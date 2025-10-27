Κιρσοί στα πόδια: Πότε γίνονται επικίνδυνοι – Γιατί πρέπει να χειρουργηθούν

Οι κιρσοί είναι διευρυμένες φλέβες στα πόδια που εμφανίζονται λόγω φλεβικής ανεπάρκειας. Δεν αποτελούν μόνο αισθητικό πρόβλημα, καθώς μπορούν επίσης να προκαλέσουν, πόνο και βάρος στα πόδια, πρήξιμο στους αστραγάλους και τις γάμπες, κράμπες, φαγούρα, αίσθημα καύσου, δερματικές αλλαγές ή πληγές (φλεβικά έλκη).



Εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, οι κιρσοί μπορεί να οδηγήσουν σε θρόμβωση, αιμορραγία ή χρόνια έλκη ποδιών.



Τι προκαλεί τους κιρσούς;



Κληρονομικότητα – Oικογενειακό ιστορικό κιρσών

Εγκυμοσύνη – ορμονικές αλλαγές και αυξημένη πίεση στη λεκάνη

Παχυσαρκία και καθιστική ζωή

Εργασία με πολύωρη ορθοστασία ή καθιστική στάση

Γήρανση – Mε τα χρόνια οι φλέβες χάνουν την ελαστικότητά τους