γενέτειρά της.Διετέλεσε τέσσερα χρόνια περιφερειακός εισαγγελέας στο Λος Αντζελες όπου διακρίθηκε και με τον τιμητικό τίτλο «Εισαγγελέας του Μήνα» και το 2000 επέστρεψε στο Σαν Φρανσίσκο ως μέλος του Γραφείου του Εισαγγελέα. Ξεκίνησε την τηλεοπτική της καριέρα το 2004 στο Court TV με εκπομπές ποινικού-κοινωνικού ενδιαφέροντος και το 2018 έκανε τη μεγάλη μεταγραφή στο Fox News. Ζώντας πάντα μια πολυάσχολη ταραχώδη ζωή, το 2015 κατάφερε να εκδώσει το βιβλίο «Making the Case: How to Be your Own Best Advocate» μέσω του οποίου, αξιοποιώντας την εμπειρία της ως εισαγγελέας, θέλησε να δώσει συμβουλές στο αναγνωστικό της κοινό για το «πώς να οργανώσετε τις σκέψεις και τα σχέδια, να έχετε ουσιαστικές συζητήσεις με τους γύρω σας και να καταφέρετε τους στόχους σας σε κάθε τομέα της ζωής σας». Ας το ξαναδιαβάσει.Το 2001 παντρεύεται τον πρώτο της σύζυγο,Επόπτη τότε του Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος δύο χρόνια μετά εξελέγη Δήμαρχος στέφοντας τηνπρώτη κυρία της πόλης. Παραδόξως, ο Νιούσομ είναι σήμερα ο Κυβερνήτης του Σαν Φρανσίσκο έχοντας συμπράξει με τους αντίπαλούς της, τους Δημοκρατικούς. Ο αγώνας και των δυο για επαγγελματική ανέλιξη και οι γεωγραφικές αποστάσεις -εκείνη τότε είχε βάση της τη Νέα Υόρκη- οδήγησαν σε διαζύγιο τον Μάρτιο του 2006. Αλλά μάλλον δεν ήταν μόνο αυτοί οι λόγοι. Την ίδια χρονιά η Κίμπερλι ντύνεται νύφυ για δεύτερη φορά, στο πλευρό του γοητευτικού σχεδιαστή και προέδρου της αλυσίδας καταστημάτων επίπλων των γονιών του, Ερικ Βιλλένσι στα νησιά Μπαρμπέιντος. Το 2007 έρχεται στον κόσμο ο μικρός τουςκαι δυο χρόνια μετά χωρίζουν.Με τονγνωρίζονται πάνω από δέκα χρόνια, από την εποχή που εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με την πρώην σύζυγό του Βανέσα. Η γνωριμία λέγεται ότι εξελίχθηκε σε καυτό ειδύλλιο από τον Απρίλιο του 2018, όταν η Κίμπερλι είχε αναλάβει ήδη δραστήριο ρόλο στον πολιτικό οπλοστάσιο του πλανητάρχη πατέρα του και ο Τζούνιορ κρατούσε το διαζύγιο στα χέρια του. Η πρώτη τους δημόσια επίσημη εμφάνιση ως ζευγάρι πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς, ένα Σαββατοκύριακο που το σφόδρα ερωτευμένο ζευγάρι έκρινε συνετό να πάει στη Μοντάνα για ψάρεμα - εν μέσω της τρικυμίας που αντιμετώπιζε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνοντας τη «μηδενική ανοχή» απέναντι στους μετανάστες- και να το κοινοποιήσει στο Instagram.Λίγες εβδομάδες μετά, η Γκιλφόιλ εγκαταλείπει ξαφνικά το Fox News υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αν και η ίδια ανακοίνωσε πως παραιτήθηκε, κάποια δημοσιεύματα έκαναν λόγο για εξαναγκασμό σε παραίτηση μετά από ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά της και άλλα για έναν ακήρυχτο πόλεμο με στόχο την καλή φήμη της φιλόδοξης γυναίκας. Μικρό το κακό, όπως αποδείχτηκε.Αφού αμέσως μετά ανέλαβε δυναμικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του πλανητάρχη συνοδεύοντας παράλληλα τον κατά οχτώ χρόνια νεότερό τηςσε αμέτρητες ομιλίες και εκδηλώσεις με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της καμπάνιας. Το τρέξιμο απέδωσε. Τον Απρίλιο του 2019 η Κίμπερλι χρίστηκε ανώτερος σύμβουλος στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ και σε λιγότερο από ένα χρόνο, μετά από επιθυμία του ίδιου, κατέλαβε την ηγετική θέση στην επιτροπή χρηματοδότησης του προεκλογικού αγώνα αναζητώντας δωρητές με εντυπωσιακή επιτυχία.Η εξουσία που απέκτησε έστρεψε ξανά τους προβολείς πάνω στην Γκιλφόιλ, με δημοσιεύματα των Times να καυτηριάζουν τη συχνή χρήση ιδιωτικών τζετ για τις μετακινήσεις της ομάδας της αλλά και τα αλόγιστα έξοδα από το «κοινό ταμείο» προς ιδιωτική τέρψη, όπως το χλιδάτο πάρτυ γενεθλίων της Κίμπερλι στο υπερπολυτελές resort Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς. Παράλληλα, πρόσφατα δημοσιεύματα αποκαλύπτουν πως το ζευγάρι είχε περάσει ένα ρομαντικό διήμερο στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2018, το οποίο κόστισε στους φορολογούμενους πολίτες 64.000 δολάρια.Τον προηγούμενο μήνα ηβρέθηκε θετική στον κορωνοϊό προκαλώντας αναταραχή στον Λευκό Οίκο -αλλά χωρίς επιπτώσεις όπως έδειξαν οι εξετάσεις για τον πατέρα και γιο Τραμπ- και αναγκάστηκε να απέχει προσωρινά από τα καθήκοντά της. Ηταν όμως πανέτοιμη όταν έφτασε η στιγμή για το μεγάλο προεκλογικό συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, αυτό που έμελλε να την κάνει γνωστή ακόμη και σε ανυποψίαστους παρατηρητές των social media που δεκάρα δεν δίνουν για τις αμερικανικές εκλογές. Για όλους τους λάθος λόγους.