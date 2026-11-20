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Στο «The Football Show» της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου: Όλα τα φώτα στρέφονται πλέον στο πρωτάθλημα και τις «μάχες» της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.Οι απαντήσεις που ψάχνει ο Νίστρουπ στα ερωτήματα για την 11άδα του αγώνα με τον ΟΦΗ, ώστε η ομάδα του να διατηρήσεις τη διαφορά από τους διώκτες της.Ο… πονοκέφαλος του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για τη σύνθεση στο κέντρο μετά τους τραυματισμούς των Εσε, Πουέρτα και Τσικίνιο.Τι σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Λοβρο Μάγιερ και οι πιθανότητες μετακίνησης του στον άξονα. Ποιος θα παίξει δίπλα στον Κροάτη.Τι δείχνουν οι ανανεώσεις συμβολαίων των Ντεσπότοφ και Ζιβκοβιτς αναφορικά με το μέλλον του ΠΑΟΚ.Η… ζωή στον «πλανήτη» Αρη με δεδομένη την απουσία του Καντεβέρε. Ποιος θα τον αντικαταστήσει.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερΟ Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ