Αφρικανοί λένε πως ανήκουν σε χαμένη φυλή και διεκδικούν πάρκο στη Σκωτία λέγοντας πως είναι «κλεμμένη γη»

Η πορεία τους, πάντως, δεν είναι χωρίς εμπόδια. Το πρώτο τους στρατόπεδο, όπως ισχυρίζονται, καταστράφηκε ολοσχερώς: «Όλα έγιναν στάχτη. Χάσαμε τα πάντα, εκτός από τα ρούχα που φορούσαμε», δήλωσε η Gasho.Εκπρόσωπος του Scottish Borders Council επιβεβαίωσε ότι η τοπική αρχή συνεργάζεται με την Αστυνομία Σκωτίας για το ζήτημα, παρέχοντας συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με στεγαστικές επιλογές και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης.Οι κάτοικοι της περιοχής εμφανίζονται διχασμένοι. Ορισμένοι αναφέρουν πως οι «Κουμπαλανοί» φαίνονται «καλοσυνάτοι αλλά προκαλούν αμηχανία», καθώς δεν γνωρίζουν τίποτα για τον πολιτισμό τους. Άλλοι, όπως ο 54χρονος Keith Williamson, εκφράζουν ενόχληση: «Το συμβούλιο τους πρόσφερε σπίτι. Το αρνήθηκαν. Ο ισχυρισμός τους ότι αυτή η γη τους ανήκει είναι αυτό που ενοχλεί τους πάντες».