Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη μετά το διήμερο πτωτικό σερί, στόχος η ανάκτηση των 2.600 μονάδων
Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη μετά το διήμερο πτωτικό σερί, στόχος η ανάκτηση των 2.600 μονάδων
Η Αθήνα συντονίζεται με το βελτιωμένο κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές - Παραμένουν στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα
Ανοδική αντίδραση επιχειρεί το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας μέρος των πρόσφατων απωλειών, καθώς η βελτίωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές επαναφέρει το αγοραστικό ενδιαφέρον για επιλεγμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε από επίπεδα χαμηλότερα των 2.600 μονάδων, με τις τράπεζες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας ανάκαμψης, έπειτα από δύο διαδοχικές πτώσεις.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (19/11) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,8% και διαπραγματεύεται στις 2.605,23 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.604,58 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.610,91 μονάδες.
Ώθηση στη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου δίνει η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη, με αφορμή τη δημόσια προσφορά της Anthropic και την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής της στον Nasdaq. Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη σταθεροποίηση του κλίματος, ενθαρρύνοντας τους αγοραστές να αξιοποιήσουν τις χαμηλότερες αποτιμήσεις που διαμορφώθηκαν μετά το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων.
Στην εγχώρια αγορά, οι τραπεζικές μετοχές και τα blue chips συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος του χαμένου εδάφους. Στο επίκεντρο παραμένει η Eurobank, ενόψει της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ τα εταιρικά αποτελέσματα του εννεαμήνου προσφέρουν πρόσθετα σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση των εισηγμένων.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (19/11) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,8% και διαπραγματεύεται στις 2.605,23 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.604,58 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.610,91 μονάδες.
Ώθηση στη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου δίνει η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη, με αφορμή τη δημόσια προσφορά της Anthropic και την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής της στον Nasdaq. Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη σταθεροποίηση του κλίματος, ενθαρρύνοντας τους αγοραστές να αξιοποιήσουν τις χαμηλότερες αποτιμήσεις που διαμορφώθηκαν μετά το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων.
Στην εγχώρια αγορά, οι τραπεζικές μετοχές και τα blue chips συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος του χαμένου εδάφους. Στο επίκεντρο παραμένει η Eurobank, ενόψει της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ τα εταιρικά αποτελέσματα του εννεαμήνου προσφέρουν πρόσθετα σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση των εισηγμένων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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