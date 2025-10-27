Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Κιρσοί στα πόδια: Πότε γίνονται επικίνδυνοι – Γιατί πρέπει να χειρουργηθούν
Πόνος, πρήξιμο και κράμπες στα πόδια δεν είναι απλώς ενόχληση - O κ. Γεώργιος Ελευθερίου, Διευθυντής Αγγειοχειρουργός στο Metropolitan Hospital, εξηγεί πότε οι κιρσοί χρειάζονται άμεση ιατρική παρέμβαση και ποιες ελάχιστα επεμβατικές λύσεις προσφέρει η σύγχρονη αγγειοχειρουργική
Οι κιρσοί είναι διευρυμένες φλέβες στα πόδια που εμφανίζονται λόγω φλεβικής ανεπάρκειας. Δεν αποτελούν μόνο αισθητικό πρόβλημα, καθώς μπορούν επίσης να προκαλέσουν, πόνο και βάρος στα πόδια, πρήξιμο στους αστραγάλους και τις γάμπες, κράμπες, φαγούρα, αίσθημα καύσου, δερματικές αλλαγές ή πληγές (φλεβικά έλκη).
Εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, οι κιρσοί μπορεί να οδηγήσουν σε θρόμβωση, αιμορραγία ή χρόνια έλκη ποδιών.
Τι προκαλεί τους κιρσούς;
Κληρονομικότητα – Oικογενειακό ιστορικό κιρσών
Εγκυμοσύνη – ορμονικές αλλαγές και αυξημένη πίεση στη λεκάνη
Παχυσαρκία και καθιστική ζωή
Εργασία με πολύωρη ορθοστασία ή καθιστική στάση
Γήρανση – Mε τα χρόνια οι φλέβες χάνουν την ελαστικότητά τους
