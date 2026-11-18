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Τρίτη σερί νίκη για τον Κολοσσό στο FIBA Europe Cup, δύσκολα 79-78 την Γκέντσε
Τρίτη σερί νίκη για τον Κολοσσό στο FIBA Europe Cup, δύσκολα 79-78 την Γκέντσε
Φοβερός Έζρα Μάνιον με 22 πόντους, παραμένει 2ος ο Κολοσσός
«Πετάει» στην Ευρώπη ο Κολοσσός του Άρη Λυκογιάννη. Οι Ροδίτες υποδέχθηκαν την Γκέντσε για την 7η αγωνιστική του FIBA Europe Cup και παρότι ζορίστηκαν, έφτασαν στη νίκη με 79-78.
Τρίτη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη για τον Κολοσσό, που παρέμεινε δεύτερος στον τρίτο όμιλο, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 5-2.
Κολοσσός - Γκέντσε: Το ματς
Ο Καμαρά είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα με τον Κολοσσό να απαντάει με έξι πόντους του Μάνιον και δύο του Καμπερίδη για το 8-2 στο 07:42.Ο ΜαΓκί με τρίποντο είχε μειώσει σε 10-7 στο 06:51, όμως με σερί 6-0, οι Ροδίτες ήταν μπροστά με 16-7 στο 05:25. Με επιμέρους σκορ 7-2 από το 02:58 μέχρι τα 00:43, η Γκέντσε είχε μειώσει σε 20-16, με τους γηπεδούχους να έχουν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 22-19.
Ο Ντόναλντσον είχε σκοράρει με βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Καμπερίδη να απαντάει με τρίποντο για το 25-20 στο 08:43. Ο ίδιος παίκτης με δύο τρίποντα, είχε κάνει το 31-22 στο 06:04, με τους φιλοξενούμενους να βγάζουν αντίδραση. Με επιμέρους σκορ 8-2 από το 03:29 (Ρόουντς) μέχρι το 01:36 (Ντόναλντσον), είχαν μειώσει στον πόντο (37-36). Ο Κολοσσός είχε διατηρήσει το προβάδισμά του και είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 44-43.
Ο ΜαΓκί είχε πετύχει τους πέντε πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου (44-48), με τους Ροδίτες να απαντάνε με βολή του Γουίλις και δίποντα των Κρούζερ και Μάνιον για το 49-48 στο 06:21. Ο Στίβενσον είχε ισοφαρίσει (57-57) στο 02:34, όμως με δίποντα των Ντόναλντσον και Μίτσελ, η Γκέντσε είχε κάνει το 57-61 στο 01:27. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν είχε το προβάδισμα με 64-61.
Ο Κολοσσός είχε ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο την τέταρτη περίοδο, καθώς έκανε ένα σερί 9-0 από το 08:29 (Μάνιον) μέχρι το 06:04 (Γουίλις) για το 70-64. Ο Ρόουντς είχε απαντήσει με μία βολή, ενώ η Γκέντσε είχε μειώσει στον πόντο (77-76) στα 00:49. Ο Μάνιον είχε πετύχει δίποντο και παρότι σκόραρε στα 00:18 ο Ρόουντς, ο Κολοσσός πήρε τη νίκη με 79-78.
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-43, 61-64, 79-78
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έπαιξε καλή άμυνα στα τελευταία λεπτά και πήρε σωστές αποφάσεις όταν η μπάλα «έκαιγε».
MVP O… Εξαιρετικός Έζρα Μάνιον με 22 πόντους (2/2 βολές, 10/17 δίποντα, 0/1 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 27 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Γιώργος Καμπερίδης με 16 πόντους (2/2 βολές, 1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα) και 6 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Κόμπι ΜαΓκί με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 38 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Νίκος Τσιακμάς, ο οποίος είχε 3 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 13 λεπτά.
Τρίτη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη για τον Κολοσσό, που παρέμεινε δεύτερος στον τρίτο όμιλο, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 5-2.
Κολοσσός - Γκέντσε: Το ματς
Ο Καμαρά είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα με τον Κολοσσό να απαντάει με έξι πόντους του Μάνιον και δύο του Καμπερίδη για το 8-2 στο 07:42.Ο ΜαΓκί με τρίποντο είχε μειώσει σε 10-7 στο 06:51, όμως με σερί 6-0, οι Ροδίτες ήταν μπροστά με 16-7 στο 05:25. Με επιμέρους σκορ 7-2 από το 02:58 μέχρι τα 00:43, η Γκέντσε είχε μειώσει σε 20-16, με τους γηπεδούχους να έχουν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 22-19.
Ο Ντόναλντσον είχε σκοράρει με βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Καμπερίδη να απαντάει με τρίποντο για το 25-20 στο 08:43. Ο ίδιος παίκτης με δύο τρίποντα, είχε κάνει το 31-22 στο 06:04, με τους φιλοξενούμενους να βγάζουν αντίδραση. Με επιμέρους σκορ 8-2 από το 03:29 (Ρόουντς) μέχρι το 01:36 (Ντόναλντσον), είχαν μειώσει στον πόντο (37-36). Ο Κολοσσός είχε διατηρήσει το προβάδισμά του και είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 44-43.
Ο ΜαΓκί είχε πετύχει τους πέντε πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου (44-48), με τους Ροδίτες να απαντάνε με βολή του Γουίλις και δίποντα των Κρούζερ και Μάνιον για το 49-48 στο 06:21. Ο Στίβενσον είχε ισοφαρίσει (57-57) στο 02:34, όμως με δίποντα των Ντόναλντσον και Μίτσελ, η Γκέντσε είχε κάνει το 57-61 στο 01:27. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν είχε το προβάδισμα με 64-61.
Ο Κολοσσός είχε ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο την τέταρτη περίοδο, καθώς έκανε ένα σερί 9-0 από το 08:29 (Μάνιον) μέχρι το 06:04 (Γουίλις) για το 70-64. Ο Ρόουντς είχε απαντήσει με μία βολή, ενώ η Γκέντσε είχε μειώσει στον πόντο (77-76) στα 00:49. Ο Μάνιον είχε πετύχει δίποντο και παρότι σκόραρε στα 00:18 ο Ρόουντς, ο Κολοσσός πήρε τη νίκη με 79-78.
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-43, 61-64, 79-78
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έπαιξε καλή άμυνα στα τελευταία λεπτά και πήρε σωστές αποφάσεις όταν η μπάλα «έκαιγε».
MVP O… Εξαιρετικός Έζρα Μάνιον με 22 πόντους (2/2 βολές, 10/17 δίποντα, 0/1 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 27 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Γιώργος Καμπερίδης με 16 πόντους (2/2 βολές, 1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα) και 6 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Κόμπι ΜαΓκί με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 38 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Νίκος Τσιακμάς, ο οποίος είχε 3 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 13 λεπτά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο Κολοσσός μάζεψε 45 ριμπάουντ.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Πηγή: www.gazzetta.gr
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