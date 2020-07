Ντόναλντ Τραμπ: Δέκα «άβολες» στιγμές με την Ιβάνκα - «Αν δεν ήταν κόρη μου, θα βγαίναμε ραντεβού»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας άνθρωπος που μας έχει συνηθίσει να προκαλεί. Έχει πει πράγματα που ποτέ δεν θα περίμενε κανείς από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και έχει αποδείξει ότι του αρέσει να τραβάει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, ακόμα και για τους λάθος λόγους.Ωστόσο είναι αρκετές οι φορές που φαίνεται να έχασε κάθε μέτρο.Η βρετανική εφημερίδα «The Independent» συγκέντρωσε τις εκτός ορίων στιγμές ή δηλώσεις. Πράγματα ποιυ δύσκολα ένας πατέρας θα... ξεστόμιζε για την κόρη του! Με αποκορύφωμα την ατάκα ότι θα έκανε σεξ μαζί της, δείτε όλα όσα έχει κάνει ή πει:1. Η Ιβάνκα στην αγκαλιά του μπαμπά της, ενώ και οι δύο κάθονται πάνω σε ένα άγαλμα παπαγάλων που κάνουν σεξ.2. «Δεν νομίζεις ότι η κόρη μου είναι καυτή; Είναι καυτή, σωστά;». Ατάκα του Τραμπ όταν η Ιβάνκα ήταν μόλις 16 ετών, στον διαγωνισμό Miss Teen USA.3. Το 2003, στο The Howard Stern Show, ο Τραμπ είπε: «Ξέρετε ποια είναι μια από τις υπέροχες ομορφιές του κόσμου, σύμφωνα με όλους; Και βοήθησα να δημιουργηθεί; Η Ivanka. Η κόρη μου, η Ivanka. Έχει ύψος 1.82. Έχει το καλύτερο σώμα».4. Το 2004, είπε στο New York Magazine: «Επιτρέψτε μου να σας πω ένα πράγμα: Η Ιβάνκα είναι μια υπέροχη, υπέροχη κούκλα. Κάθε άντρας στη χώρα θέλει να βγει με την κόρη μου. Αλλά έχει φίλο».5. Και πάλι στο The Howard Stern Show, αυτή τη φορά το 2006, ο Τραμπ θεώρησε σκόπιμο να συζητήσει για το σώμα της κόρης του, αναφέροντας: «Είναι ψηλή, έχει ύψος σχεδόν 1.82 και είναι, είναι μια καταπληκτική οπτασία».6. Σχόλιο το 2006 στο The View: «Έχω πει ότι αν η Ιβάνκα δεν ήταν η κόρη μου, ίσως θα βγαίναμε ραντεβου».7. Το 2013, η Wendy Williams ρώτησε τι κοινό έχουν η Ντόναλντ με την κόρη του, όταν εμφανίστηκαν και οι δύο στην εκπομπή της. Η Ιβάνκα απάντησε «ακίνητα» και «γκολφ», αλλά ο Τραμπ είπε: «Λοιπόν, θα έλεγα σεξ, αλλά δεν μπορώ να το συσχετίσω».8. Τον Ιούλιο του 2016, στη Ρεπουμπλικανική Εθνική Συνέλευση, η Ιβάνκα παρουσίασε τον πατέρα της στη σκηνή. Την φίλησε και στα δύο μάγουλα και έβαλε τα χέρια του στους γοφούς της.9. Το 2015, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Rolling Stone, είπε: «Αν δεν ημουν ο πατέρας της...». Δεν θέλουμε να ξέρουμε τη συνέχεια!10. Όταν ο οικοδεσπότης του Δρ Oz Show παρατήρησε ότι «είναι ωραίο να βλέπεις έναν μπαμπά να φιλάει την κόρη του», ο Τραμπ φέρεται να απάντησε: «Φιλάω την Ιβάνκα με κάθε ευκαιρία που έχω». Η στιχομυθία ποτέ δεν βγήκε στον «αέρα», αλλά πολλοί μάρτυρες ισχυρίζονται ότι το άκουσαν.