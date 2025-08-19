Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Αφρικανοί λένε πως ανήκουν σε χαμένη φυλή και διεκδικούν πάρκο στη Σκωτία λέγοντας πως είναι «κλεμμένη γη»
Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι ο άνδρας είναι απόγονος του βασιλιά Δαβίδ και ότι η Βιβλική Σιών δεν βρισκόταν στη Μέση Ανατολή, αλλά στη Σκωτία
Απορία αλλά και αμηχανία προκαλεί στους κατοίκους της πόλης Τζέντμπεργκ, στο Ρόξμπουργκσαϊρ της Σκωτίας, η παρουσία ενός ζευγαριού που δηλώνει πως ανήκει σε μια «χαμένη αφρικανική φυλή» και έχει στήσει το δικό του... βασίλειο σε παρακείμενο δάσος.
Ο αυτοαποκαλούμενος «βασιλιάς» Atehehe, η σύζυγός του Nandi και η «υπηρέτριά» τους Asnat, εγκαταστάθηκαν αρχικά σε χώρο που ανήκει στο δημοτικό συμβούλιο της περιοχής. Όταν όμως έλαβαν ειδοποίηση έξωσης, υποστηρίζουν ότι οι σκηνές τους πυρπολήθηκαν από ντόπιους. Έκτοτε μετακινήθηκαν σε άλλη τοποθεσία, κοντά σε σχολείο.
Σύμφωνα με τους κατοίκους, ο «βασιλιάς» εμφανίζεται συχνά έξω από το τοπικό Co-op, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το Wi-Fi του καταστήματος. Όπως αποκαλύφθηκε, η ομάδα πέρασε στα σύνορα της Σκωτίας ερχόμενη από το Stockton-on-Tees του Κάουντι Ντάραμ στην Αγγλία.
Ο «βασιλιάς», σύμφωνα με τη Daily Mail, είναι ο Kofi Offeh, 36 ετών, από τη Γκάνα, ενώ η «βασίλισσα Nandi» είναι η Jean Gasho, 42 ετών, με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε. Σε ανάρτησή της στο προσωπικό της blog, η Gasho είχε ισχυριστεί ότι το Μπάκιγχαμ Παλάς ζήτησε τη σύλληψή της για να προστατευθεί η στέψη του βασιλιά Καρόλου το 2023. Το ζευγάρι επρόκειτο να δικαστεί στο Teesside Crown Court για κακοποίηση ανηλίκου, όμως όλες οι κατηγορίες αποσύρθηκαν νωρίτερα φέτος.
Η τρίτη της παρέας, η «Lady Safi», είναι η Kaura Taylor από το Τέξας των ΗΠΑ, που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την οικογένειά της. Σε βίντεο που ανάρτησε από το στρατόπεδο, όμως, δηλώνει: «Προς τις βρετανικές αρχές, προφανώς δεν είμαι αγνοούμενη. Αφήστε με ήσυχη. Είμαι ενήλικη, όχι ένα αβοήθητο παιδί».
Το «βασίλειο του Κουμπάλα» συνοδεύεται από έντονη μυστικιστική ρητορική. Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι ο Offeh είναι απόγονος του βασιλιά Δαβίδ και ότι η Βιβλική Σιών δεν βρισκόταν στη Μέση Ανατολή, αλλά στη Σκωτία.
Σε βίντεο στο Facebook, η Gasho τον δροσίζει με φτερό παγωνιού ενώ εκείνος φαίνεται σε έκσταση. Εκείνη τον αποκαλεί «Μεσσία, Άγιο σπόρο του Δαβίδ, Εκλεκτό που θα μας οδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας, εδώ στη Σκωτία», και ο ίδιος ανταπαντά: «Ήρθε η ώρα να επιστρέψουν οι αιχμάλωτοι. Ήρθε η ώρα για τη μαύρη δύναμη του Κουμπάλα».
Σε άλλο βίντεο, η Gasho εμφανίζεται μέσα στο δάσος και δηλώνει: «Αν δεν ζεις σε σκηνή σήμερα, αν αυτό σου φαίνεται ξένο, τότε δεν έχεις κληθεί και δεν θα μπεις στον νέο κόσμο στον οποίο κυριολεκτικά περνάμε. Ο παλιός κόσμος τελείωσε. Τώρα όλα έχουν να κάνουν με το να τρώμε μακαρόνια στην ερημιά. Κουμπάλα, Κουμπάλα».
Η πορεία τους, πάντως, δεν είναι χωρίς εμπόδια. Το πρώτο τους στρατόπεδο, όπως ισχυρίζονται, καταστράφηκε ολοσχερώς: «Όλα έγιναν στάχτη. Χάσαμε τα πάντα, εκτός από τα ρούχα που φορούσαμε», δήλωσε η Gasho.
Εκπρόσωπος του Scottish Borders Council επιβεβαίωσε ότι η τοπική αρχή συνεργάζεται με την Αστυνομία Σκωτίας για το ζήτημα, παρέχοντας συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με στεγαστικές επιλογές και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης.
Οι κάτοικοι της περιοχής εμφανίζονται διχασμένοι. Ορισμένοι αναφέρουν πως οι «Κουμπαλανοί» φαίνονται «καλοσυνάτοι αλλά προκαλούν αμηχανία», καθώς δεν γνωρίζουν τίποτα για τον πολιτισμό τους. Άλλοι, όπως ο 54χρονος Keith Williamson, εκφράζουν ενόχληση: «Το συμβούλιο τους πρόσφερε σπίτι. Το αρνήθηκαν. Ο ισχυρισμός τους ότι αυτή η γη τους ανήκει είναι αυτό που ενοχλεί τους πάντες».
