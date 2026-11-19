Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
Κολώνα της ΔΕΗ έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στη Φλώρινα
Κολώνα της ΔΕΗ έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στη Φλώρινα
Από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς όλα τα παιδιά, αλλά και ο οδηγός και η συνοδός, είναι καλά στην υγεία τους
Μια κολώνα της ΔΕΗ, η οποία ταλαντώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων, έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε 10 μαθητές, στο δρόμο μεταξύ των χωριών Παπαγιάννη και Μαρίνας στη Φλώρινα.
Σύμφωνα με το neaflorina.gr, η κολώνα χτύπησε αρχικά το παρμπρίζ του λεωφορείου και στη συνέχεια διαπέρασε ένα πλαϊνό τζάμι, στη θέση του οποίου ευτυχώς δεν καθόταν κάποιος μαθητής.
Από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς όλα τα παιδιά, αλλά και ο οδηγός και η συνοδός, είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα έφτασε άλλο λεωφορείο, το οποίο παρέλαβε τους μαθητές και τους μετέφερε στους προορισμούς τους.
Δείτε φωτογραφίες:
Σύμφωνα με το neaflorina.gr, η κολώνα χτύπησε αρχικά το παρμπρίζ του λεωφορείου και στη συνέχεια διαπέρασε ένα πλαϊνό τζάμι, στη θέση του οποίου ευτυχώς δεν καθόταν κάποιος μαθητής.
Από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς όλα τα παιδιά, αλλά και ο οδηγός και η συνοδός, είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα έφτασε άλλο λεωφορείο, το οποίο παρέλαβε τους μαθητές και τους μετέφερε στους προορισμούς τους.
Δείτε φωτογραφίες:
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