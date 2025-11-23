Ποιος είναι ο μικρός με το αγγελικό χαμόγελο που έγινε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές στον κόσμο - Τι είχε προβλέψει δασκάλα του

Σε αυτή τη φωτογραφία άγνωστης χρονολογίας, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ (τότε Ρόμπερτ Πρεβόστ, αριστερά) χαμογελά ενώ η μητέρα του (με την πλάτη στην κάμερα) κόβει μια τούρτα γενεθλίων, σε αυτό που ο αδελφός του (δεξιά) υποθέτει ότι ήταν τα 9α γενέθλια του Πάπα, στο οικογενειακό σπίτι στο προάστιο Ντόλτον του Σικάγου

Τα πρώτα σημάδια ενός προορισμού

Σύμφωνα με τον Τζον, ο μικρότερος αδελφός του συνήθιζε να μετατρέπει τη σιδερώστρα στο υπόγειο σε αυτοσχέδια Αγία Τράπεζα. Στη φωτογραφία: ο Ρόμπερτ Πρεβόστ (αριστερά) και τα αδέλφια του, Τζον και Λούις

Η διαδρομή προς την ηγεσία της Εκκλησίας

Γεννημένος στο Ιλινόι, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μεγάλωσε όπως το περιγράφουν τα αδέλφια του: με μια τυπική καθολική ανατροφή, σε ένα λιτό σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο και ένα μπάνιο, γεμάτο παιδιά, προσευχή και καθημερινή ρουτίνα. Στη φωτογραφία: ο νεαρός Ρόμπερτ Πρεβόστ δίπλα στη μητέρα του, Βιρτζίνια Μέρι Σιμπίλα

Τα αδέλφια του θυμούνται πώς κάθε βράδυ οι γονείς τους έμπαιναν στο σαλόνι για να προσευχηθούν με το ροζάριο· και πώς η μητέρα τους δεν έχανε ποτέ τη λειτουργία των 6 το πρωί. Τα γεύματα ήταν απλά, «αμερικάνικα»: μπέργκερ, μπριζόλα κάθε Πέμπτη, ψάρι κάθε Παρασκευή. Τα παιδιά έπαιζαν μπέιζμπολ στον δρόμο και πήγαιναν με τα πόδια στο καθολικό σχολείο.Ήδη τότε υπήρχαν μικρές ενδείξεις της προσωπικότητας που θα αναδυόταν: μια ήρεμη σιγουριά, μια ιδιαίτερη ικανότητα να ηρεμεί τους άλλους. Όπως όταν, στο Μπομπιέν Γουντς, μια παρέα μεγαλύτερων αγοριών απείλησε να τους κλέψει τα ποδήλατα — κι εκείνος απλώς είπε «Αφήστε με να τους μιλήσω». Και το έκανε. Μέσα σε λίγα λεπτά η ένταση είχε εξαφανιστεί.Η κλίση του φαινόταν ακόμη και στο πιο απλό παιχνίδι. Στο υπόγειο του σπιτιού, έστρωνε τραπεζομάντηλο και τελούσε «λειτουργία» γνωρίζοντας όλες τις προσευχές — στα αγγλικά και στα λατινικά. Ακόμη και οι δασκάλες του το διέκριναν από νωρίς: μία του είχε πει «Ρόμπερτ Φράνσις, θα μπορούσες να γίνεις Πάπας μια μέρα». Προσπάθησε να το αποφύγει, αλλά οι άλλοι φαίνεται πως το έβλεπαν πιο καθαρά από εκείνον.Το ταξίδι του από την παιδική του γειτονιά μέχρι τη Ρώμη γράφτηκε μέσα από αφοσίωση και μελέτη. Εντάχθηκε στο Τάγμα των Αυγουστινιανών το 1977 και έκανε τις αιώνιες υποσχέσεις του το 1981. Σπούδασε μαθηματικά, συνέχισε με θεολογία και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο κανονικό δίκαιο στη Ρώμη.Υπηρέτησε επί χρόνια στις ιεραποστολές του Περού, απέκτησε εμπειρία μέσα σε διαφορετικές κουλτούρες και έμαθε να μιλάει άπταιστα πολλές γλώσσες. Η εργατικότητά του και η ήρεμη παρουσία του τον έφεραν σταδιακά κοντά στα υψηλά κλιμάκια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η συνεργασία του με τον Πάπα Φραγκίσκο ενίσχυσε τη σχέση αμοιβαίου σεβασμού, που έμελλε να τον οδηγήσει όλο και πιο ψηλά. Όταν, στο τελευταίο κονκλάβιο, το όνομά του άρχισε να ακούγεται έντονα, οι περισσότεροι στο Βατικανό δεν εξεπλάγησαν. Και κάπως έτσι, ο μικρός με τα φωτεινά μάτια και την ήσυχη αποφασιστικότητα, εκείνο το παιδί του Ντόλτον με το αγγελικό χαμόγελο, έγινε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄. Κοιτάζοντας τώρα εκείνες τις παιδικές φωτογραφίες, είναι δύσκολο να μη σκεφτεί κανείς ότι πολλά από όσα έγινε τελικά… βρίσκονταν ήδη μέσα του από την αρχή.