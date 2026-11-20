Black Friday στη Wall Street με σαρωτικό ξεπούλημα στις τεχνολογικές μετοχές – Σε τεχνική διόρθωση Dow και S&P 500
Black Friday στη Wall Street με σαρωτικό ξεπούλημα στις τεχνολογικές μετοχές – Σε τεχνική διόρθωση Dow και S&P 500
Κλίμα πανικού στην αγορά με αθρόες ρευστοποιήσεις κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο - Σε bear market ο Nasdaq 100, με ελεύθερη πτώση της Anthropic και της Nvidia - Στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και 19 μήνες ο δείκτης φόβου VIX
Σε περιοχή τεχνικής διόρθωσης πέρασε την Παρασκευή η Wall Street, με όλους τους δείκτες να καταγράφουν βαριές απώλειες συμπληρώνοντας το μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί από το 2020, καθώς ένα νέο σαρωτικό κύμα ρευστοποιήσεων κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο κλόνισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η ιστορική δημόσια εγγραφή της Anthropic δεν κατάφερε να καθησυχάσει τις αγορές ούτε να περιορίσει τις ανησυχίες γύρω από τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.
Η αποδόμηση του επενδυτικού αφηγήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έστειλε τον S&P 500 και τον Nasdaq σε απώλειες άνω του 10% από τα ιστορικά υψηλά τους, ήτοι σε έδαφος τεχνικής διόρθωσης, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2025 και τον τότε «σεισμό» που είχαν πυροδοτήσει οι δασμοί Τραμπ.
Συγκεκριμένα, ο Nasdaq έκανε «βουτιά» ύψους 5,28% καταρρέοντας κάτω και από τις 23.000 μονάδες, στις 22.617. Μάλιστα, στον επιμέρους Nasdaq 100, που στεγάζει την «αφρόκρεμα» των Big Tech, οι απώλειες ξεπέρασαν και το 5,6%, με αποτέλεσμα να εισέλθει και σε bear market, ήτοι 20% από τα πρόσφατα υψηλά του.
Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 3,70% χάνοντας το όριο των 7.000 μονάδων, στις 6.910, συμπληρώνοντας έτσι επτά διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2020. Όσον αφορά τον Dow Jones, ο βιομηχανικός δείκτης κατέγραψε πτώση 949 μονάδων ή 1,93% στις 48.147 μονάδες, έχοντας ήδη μια μέρα νωρίτερα… αποχαιρετήσει τις 50.000 μονάδες με βαριές απώλειες άνω των 1.100 μονάδων.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow Jones μέτρησε απώλειες 7%, ο S&P 500 υποχώρησε σχεδόν 8% και ο Nasdaq πάνω από 9%, χάνοντας πλέον όλα τα κέρδη του 2026.
Την ίδια ώρα, ο δείκτης φόβου VIX εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025, πάνω από τις 35 μονάδες, που συνιστά πορτοκαλί συναγερμό σε περιβάλλον «πολύ έντονου φόβου και συνθηκών ισχυρής αναταραχής».
Στον αντίποδα, η αγορά ομολόγων λειτούργησε – όπως ήταν φυσικό – ως ασφαλές καταφύγιο για τους πανικόβλητους επενδυτές οδηγώντας σε νέα πτώση τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων. Το 10ετές υποχώρησε πάνω από 12 μονάδες βάσης στο 4,924% και το 2ετές πάνω από 15 μονάδες στο 4,621%.
Η πολυαναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, με τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την εφοδιαστική αλυσίδα της τεχνητής νοημοσύνης να αντιδρούν ακόμη και σε μικρές αλλαγές σχετικά με το μέγεθος ή την τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς.
Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής εισαγωγής στον κόσμο, ο αρχικός ενθουσιασμός έδωσε τη θέση του σε αυξανόμενες αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής έκρηξης στην AI. Η μετοχή της ίδιας της Anthropic υποχώρησε περίπου 9%, λίγο πάνω από τα 87 δολάρια, με την κεφαλαιοποίηση της να διολισθαίνει περίπου στα 1,15 τρισ. δολάρια.
«Ακόμη ένα γεγονός που θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να απομακρύνει τους κινδύνους δεν κατάφερε να αναζωπυρώσει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου», σχολίασε ο Άνταμ Τέρνκουιστ της LPL Financial. Όπως εξήγησε, η πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή της Anthropic προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον την Πέμπτη, αλλά αυτό δεν μεταφέρθηκε στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο, καθώς εξακολουθούν να κυριαρχούν οι ανησυχίες ότι ο ανοδικός κύκλος της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη φτάσει στην κορύφωσή του.
Στο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκεται το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συνεχιστούν με τους σημερινούς ρυθμούς, σε μια περίοδο κατά την οποία το ρυθμιστικό πλαίσιο αναμένεται να γίνει αυστηρότερο και η Fed να οδηγηθεί σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο επίκεντρο μεγάλων πιέσεων βρέθηκε και η Nvidia, με τη μετοχή της να καταρρέει πάνω από 12%, μετά από δημοσίευμα του Reuters σύμφωνα με το οποίο η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) διερευνά τις λογιστικές πρακτικές της εταιρείας.
Η αποδόμηση του επενδυτικού αφηγήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έστειλε τον S&P 500 και τον Nasdaq σε απώλειες άνω του 10% από τα ιστορικά υψηλά τους, ήτοι σε έδαφος τεχνικής διόρθωσης, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2025 και τον τότε «σεισμό» που είχαν πυροδοτήσει οι δασμοί Τραμπ.
Συγκεκριμένα, ο Nasdaq έκανε «βουτιά» ύψους 5,28% καταρρέοντας κάτω και από τις 23.000 μονάδες, στις 22.617. Μάλιστα, στον επιμέρους Nasdaq 100, που στεγάζει την «αφρόκρεμα» των Big Tech, οι απώλειες ξεπέρασαν και το 5,6%, με αποτέλεσμα να εισέλθει και σε bear market, ήτοι 20% από τα πρόσφατα υψηλά του.
Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 3,70% χάνοντας το όριο των 7.000 μονάδων, στις 6.910, συμπληρώνοντας έτσι επτά διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2020. Όσον αφορά τον Dow Jones, ο βιομηχανικός δείκτης κατέγραψε πτώση 949 μονάδων ή 1,93% στις 48.147 μονάδες, έχοντας ήδη μια μέρα νωρίτερα… αποχαιρετήσει τις 50.000 μονάδες με βαριές απώλειες άνω των 1.100 μονάδων.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow Jones μέτρησε απώλειες 7%, ο S&P 500 υποχώρησε σχεδόν 8% και ο Nasdaq πάνω από 9%, χάνοντας πλέον όλα τα κέρδη του 2026.
Την ίδια ώρα, ο δείκτης φόβου VIX εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025, πάνω από τις 35 μονάδες, που συνιστά πορτοκαλί συναγερμό σε περιβάλλον «πολύ έντονου φόβου και συνθηκών ισχυρής αναταραχής».
Στον αντίποδα, η αγορά ομολόγων λειτούργησε – όπως ήταν φυσικό – ως ασφαλές καταφύγιο για τους πανικόβλητους επενδυτές οδηγώντας σε νέα πτώση τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων. Το 10ετές υποχώρησε πάνω από 12 μονάδες βάσης στο 4,924% και το 2ετές πάνω από 15 μονάδες στο 4,621%.
Η πολυαναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, με τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την εφοδιαστική αλυσίδα της τεχνητής νοημοσύνης να αντιδρούν ακόμη και σε μικρές αλλαγές σχετικά με το μέγεθος ή την τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς.
Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής εισαγωγής στον κόσμο, ο αρχικός ενθουσιασμός έδωσε τη θέση του σε αυξανόμενες αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής έκρηξης στην AI. Η μετοχή της ίδιας της Anthropic υποχώρησε περίπου 9%, λίγο πάνω από τα 87 δολάρια, με την κεφαλαιοποίηση της να διολισθαίνει περίπου στα 1,15 τρισ. δολάρια.
«Ακόμη ένα γεγονός που θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να απομακρύνει τους κινδύνους δεν κατάφερε να αναζωπυρώσει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου», σχολίασε ο Άνταμ Τέρνκουιστ της LPL Financial. Όπως εξήγησε, η πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή της Anthropic προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον την Πέμπτη, αλλά αυτό δεν μεταφέρθηκε στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο, καθώς εξακολουθούν να κυριαρχούν οι ανησυχίες ότι ο ανοδικός κύκλος της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη φτάσει στην κορύφωσή του.
Στο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκεται το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συνεχιστούν με τους σημερινούς ρυθμούς, σε μια περίοδο κατά την οποία το ρυθμιστικό πλαίσιο αναμένεται να γίνει αυστηρότερο και η Fed να οδηγηθεί σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο επίκεντρο μεγάλων πιέσεων βρέθηκε και η Nvidia, με τη μετοχή της να καταρρέει πάνω από 12%, μετά από δημοσίευμα του Reuters σύμφωνα με το οποίο η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) διερευνά τις λογιστικές πρακτικές της εταιρείας.
Πρόσθετη αβεβαιότητα προκάλεσε, επίσης, και η προειδοποίηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των αποψινών του δηλώσεων για τον απολογισμό του ταξιδιού του στην Ασία, ότι θα επιβάλει τσουχτερούς φόρους στις αμερικανικές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων σε άλλες χώρες, εκτός ΗΠΑ.
Πάντως, σχολιάζοντας το μαζικό sell-off, ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide επεσήμανε ότι θα μπορούσε τελικά να λειτουργήσει θετικά για την αγορά.
«Μια μαζική εκκαθάριση θέσεων θα μπορούσε τελικά να αποδειχθεί εποικοδομητική», ανέφερε, προσθέτοντας πως, αν η τρέχουσα υποχώρηση εξελιχθεί σε πραγματική εκτόνωση των πιέσεων, ενδέχεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια επανατοποθέτηση των επενδυτών, βελτίωση του κλίματος και μια πιο βιώσιμη χρηματιστηριακή ανάκαμψη προς το τέλος του έτους.
Παρότι τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων παραμένουν σε γενικές γραμμές ανθεκτικά, οι επενδυτές καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις.
Σύμφωνα με τον Μπρετ Κένγουελ της eToro, οι κυριότερες αφορούν στον πληθωρισμό, στην πορεία των επιτοκίων και στην αυξημένη μεταβλητότητα του τεχνολογικού κλάδου, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει κυρίαρχη θέση στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά.
«Οι επενδυτές που αγοράζουν στις πτώσεις μπορεί να αντιμετωπίζουν τη σημερινή διόρθωση ως μακροπρόθεσμη ευκαιρία», σημείωσε. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για περαιτέρω μεταβλητότητα και αβεβαιότητα βραχυπρόθεσμα.
Πραγματικά, στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, οι δηλώσεις αξιωματούχων της Fed ενισχύουν την προσοχή των αγορών στο σενάριο πιο εντατικής νομισματικής σύσφιγξης.
Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, τάχθηκε υπέρ της σταδιακής συνέχισης της νομισματικής σύσφιγξης, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα. Από την πλευρά της, η Λίζα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, προειδοποίησε για την αυξανόμενη εξάπλωση των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πιο αποφασιστικής δράσης. Σημειωτέον ότι η Κουκ είχε διαφοροποιηθεί από την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, ψηφίζοντας υπέρ νέας αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης
Στις αγορές χρήματος, οι traders έχουν σχεδόν πλήρως προεξοφλήσει αύξηση των επιτοκίων κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ενώ υπάρχει πλέον και μικρή πιθανότητα για μια μεγαλύτερη άνοδο κατά 50 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.
Αν και μια παρατεταμένη υποχώρηση των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων θα μπορούσε τελικά περιορίσει τα περιθώρια της Fed για πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων, όπως επεσήμανε η Citi σε σημερινή ανάλυση της.
«Η συνεχιζόμενη πτώση των αποτιμήσεων των μετοχών θα περιορίσει την προθυμία της Fed να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια», ανέφερε η Citi.
Οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας διατήρησαν μεν το βασικό σενάριο για νέα μετριοπαθή αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ωστόσο τόνισαν πως ο αυξανόμενος κίνδυνος επιβράδυνσης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε στη συνέχεια να οδηγήσει την κεντρική τράπεζα σε στάση αναμονής. Σε ένα τέτοιο σενάριο, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν ακόμη και μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο 2027. «Οι αγορές στέλνουν το μήνυμα ότι το σημερινό επίπεδο των επιτοκίων είναι μη βιώσιμα υψηλό», προειδοποιεί η ανάλυση.
Σε επίπεδο μετοχών, το ξεπούλημα στον τεχνολογικό κλάδο ήταν σαρωτικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Philadelphia Semiconductor Index, που βασικός δείκτης αναφοράς για τον συγκεκριμένο κλάδο, κατέρρευσε σε ποσοστό άνω του 10%, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες του για τον Νοέμβριο κοντά στο 20%!
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι Nvidia, AMD, Micron Technology και Broadcom, με την AMD να καταγράφει διψήφιες ποσοστιαίες απώλειες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε επίσης η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), ενώ η Micron βρέθηκε αντιμέτωπη με γιγαντιαίες εβδομαδιαίες απώλειες της τάξεως του 22%!.
Το κύμα πωλήσεων επεκτάθηκε πέρα από τους κατασκευαστές μικροτσίπ, πλήττοντας εταιρείες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και κέντρων δεδομένων, όπως οι CoreWeave και Nebius, καθώς και άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς, μεταξύ των οποίων η Meta. Ακόμη και η Anthropic, που είχε πραγματοποιήσει μόλις την προηγούμενη ημέρα τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή στην ιστορία, βρέθηκε στο στόχαστρο των πωλητών.
Αντίθετα, λίγο μεγαλύτερες αντοχές παρουσίασαν οι αμυντικοί κλάδοι, με τις εταιρείες βασικών καταναλωτικών αγαθών και υγείας να προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς ενισχύθηκε η αποστροφή προς τον κίνδυνο.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
Πάντως, σχολιάζοντας το μαζικό sell-off, ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide επεσήμανε ότι θα μπορούσε τελικά να λειτουργήσει θετικά για την αγορά.
«Μια μαζική εκκαθάριση θέσεων θα μπορούσε τελικά να αποδειχθεί εποικοδομητική», ανέφερε, προσθέτοντας πως, αν η τρέχουσα υποχώρηση εξελιχθεί σε πραγματική εκτόνωση των πιέσεων, ενδέχεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια επανατοποθέτηση των επενδυτών, βελτίωση του κλίματος και μια πιο βιώσιμη χρηματιστηριακή ανάκαμψη προς το τέλος του έτους.
Παρότι τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων παραμένουν σε γενικές γραμμές ανθεκτικά, οι επενδυτές καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις.
Σύμφωνα με τον Μπρετ Κένγουελ της eToro, οι κυριότερες αφορούν στον πληθωρισμό, στην πορεία των επιτοκίων και στην αυξημένη μεταβλητότητα του τεχνολογικού κλάδου, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει κυρίαρχη θέση στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά.
«Οι επενδυτές που αγοράζουν στις πτώσεις μπορεί να αντιμετωπίζουν τη σημερινή διόρθωση ως μακροπρόθεσμη ευκαιρία», σημείωσε. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για περαιτέρω μεταβλητότητα και αβεβαιότητα βραχυπρόθεσμα.
Πραγματικά, στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, οι δηλώσεις αξιωματούχων της Fed ενισχύουν την προσοχή των αγορών στο σενάριο πιο εντατικής νομισματικής σύσφιγξης.
Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, τάχθηκε υπέρ της σταδιακής συνέχισης της νομισματικής σύσφιγξης, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα. Από την πλευρά της, η Λίζα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, προειδοποίησε για την αυξανόμενη εξάπλωση των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πιο αποφασιστικής δράσης. Σημειωτέον ότι η Κουκ είχε διαφοροποιηθεί από την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, ψηφίζοντας υπέρ νέας αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης
Στις αγορές χρήματος, οι traders έχουν σχεδόν πλήρως προεξοφλήσει αύξηση των επιτοκίων κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ενώ υπάρχει πλέον και μικρή πιθανότητα για μια μεγαλύτερη άνοδο κατά 50 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.
Αν και μια παρατεταμένη υποχώρηση των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων θα μπορούσε τελικά περιορίσει τα περιθώρια της Fed για πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων, όπως επεσήμανε η Citi σε σημερινή ανάλυση της.
«Η συνεχιζόμενη πτώση των αποτιμήσεων των μετοχών θα περιορίσει την προθυμία της Fed να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια», ανέφερε η Citi.
Οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας διατήρησαν μεν το βασικό σενάριο για νέα μετριοπαθή αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ωστόσο τόνισαν πως ο αυξανόμενος κίνδυνος επιβράδυνσης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε στη συνέχεια να οδηγήσει την κεντρική τράπεζα σε στάση αναμονής. Σε ένα τέτοιο σενάριο, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν ακόμη και μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο 2027. «Οι αγορές στέλνουν το μήνυμα ότι το σημερινό επίπεδο των επιτοκίων είναι μη βιώσιμα υψηλό», προειδοποιεί η ανάλυση.
Σε επίπεδο μετοχών, το ξεπούλημα στον τεχνολογικό κλάδο ήταν σαρωτικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Philadelphia Semiconductor Index, που βασικός δείκτης αναφοράς για τον συγκεκριμένο κλάδο, κατέρρευσε σε ποσοστό άνω του 10%, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες του για τον Νοέμβριο κοντά στο 20%!
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι Nvidia, AMD, Micron Technology και Broadcom, με την AMD να καταγράφει διψήφιες ποσοστιαίες απώλειες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε επίσης η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), ενώ η Micron βρέθηκε αντιμέτωπη με γιγαντιαίες εβδομαδιαίες απώλειες της τάξεως του 22%!.
Το κύμα πωλήσεων επεκτάθηκε πέρα από τους κατασκευαστές μικροτσίπ, πλήττοντας εταιρείες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και κέντρων δεδομένων, όπως οι CoreWeave και Nebius, καθώς και άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς, μεταξύ των οποίων η Meta. Ακόμη και η Anthropic, που είχε πραγματοποιήσει μόλις την προηγούμενη ημέρα τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή στην ιστορία, βρέθηκε στο στόχαστρο των πωλητών.
Αντίθετα, λίγο μεγαλύτερες αντοχές παρουσίασαν οι αμυντικοί κλάδοι, με τις εταιρείες βασικών καταναλωτικών αγαθών και υγείας να προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς ενισχύθηκε η αποστροφή προς τον κίνδυνο.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
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