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The Football Show: Οι απαντήσεις που ψάχνει ο Νίστρουπ, ο πονοκέφαλος του Αλγουαθίλ και οι σκέψεις του Νίκολιτς
The Football Show: Οι απαντήσεις που ψάχνει ο Νίστρουπ, ο πονοκέφαλος του Αλγουαθίλ και οι σκέψεις του Νίκολιτς
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
UPD:
Στο «The Football Show» της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου: Όλα τα φώτα στρέφονται πλέον στο πρωτάθλημα και τις «μάχες» της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Οι απαντήσεις που ψάχνει ο Νίστρουπ στα ερωτήματα για την 11άδα του αγώνα με τον ΟΦΗ, ώστε η ομάδα του να διατηρήσεις τη διαφορά από τους διώκτες της.
Ο… πονοκέφαλος του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για τη σύνθεση στο κέντρο μετά τους τραυματισμούς των Εσε, Πουέρτα και Τσικίνιο.
Τι σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Λοβρο Μάγιερ και οι πιθανότητες μετακίνησης του στον άξονα. Ποιος θα παίξει δίπλα στον Κροάτη.
Τι δείχνουν οι ανανεώσεις συμβολαίων των Ντεσπότοφ και Ζιβκοβιτς αναφορικά με το μέλλον του ΠΑΟΚ.
Η… ζωή στον «πλανήτη» Αρη με δεδομένη την απουσία του Καντεβέρε. Ποιος θα τον αντικαταστήσει.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Οι απαντήσεις που ψάχνει ο Νίστρουπ στα ερωτήματα για την 11άδα του αγώνα με τον ΟΦΗ, ώστε η ομάδα του να διατηρήσεις τη διαφορά από τους διώκτες της.
Ο… πονοκέφαλος του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για τη σύνθεση στο κέντρο μετά τους τραυματισμούς των Εσε, Πουέρτα και Τσικίνιο.
Τι σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Λοβρο Μάγιερ και οι πιθανότητες μετακίνησης του στον άξονα. Ποιος θα παίξει δίπλα στον Κροάτη.
Τι δείχνουν οι ανανεώσεις συμβολαίων των Ντεσπότοφ και Ζιβκοβιτς αναφορικά με το μέλλον του ΠΑΟΚ.
Η… ζωή στον «πλανήτη» Αρη με δεδομένη την απουσία του Καντεβέρε. Ποιος θα τον αντικαταστήσει.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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