Βορειοκορεάτης αποκαλύπτει πώς είναι να κάνεις Χριστούγεννα σε μια χώρα που απαγορεύονται
Η ιστορία του Il-yong Ju, πρόσφυγα από τη Βόρεια Κορέα, αποκαλύπτει πώς οι οικογένειες επιχειρούν να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις παρά τους κινδύνους
Η ιστορία του Il-yong Ju, πρόσφυγα από τη Βόρεια Κορέα, αποκαλύπτει πώς οι οικογένειες επιχειρούν να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις παρά τους κινδύνους. Κάθε 25 Δεκεμβρίου, το μικρό χωριό όπου μεγάλωσε ο Il-yong Ju στη Βόρεια Κορέα ζωντάνευε με ένα ασυνήθιστο έθιμο.
Ο παππούς του τον έστελνε στο βουνό για να κόψει ένα πεύκο, το οποίο στη συνέχεια διακοσμούσαν με μικρές μπάλες από βαμβάκι. Παρά την ομοιότητά της με τα διεθνή χριστουγεννιάτικα έθιμα, για τους κατοίκους της Βόρειας Κορέας η 25η Δεκεμβρίου ήταν απλώς μια συνηθισμένη μέρα.
«Στο σπίτι μας απλώς γιορτάζαμε έτσι. Δεν ξέραμε τι γιορτάζουμε, απλώς κάθε 25 Δεκεμβρίου ο παππούς μου μας το ζητούσε», είπε ο Ju.
Οι γείτονες αναφέρονταν στο δέντρο ως «yolka», όρος που χρησιμοποιείται στον ρωσόφωνο κόσμο για το δέντρο του νέου έτους. Η οικογένεια δεν αντιμετώπισε καμία τιμωρία, καθώς το χωριό ήταν μικρό και απομονωμένο.
«Ήταν η πρώτη στιγμή που ακούσαμε για το Ευαγγέλιο και τον Χριστιανισμό», είπε ο Ju.
Αυτές οι εκπομπές όμως ήταν επικίνδυνες. Κάθε έλεγχος από τις κρατικές αρχές μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτικές φυλακές ή ακόμη και σε εκτέλεση. Η οικογένεια προφυλασσόταν καλύπτοντας τα παράθυρα και χαμηλώνοντας την ένταση του ραδιοφώνου.
Ο Ju ήταν παιδί όταν διέφυγε από τη Βόρεια Κορέα προς την Κίνα και από εκεί σε τρεις χώρες μέχρι να φτάσει στη Νότια Κορέα. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού γνώρισε τον Χριστιανισμό, κάνοντας προσευχή και δεχόμενος τον Ιησού ως σωτήρα του.
Το παράξενο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της παιδικής ηλικίας αποκάλυψε την αληθινή σημασία του:
«Το "belly hem" ήταν η Βηθλεέμ και το "say goodbye" ήταν η θυσία. Ο παππούς μου προσπαθούσε να μας μάθει για τον Χριστιανισμό και τα Χριστούγεννα», εξήγησε ο Ju.
Ο Ju πλέον εργάζεται με οργανώσεις όπως η TIMJ για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα, γνωρίζοντας τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί της χώρας.
In many countries, it's a familiar ritual: setting up and decorating a tree for Christmas Day, but in North Korea, December 25th is just another day, and Christmas is effectively banned— Sky News (@SkyNews) December 25, 2025
Il-yong Ju recounts his experiences⬇️https://t.co/NMm9sKFaKR pic.twitter.com/zM1k4cXGvJ
Απαγορευμένοι ήχοι: οι παράνομες ραδιοφωνικές εκπομπέςΗ οικογένεια του Ju παρακολουθούσε μυστικά παράνομες ραδιοφωνικές εκπομπές από τη Νότια Κορέα, κυρίως χριστιανικές, όπως της FEBC.
Κίνδυνος και θυσία για την πίστηΗ οικογένεια του Ju γνώρισε τον θάνατο και την καταπίεση λόγω του Χριστιανισμού. Η θεία του και όλη η οικογένειά της στάλθηκαν σε πολιτική φυλακή για την πίστη τους, όπου η ζωή είναι γεμάτη βασανιστήρια και καταναγκαστική εργασία.
Η Βόρεια Κορέα και η καταπίεση της πίστηςΤο 2025, η Βόρεια Κορέα θεωρείται η χώρα όπου οι χριστιανοί διώκονται περισσότερο παγκοσμίως, σύμφωνα με την οργάνωση Open Doors. Ο Ju εξηγεί: «Η ιδεολογία Juche μοιάζει πολύ με τη Βίβλο, μόνο που στη θέση του Θεού είναι οι ηγέτες της χώρας. Η κυβέρνηση φοβάται ότι αν οι άνθρωποι μάθουν για τον Χριστιανισμό, θα αμφισβητήσουν το καθεστώς».
Ο Ju είχε την ευκαιρία να μεταφέρει το μήνυμα των διωκόμενων χριστιανών στη Βόρεια Κορέα στο Λευκό Οίκο το 2019, συναντώντας τον Ντόναλντ Τραμπ και περιγράφοντας την ιστορία της θείας του και άλλων καταπιεσμένων πιστών.
Στη Νότια Κορέα, τα Χριστούγεννα αποκτούν τελείως διαφορετική μορφή: εκκλησιαστικές συγκεντρώσεις, τραγούδια, προσευχές, γεύματα και ανταλλαγή δώρων. Ο Ju έχει ακόμη ζήσει την εορταστική ατμόσφαιρα στη Βρετανία, εντυπωσιασμένος από τα στολισμένα δέντρα και τα φωτεινά στολίδια.
Ο Ju θέλει οι άνθρωποι να σκέφτονται την ανθρωπιστική διάσταση και όχι μόνο την πολιτική εικόνα της Βόρειας Κορέας: «Όταν πολλοί σκέφτονται τη Βόρεια Κορέα, βλέπουν πυρηνικά, τον Κιμ Γιονγκ Ουν και λιμό. Αλλά εμείς πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους, όχι μόνο το καθεστώς».
πηγή: skynews
