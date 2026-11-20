Κλίμα πανικού στην αγορά με αθρόες ρευστοποιήσεις κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο - Σε bear market ο Nasdaq 100, με ελεύθερη πτώση της Anthropic και της Nvidia - Στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και 19 μήνες ο δείκτης φόβου VIX