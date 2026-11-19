Πώς η τεχνολογία και οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης μάς επιτρέπουν να περιορίσουμε την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε περισσότερο την καθημερινότητά μας.
Βολές πυροβολικού κατά θαλάσσιων στόχων από την Εθνική Φρουρά της Κύπρου, δείτε βίντεο
Βολές πυροβολικού κατά θαλάσσιων στόχων από την Εθνική Φρουρά της Κύπρου, δείτε βίντεο
Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση στο Κίτι της Λάρνακας, αξιολογήθηκαν οι στρατεύσιμοι πυροβολητές και η συνεργασία διαφορετικών μονάδων
Βίντεο από τις επιχειρησιακές βολές πυροβολικού κατά θαλάσσιων στόχων, που πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Κιτίου, στην περιοχή της Λάρνακας, έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Φρουρά της Κύπρου.
Οι βολές πραγματοποιήθηκαν από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή μονάδων πυροβολικού, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής τους εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης δοκιμάστηκαν οι διαδικασίες εντοπισμού και προσβολής στόχων, η διεύθυνση και ο συντονισμός των πυρών, καθώς και η συνεργασία του πυροβολικού με άλλες μονάδες και κλάδους της Εθνικής Φρουράς.
Στόχος ήταν να ελεγχθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων και η δυνατότητά τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε συνθήκες επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την Εθνική Φρουρά, ο Αρχηγός διαπίστωσε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού και την οργάνωση των μονάδων, οι οποίες εφάρμοσαν στην πράξη την αρχή «εκπαιδεύομαι όπως θα πολεμήσω».
Το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε καταγράφει στιγμιότυπα από τη δραστηριότητα των μονάδων πυροβολικού και την εκτέλεση των βολών.
Οι βολές πραγματοποιήθηκαν από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή μονάδων πυροβολικού, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής τους εκπαίδευσης.
Αξιολόγηση των στρατευσίμωνΗ άσκηση αποτέλεσε την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου εκπαίδευσης των στρατευσίμων πυροβολητών της σειράς κατάταξης του 2026, οι οποίοι αξιολογήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες βολής, τόσο στον χειρισμό των πυροβόλων όσο και στην εκτέλεση άλλων καθηκόντων.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης δοκιμάστηκαν οι διαδικασίες εντοπισμού και προσβολής στόχων, η διεύθυνση και ο συντονισμός των πυρών, καθώς και η συνεργασία του πυροβολικού με άλλες μονάδες και κλάδους της Εθνικής Φρουράς.
Στόχος ήταν να ελεγχθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων και η δυνατότητά τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε συνθήκες επιχειρήσεων.
Παρουσία του ΑρχηγούΤις βολές παρακολούθησε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος επισκέφθηκε το πεδίο βολής και ενημερώθηκε για την εκτέλεση της άσκησης.
Σύμφωνα με την Εθνική Φρουρά, ο Αρχηγός διαπίστωσε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού και την οργάνωση των μονάδων, οι οποίες εφάρμοσαν στην πράξη την αρχή «εκπαιδεύομαι όπως θα πολεμήσω».
Το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε καταγράφει στιγμιότυπα από τη δραστηριότητα των μονάδων πυροβολικού και την εκτέλεση των βολών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα