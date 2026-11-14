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Εκδηλώσεις λατρείας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς της Πορτογαλίας με τη Δανία, βίντεο
Εκδηλώσεις λατρείας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς της Πορτογαλίας με τη Δανία, βίντεο
Το πρώτο παιχνίδι της Πορτογαλίας στη μετά Ρονάλντο εποχή ήταν αφιερωμένο στον αρχηγό της ομάδας της Ιβηρικής
Στο πρώτο της παιχνίδι μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο η Πορτογαλία αντιμετώπισε τη Δανία. Η αναμέτρηση είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, αφού οι Ίβηρες θέλησαν να τιμήσουν τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο.
Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας όλοι φανέλες με το «7» για να τιμήσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Την ίδια ώρα οι οπαδοί στις κερκίδες δημιούργησαν ένα κορεό σηκώνοντας χαρτάκια με τον κλασικό του πανηγυρισμό και ένα μεγάλο πανό που έγραφε: «Ευχαριστούμε αρχηγέ».
Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας όλοι φανέλες με το «7» για να τιμήσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Την ίδια ώρα οι οπαδοί στις κερκίδες δημιούργησαν ένα κορεό σηκώνοντας χαρτάκια με τον κλασικό του πανηγυρισμό και ένα μεγάλο πανό που έγραφε: «Ευχαριστούμε αρχηγέ».
Το παιχνίδι με τη Δανία ήταν αφιερωμένο στον Κριστιάνο, ήταν το πρώτο μετά την απόσυρση του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Χαρακτηριστικά είναι όσα συνέβησαν στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης.
portugal será sempre Cristiano Ronaldo #7 https://t.co/YoiJvXbomD— if you’re reading this it’s too late (@maisonmargielat) November 14, 2026
Ο κόσμος στο γήπεδο ξέσπασε σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα προς τιμήν του Ρονάλντο και από τις διαφημιστικές πινακίδες περνούσε το μήνυμα «ευχαριστούμε αρχηγέ». Για να συμβεί αυτό βέβαια έπρεπε να ανάψει το πράσινο φως η UEFA κάτι που έκανε φυσικά.
Cristiano Ronaldo, Portekiz - Danimarka maçının 7. dakikasında alkışlandı. 👏 https://t.co/sXfNeEdM7C— EPL Günlükleri (@EPL_Gunlukleri) November 14, 2026
The Portugal fans have honored CR7 CRISTIANO RONALDO at the 7th minutes 😤 #Portugal https://t.co/HgpIeS7XFg— BeyondAnalysis☯️⚖️⚽ (@Beyond_Analysis) November 14, 2026
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