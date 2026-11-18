Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αλλάξει τον Πουέρτα στην ευρωπαϊκή λίστα
Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αλλάξει τον Πουέρτα στην ευρωπαϊκή λίστα
Εάν επιβεβαιωθεί ότι ο Γκουστάβο Πουέρτα θα μείνει εκτός δράσης για 60 ημέρες ο Ολυμπιακός δεν έχει τη δυνατότητα αλλαγής στην ευρωπαϊκή του λίστα
Στον Ολυμπιακό περιμένουν την επιστροφή του Γκουστάβο Πουέρτα για να διαπιστώσουν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του και το διάστημα αποχής του από την αγωνιστική δραστηριότητα. Τα δημοσιεύματα από την Κολομβία κάνουν λόγο για απουσία που 60 ημερών.
Εάν πράγματι επιβεβαιωθούν όσα έχουν γράψει οι Κολομβιανοί τότε ο Πουέρτα οριακά θα προλάβει τα δύο τελευταία παιχνίδια της League Phase του Europa League. Αυτό το ενδεχόμενο προκάλεσε και το ερώτημα εάν μπορεί ο Ολυμπιακός να προχωρήσει σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα και με δεδομένο ότι είναι εκτός ο Έσε. Τουλάχιστον για τα ματς με Μίλαν και Τσέλιε να μπει στη θέση του Κολομβιανού ο Σιπιόνι που έχει μείνει εκτός.
Κάτι τέτοιο, ωστόσο δεν μπορεί να γίνει. Ο λόγος που ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αλλάξει τον Πουέρτα στην ευρωπαϊκή του λίστα είναι πως έχει ήδη κάνει μία αλλαγή. Στις αρχές της σεζόν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πήρε τη θέση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε εκείνο το παιχνίδι με τον Βόλο.
Ο κανονισμός της UEFA επιτρέπει σε κάθε ομάδα να κάνει μία αλλαγή. Έτσι ο Πουέρτα δεν μπορεί να αντικατασταθεί εφόσον επιβεβαιωθεί ότι θα μείνει εκτός δράσης για 60 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα ενεργοποιήσει τον Φίλη εφόσον χρειαστεί.
Εάν πράγματι επιβεβαιωθούν όσα έχουν γράψει οι Κολομβιανοί τότε ο Πουέρτα οριακά θα προλάβει τα δύο τελευταία παιχνίδια της League Phase του Europa League. Αυτό το ενδεχόμενο προκάλεσε και το ερώτημα εάν μπορεί ο Ολυμπιακός να προχωρήσει σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα και με δεδομένο ότι είναι εκτός ο Έσε. Τουλάχιστον για τα ματς με Μίλαν και Τσέλιε να μπει στη θέση του Κολομβιανού ο Σιπιόνι που έχει μείνει εκτός.
Κάτι τέτοιο, ωστόσο δεν μπορεί να γίνει. Ο λόγος που ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αλλάξει τον Πουέρτα στην ευρωπαϊκή του λίστα είναι πως έχει ήδη κάνει μία αλλαγή. Στις αρχές της σεζόν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πήρε τη θέση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε εκείνο το παιχνίδι με τον Βόλο.
Ο κανονισμός της UEFA επιτρέπει σε κάθε ομάδα να κάνει μία αλλαγή. Έτσι ο Πουέρτα δεν μπορεί να αντικατασταθεί εφόσον επιβεβαιωθεί ότι θα μείνει εκτός δράσης για 60 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα ενεργοποιήσει τον Φίλη εφόσον χρειαστεί.
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