Οδηγός ταξί στην Κρήτη άφησε μητέρα με 3 παιδιά στη μέση της διαδρομής για να πάρει κούρσα με τουρίστες
Οδηγός ταξί στην Κρήτη άφησε μητέρα με 3 παιδιά στη μέση της διαδρομής για να πάρει κούρσα με τουρίστες
Απαίτησε από τη μητέρα και τα παιδιά να κατέβουν αμέσως για να κάνει μία πιο «κερδοφόρα» διαδρομή
Πολλαπλασιάζονται οι καταγγελίες για οδηγούς ταξί που απορρίπτουν επιβάτες, επιλέγοντας μόνο τις πιο «κερδοφόρες» διαδρομές. Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα στο Ηράκλειο, όταν μια μητέρα με τα τρία μικρά παιδιά της βρέθηκαν ξαφνικά εγκαταλελειμμένοι στη μέση του δρόμου, επειδή ο οδηγός προτίμησε να πάρει τουρίστες.
Η γυναίκα, μαζί με τα παιδιά της ηλικίας 6, 9 και 12 ετών, είχε μπει σε ταξί προκειμένου να μετακινηθεί πιο γρήγορα. Ωστόσο, ο οδηγός, μόλις εντόπισε ξένους επισκέπτες με αποσκευές να περιμένουν λίγο πιο κάτω, απαίτησε από τη μητέρα και τα παιδιά να κατέβουν αμέσως.
Σύμφωνα με την καταγγελία της στο Mega, ο οδηγός τους άφησε σε σκοτεινό και απομονωμένο σημείο, χωρίς να υπάρχει άλλο μέσο μεταφοράς. Παρά τις εκκλήσεις της ότι δεν είχε ούτε μπαταρία στο κινητό της για να καλέσει βοήθεια, εκείνος παρέμεινε αδιάφορος.
Η μητέρα περιέγραψε πως τα παιδιά της πανικοβλήθηκαν, αφού αναγκάστηκαν να περιμένουν μέσα στο σκοτάδι μέχρι να καταφέρουν να βρουν άλλο τρόπο να συνεχίσουν τη διαδρομή τους.
