Οι τραυματίες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου: «Στο ψαχνό» οι μισοί πυροβολισμοί από Στρατό και Αστυνομία

Όπως γράφει ο Καλλιβρετάκης, σε ανάλογες περιπτώσεις (π.χ. Μάης του 1968 στη Γαλλία, Αμερικανικό Κίνημα 1964-1973), οι μη νοσηλευθέντες τραυματίες ήταν πολλαπλάσιοι των νοσηλευθέντων. Αυτό έγινε μάλιστα σε δημοκρατικές χώρες και όχι στην Ελλάδα του 1973, όπου η χούντα είχε επιβάλλει και καθεστώς τρομοκρατίας. Στο μνημόσυνο του Γ. Παπανδρέου, στις αρχές Νοεμβρίου 1973, από τους τουλάχιστον 70 τραυματίες, μόνο τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία…Όπως αναφέρει ο Καλλιβρετάκης, μετά από πολυετείς έρευνες, εντοπίστηκαν τα ονοματεπώνυμα 642 τραυματιών (και συνεπώς το φύλο τους). Σε 577 περιπτώσεις εντοπίστηκε η ηλικία και σε 308 από αυτές η απασχόληση των τραυματιών. Σε 265 περιπτώσεις εντοπίστηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά των τραυματιών, σε 287 περιπτώσεις ο χρόνος και σε 173 περιπτώσεις και ο τόπος τραυματισμού. Τέλος, σε 260 περιπτώσεις, εντοπίστηκε από ποιους προκλήθηκε ο τραυματισμός (Σώματα Ασφαλείας ή τον Στρατό).Σύμφωνα με τα επεξεργασμένα στοιχεία, το 80% των τραυματιών ήταν άνδρες και το 20% γυναίκες. Επρόκειτο κυρίως (60%) για άτομα ηλικίας 18-30 ετών. Το 13,5% ήταν κάτω των 18 ετών και το 26,5% άνω των 30 ετών.Η απασχόληση των τραυματιών: 21% εργατοτεχνίτες, 17% μαθητές, 15% φοιτητές…Το 21% από τους τραυματίες των οποίων εντοπίστηκε η απασχόληση, ήταν εργατοτεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων (εργάτες σε εργοστάσια, οικοδόμοι, κυρίως ελαιοχρωματιστές, μαραγκοί, μαρμαράδες, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί, σιδεράδες, φορτηγατζήδες, τσαγκάρηδες, ναυτεργάτες, λιθογράφοι κ.ά.). Ορισμένοι από αυτούς εργάζονταν και παράλληλα σπούδαζαν σε νυχτερινά Γυμνάσια ή Τεχνικές Σχολές. Το 17% ήταν μαθητές και μαθήτριες και το 15% φοιτητές και φοιτήτριες. Το 9% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι (κυρίως υπάλληλοι εταιρειών, καταστημάτων, πωλήτριες, ξενοδοχοϋπάλληλοι, σερβιτόροι κ.ά.). Το 8% ήταν μικροεπιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες (βιοτέχνες, έμποροι, ασφαλιστές, λογιστές, αργυροχρυσοχόοι, μοδίστρες, κουρείς, ζαχαροπλάστες, κρεοπώλες, ψητοπώλες κ.ά.). Σε ποσοστά κάτω του 4% καταγράφηκαν δημόσιοι υπάλληλοι (κυρίως δημοσίων οργανισμών και εκπαιδευτικοί), γιατροί, νοσηλεύτριες, δικηγόροι, δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες (ζωγράφοι, σκηνοθέτες, ηθοποιοί κ.ά.). Τέλος, το 13% των γυναικών που εντοπίστηκε η απασχόλησή τους, δήλωναν «νοικοκυρές» και η ηλικία τους ήταν συνήθως μεγαλύτερη των 40 ετών.Από τις συνθήκες του τραυματισμού των θυμάτων, μπορούν να βγουν συμπεράσματα για τον τόπο, τον χρόνο και τους δράστες των επιθέσεων εναντίον των πολιτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν επεξεργαστεί ως τώρα, προκύπτει ότι στο 14% των περιπτώσεων, οι τραυματισμοί προήλθαν από δακρυγόνα (3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτά), 26% από ξυλοδαρμούς και χτυπήματα με κλομπ οργάνων της τάξης (6 νεκροί από αυτά) και 58% από πυρά με αποτέλεσμα 17 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το υπόλοιπο 2% αφορά τραυματισμούς που έγιναν με άλλο τρόπο.Π.χ. οι Καλλιόπη (Πέπη) Ρηγοπούλου, Σωτήρης Κοκκίνης και Νίκος Πατσαβός τραυματίστηκαν κατά την εισβολή του άρματος μάχης ΑΜΧ-30 στο Πολυτεχνείο, ενώ ο Γιώργος Χωριανόπουλος τραυματίστηκε από ξιφολόγχη στρατιώτη. Για το 78% των τραυματισμών υπεύθυνες ήταν η Αστυνομία και η Χωροφυλακή και για το 22% ο Στρατός. 45% των τραυματισμών (10 νεκροί) έγινε την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 1973. 45% επίσης (10 νεκροί) έγινε το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 1973, ενώ το 10% των τραυματισμών (6 νεκροί) έγιναν από 18 έως 22/11/1973. Το 61% των τραυματισμών έγινε στην οδό Πατησίων και τις παρόδους της, 35% στο κέντρο της Αθήνας (κυρίως στις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου, Αχαρνών και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και στην περιοχή από Ομόνοια μέχρι Σύνταγμα). Τέλος, ένα 4% των τραυματισμών καταγράφεται και σε περιοχές εκτός κέντρου. Μάλιστα, υπήρξαν και νεκροί σε Ίλιον, Ζωγράφου, Αγίους Αναργύρους και αλλού.Σύμφωνα με τον Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, στο 58% των τραυματισμών από πυρά, στόχος ήταν το πάνω μέρος του σώματος και στο 42% τα κάτω άκρα. Συνεπώς, στην πρώτη περίπτωση υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση, ενώ στο 42% τα πυρά σκόπευαν τον ελαφρύ τραυματισμό και την ακινητοποίηση των πολιτών. Τουλάχιστον 76 άτομα δέχτηκαν πυρά στο κεφάλι, το στήθος και την κοιλιά, αλλά επέζησαν καθώς δεν πειράχτηκε κάποιο ζωτικό τους όργανο, μεταφέρθηκαν εγκαίρως στα νοσοκομεία, ακόμα και από περαστικούς και εγχειρίστηκαν από ικανούς και ευσυνείδητους γιατρούς. Λόγω και της νεαρής ηλικίας των περισσότερων υπήρξε καλή αντίδραση του οργανισμού τους. Δυστυχώς, αρκετοί έμειναν με κάποιου είδους αναπηρία σε ολόκληρη τη ζωή τους. Αν κάτι από τα παραπάνω πήγαινε «στραβά», ίσως μιλούσαμε σήμερα για 100 νεκρούς. Τέλος, το 9% των τραυματιών δέχτηκαν πισώπλατα πυρά στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Όλες οι σφαίρες, εκτός από μία περίπτωση, που ρίχτηκαν πισώπλατα προέρχονταν από όπλα αστυνομικών και χωροφυλάκων.Αυτά είναι τα στοιχεία για τους τραυματίες του Πολυτεχνείου. Νομίζουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε πολύτιμα συμπεράσματα. Κάποιοι βέβαια, όποια στοιχεία και αν παρουσιαστούν θα συνεχίσουν να πιστεύουν και να λένε ότι στο Πολυτεχνείο το 1973 δεν έγινε τίποτα. Η συζήτηση για το θέμα πάντως διαρκεί 52 χρόνια και μάλλον θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα…Πηγή: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ, «ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ», Εκδόσεις ΘΕΜΕΛΙΟ, 2023.