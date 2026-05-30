Καρκίνος του μαστού: Νέο τεστ DNA επιτρέπει σε εκατομμύρια ασθενείς να αποφύγουν τη χημειοθεραπεία

Millions of breast cancer patients could safely avoid chemotherapy, study suggests — BBC Wales News (@BBCWalesNews) May 30, 2026





Εκατομμύρια ασθενείς με καρκίνο του μαστού θα μπορούσαν να αποφύγουν με ασφάλεια τη χημειοθεραπεία , σύμφωνα με νέα μελέτη . Οι επιστήμονες ανέπτυξαν ένα τεστ DNA που μπορεί να διακρίνει ποιες ασθενείς είναι πιθανό να ωφεληθούν από τη θεραπεία και ποιες όχι.Η διεθνής μελέτη έδειξε ότι περισσότερο από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων θα μπορούσαν να απαλλαγούν από τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας και να αντιμετωπιστούν μόνο με ορμονοθεραπεία, σύμφωνα με το BBC Η χημειοθεραπεία μπορεί να προκαλέσει κόπωση, ναυτία, τριχόπτωση, εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος και προβλήματα γονιμότητας.Η έρευνα, με επικεφαλής το University College London (UCL), περιέλαβε περισσότερους από 4.000 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς άνω των 40 ετών από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ταϊλάνδη.Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα γενετικό τεστ που ονομάζεται Prosigna για να μετρήσουν τη δραστηριότητα 50 γονιδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού και να υπολογίσουν τον κίνδυνο επανεμφάνισης της νόσου.Όσοι έλαβαν χαμηλή βαθμολογία – περίπου τα δύο τρίτα της ομάδας – δεν υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία. Το ποσοστό επιβίωσης της ομάδας τους στα πέντε χρόνια ήταν 93,7%, σε σύγκριση με 94,9% για τους ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία στο πλαίσιο της θεραπείας τους.Η βασική θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού είναι συνήθως η χειρουργική αφαίρεση των όγκων. Συχνά συνιστάται χημειοθεραπεία μετά την επέμβαση, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής.Η χημειοθεραπεία προτείνεται επίσης συχνά σε άτομα με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο που έχει εξαπλωθεί στους κοντινούς λεμφαδένες.Ωστόσο, οι κλινικοί γιατροί εκφράζουν ανησυχίες ότι η θεραπεία προσφέρει ελάχιστο όφελος σε ασθενείς με τον συχνότερο τύπο καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με το UCL.Το πανεπιστήμιο εκτιμά ότι περισσότεροι από 5.000 ασθενείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) της Βρετανίας θα μπορούσαν κάθε χρόνο να αποφεύγουν τη χημειοθεραπεία χάρη στα αποτελέσματα της μελέτης.

Η Κάρεν Μπόναμ από το Κάρντιφ, η οποία συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αποτελούν «τεράστια ανακούφιση» και ότι νιώθει «σαν να είναι Χριστούγεννα».



Η 64χρονη απέφυγε τη χημειοθεραπεία χάρη στο τεστ Prosigna και τα τελευταία οκτώ χρόνια έχει λάβει μόνο ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία.



«Η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου μπορεί να είναι σοκαριστικές», δήλωσε.



«Σε μεταφέρουν σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Οι προτεραιότητες της ζωής αναδιαμορφώνονται – το μόνο που θέλεις είναι να επιβιώσεις».