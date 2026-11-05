Έριξε τη «βόμβα» ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Ανακοίνωσε το φινάλε του από την εθνική Πορτογαλίας

Ήμουν πάντα απαιτητικός με τον εαυτό μου. Πάντα ήθελα περισσότερα, πάντα πίστευα ότι μπορούσαμε να φτάσουμε ακόμα πιο μακριά. Και έδωσα ό,τι είχα για αυτή τη φανέλα.Υπήρξαν τέλεια απογεύματα και βράδια, υπήρξαν νίκες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Υπήρξαν και ήττες που ακόμα και σήμερα δυσκολεύομαι να θυμηθώ. Έκανα κι εγώ λάθη, υπέφερα κι εγώ, υπήρξαν στιγμές που δεν κατάφερα να προσφέρω στους Πορτογάλους αυτό που τόσο πολύ επιθυμούσαν.Όμως, δεν τα παράτησα ποτέ. Και πάνω απ' όλα, δεν έπαψα ποτέ να νιώθω περήφανος που εκπροσωπούσα την Πορτογαλία.Όλα αυτά τα χρόνια έμαθα μερικά πολύ απλά πράγματα. Τα γκολ περνούν, τα τρόπαια μένουν στα μουσεία, τα ρεκόρ κάποια στιγμή καταρρίπτονται. Υπάρχει, όμως, κάτι που ο χρόνος δεν μπορεί ποτέ να σβήσει: η θέση που κατέχουμε στις καρδιές των ανθρώπων.Αν έστω και μία φορά σας έκανα χαρούμενους, αν έστω και ένα γκολ μου σας έκανε να αγκαλιάσετε κάποιον, να ξεχάσετε μια έγνοια και να νιώσετε απλώς περηφάνια για τη χώρα μας, τότε άξιζαν όλα.Γιατί αυτό σημαίνει επίσης να είσαι Πορτογάλος. Υποφέρουμε μαζί, σηκωνόμαστε ξανά μαζί.Πιστεύουμε ξανά.Η Πορτογαλία θα έχει πάντα ανάγκη από νέους που ονειρεύονται, από ποδοσφαιριστές που δεν τα παρατούν ποτέ, από νέες γενιές που πιστεύουν ότι μπορούν να φτάσουν εκεί όπου δεν έχει φτάσει κανείς.Γιατί μια χώρα που συνεχίζει να αναδεικνύει νέους ήρωες είναι μια χώρα που δεν σταματά ποτέ να πιστεύει στον εαυτό της.Στους συμπαίκτες μου σε αυτή τη διαδρομή, θέλω να απευθύνω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ.Σας ευχαριστώ για κάθε τρέξιμο, για κάθε αγκαλιά, για κάθε διαφωνία, για κάθε στιγμή σιωπής πριν μπούμε στον αγωνιστικό χώρο. Για κάθε νίκη που πανηγυρίσαμε μαζί και για κάθε ήττα που μας έκανε πιο δυνατούς.Είχα το προνόμιο να είμαι ο αρχηγός σας. Κανένας αρχηγός, όμως, δεν προχωρά μόνος του. Και εσείς είστε μέρος της ιστορίας μου.Σε όλους τους προπονητές, τους παράγοντες, τους γιατρούς, τους φυσικοθεραπευτές, τους φροντιστές, τους εργαζόμενους και τους τόσους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια, ένα μεγάλο ευχαριστώ.Πολλοί από εσάς δεν εμφανιστήκατε ποτέ σε αυτές τις φωτογραφίες. Όμως, χωρίς εσάς, καμία από αυτές τις φωτογραφίες δεν θα μπορούσε να υπάρξει.Στην οικογένειά μου, σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου αυτό το όνειρο. Σας ευχαριστώ που κατανοήσατε τις απουσίες, τις θυσίες και τις στιγμές που η εθνική ομάδα έπρεπε να καταλάβει έναν χώρο στη ζωή μου που ανήκε και σε εσάς.Αν έφτασα τόσο μακριά, ήταν επειδή πορευτήκαμε πάντα χέρι χέρι.Και στους Πορτογάλους, σε όλους τους Πορτογάλους που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε ολόκληρο τον κόσμο, θέλω να πω ένα τελευταίο πράγμα.Υπάρχει μια εικόνα που θα κουβαλάω πάντα μέσα μου.Η στιγμή που αρχίζει να ακούγεται ο εθνικός ύμνος.Κοιτάζω γύρω μου, βλέπω τους συμπαίκτες μου, βλέπω τις εξέδρες, βλέπω παιδιά, μητέρες, πατέρες και παππούδες. Βλέπω Πορτογάλους που ταξίδεψαν από τόσο μακριά μόνο και μόνο για να βρίσκονται εκεί.Και για εκείνα τα λίγα λεπτά, παύουν να υπάρχουν οι διαφορές μεταξύ μας.Δεν υπάρχουν σύλλογοι, δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, δεν υπάρχουν επαγγέλματα, δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.Υπάρχει μόνο ένα πάθος.Η Πορτογαλία.Αυτό είναι το συναίσθημα που θα κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου.Σήμερα ολοκληρώνεται η πορεία μου μέσα στους αγωνιστικούς χώρους με την εθνική ομάδα. Αποχωρώ με το κεφάλι ψηλά, περήφανος για τη διαδρομή που διένυσα και έχοντας τη συνείδησή μου ήσυχη ότι έδωσα ό,τι είχα για την Πορτογαλία.Όμως, δεν θα πάψω ποτέ να είμαι ένας από εσάς. Θα συνεχίσω να αγωνιώ, να συγκινούμαι και να πανηγυρίζω κάθε νίκη της Πορτογαλίας.Πέρασα τη ζωή μου δουλεύοντας για να γίνω ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Σήμερα καταλαβαίνω ότι η μεγαλύτερη νίκη μου ήταν πως αξιώθηκα να εκπροσωπήσω την καλύτερη χώρα του κόσμου.Σας ευχαριστώ για αυτά τα 23 χρόνια.Σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε μένα.Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να ζήσω ένα όνειρο που ξεκίνησε όταν ήμουν απλώς ένα μικρό αγόρι στη Μαδέιρα, που έτρεχε πίσω από μια μπάλα.Η φανέλα με το νούμερο 7 μένει. Η περηφάνια που ένιωσα φορώντας τη θα μου ανήκει για πάντα.Η Πορτογαλία θα είναι πάντα μέσα μου.Εις το επανιδείν,Κριστιάνο Ρονάλντο».Μετά την ανακοίνωση της απόσυρσής του η πορτογαλική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως σκοπεύει να διοργανώσει αγώνα προς τιμήν του.«Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκφράζει τη βαθύτατη και διαρκή ευγνωμοσύνη της προς τον αιώνιο αρχηγό της, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα την οριστική του αποχώρηση από την Εθνική Ομάδα.Με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης και τεράστιου θαυμασμού, η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τιμά δημόσια και ευχαριστεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την εξαιρετική πορεία του στην υπηρεσία της χώρας μας.Πέρα από ένας σπουδαίος αθλητής, ο αρχηγός μας υπήρξε ένας ηγέτης που ενέπνεε, ένα παράδειγμα αφοσίωσης και το απόλυτο σύμβολο του πνεύματος της Εθνικής μας Ομάδας.Στη διάρκεια μιας θρυλικής διεθνούς καριέρας, με 234 συμμετοχές και 146 γκολ, ο αρχηγός σήκωσε τη χώρα στους ώμους του, κατέρριψε ρεκόρ και οδήγησε την ομάδα σε στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία του εθνικού μας ποδοσφαίρου.Κάθε σταγόνα ιδρώτα, κάθε καθοριστικό γκολ και κάθε φορά που φορούσε με περηφάνια το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον αγωνιστικό χώρο, αντικατόπτριζαν την απόλυτη αγάπη του για τη φανέλα μας.Η αφοσίωσή του και η κληρονομιά που αφήνει ξεπερνούν τα όρια του αγωνιστικού χώρου.Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέδειξε το όνομα της Πορτογαλίας και ενέπνευσε γενιές νέων ανθρώπων που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τα βήματά του, αποτελώντας, για πολλούς από εμάς, τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών!Ως εκ τούτου, η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν επιτρέπει αυτό το αντίο να συμβεί χωρίς την πρέπουσα τιμή.Είναι η ακλόνητη και διακαής επιθυμία μας να οργανώσουμε, να σχεδιάσουμε και να συμμετάσχουμε ενεργά σε μια εκδήλωση που θα αποτελεί φόρο τιμής στην τεράστια καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο — μια ευκαιρία για τους φιλάθλους και ολόκληρη τη χώρα να χειροκροτήσουν και να γιορτάσουν, για άλλη μια φορά, τον παίκτη που μας προσέφερε τόσα πολλά.Σε ευχαριστούμε για όλα, ΑΡΧΗΓΕ!Εδώ θα είναι πάντα το σπίτι σου!Πάμε για το 1000ό γκολ!!!».