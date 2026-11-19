Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
Ο Νίκολιτς ξεχώρισε τον Κροάτη στόπερ που θέλει στην ΑΕΚ – Οι πρώτες επαφές για τον Μάρτιν Έρλιτς!
Ο Νίκολιτς ξεχώρισε τον Κροάτη στόπερ που θέλει στην ΑΕΚ – Οι πρώτες επαφές για τον Μάρτιν Έρλιτς!
Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου πλησιάζει και στην ΑΕΚ έχουν ήδη αρχίσει να αξιολογούν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά το ρόστερ
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Monobala.gr, μία από αυτές που έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία είναι του Μάρτιν Έρλιτς, με τον Κροάτη διεθνή κεντρικό αμυντικό της Μίντιλαντ να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του Μάρκο Νίκολιτς.
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