Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Φοβερή και τρομερή ΑΕΚ: Ανέτρεψε διαφορά 25 πόντων και κέρδισε 90-89 την Σομπατέλι με buzzer beater του Λαρεντζάκη, βίντεο
Φοβερή και τρομερή ΑΕΚ: Ανέτρεψε διαφορά 25 πόντων και κέρδισε 90-89 την Σομπατέλι με buzzer beater του Λαρεντζάκη, βίντεο
Με καλάθι του Λαρεντζάκη στα 2'' η ΑΕΚ πήρε τεράστια νίκη στη Sunel Arena και ανέβηκε στην 1η θέση στον όμιλο του BCL - Στους 35 πόντους ο Μπάρτλεϊ
Απίθανη ανατροπή από την ΑΕΚ στο BCL.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρέθηκε πίσω στο σκορ και με 25 πόντους (52-27) από την Φάλκο Σομπατέλι στη Sunel Arena αλλά με καλάθι του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στα 2'' πήρε το παιχνίδι με 90-89!
Για την Ένωση ο Μπάρτλεϊ είχε 35 πόντους και Τζόζεφ μέτρησε 26 πόντους, ενώ ο Ερτέλ είχε 10 ασίστ. Από την άλλη πλευρά ο Περλ είχε 20 πόντους.
Η ΑΕΚ είναι πλέον στο 3-1 και στην 1η θέση του ομίλου.
ΑΕΚ - Φάλκο: Το ματς
Η ΑΕΚ μπήκε μουδιασμένα στο ματς σε άμυνα και επίθεση, με τον Βάραντι να γράφει το 6-12 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Τζόζεφ είχε τους 6 από τους 8 πόντους της Ένωσης στο ξεκίνημα, με την Φάλκο να κάνει το 10-20 με τον Περλ. Oι Ούγγροι έγραψαν το 10-23, με την ομάδα του Σάκοτα να έχει μεγάλα θέματα και στις δύο μεριές του παρκέ.
Ο Κέλερ σκόραρε για το 10-26 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με την ΑΕΚ να μην μπορεί να βγάλει ούτε μια άμυνα και να δυσκολεύεται πολύ. Ο Περλ έκανε το 21-37 στο 15', με την Ένωση να αδυνατεί να μειώσει τη διαφορά. Η διαφορά πήγε στο +23 για το 27-50, τρία λεπτά πριν το τέλος και τον Περλ να φτάνει τους 11 πόντους. Οι Ούγγροι ανέβασαν κι άλλο τη διαφοράμε τις επιλογές της ΑΕΚ στην επίθεση να είναι κάκιστες και την άμυνα να απουσιάζει.
Η ΑΕΚ μπήκε αποφασισμένη να παλέψει στο δεύτερο ημίχρονο και ο Μπάρτλεϊ μείωσε για το 43-57 στο 22'. Με ένα τρομερό σερί 21-3 στο τρίτο δεκάλεπτο ο Κατσίβελης μείωσε σε 55-60. Ο Ερτέλ με ωραία κίνηση έγραψε το 60-65 στο 28'. Ο Νόλει με τρίποντο έκανε το 65-72 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Ο Τζόζεφ με γκολ-φάουλ έκανε το 72-79. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 27 πόντους και μείωσε σε 76-79. Ο Φρανκ έκανε και το 81-79, τέσσερα λεπτά για το τέλος.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρέθηκε πίσω στο σκορ και με 25 πόντους (52-27) από την Φάλκο Σομπατέλι στη Sunel Arena αλλά με καλάθι του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στα 2'' πήρε το παιχνίδι με 90-89!
LARENTZAKIS FOR THE WIIIIIIN AJSHDAHGDSAKDHJASJDHASD #BASKETBALLCL | @AEKBCGR https://t.co/ZMXjbkTWge— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 18, 2026
Για την Ένωση ο Μπάρτλεϊ είχε 35 πόντους και Τζόζεφ μέτρησε 26 πόντους, ενώ ο Ερτέλ είχε 10 ασίστ. Από την άλλη πλευρά ο Περλ είχε 20 πόντους.
Η ΑΕΚ είναι πλέον στο 3-1 και στην 1η θέση του ομίλου.
ΑΕΚ - Φάλκο: Το ματς
Η ΑΕΚ μπήκε μουδιασμένα στο ματς σε άμυνα και επίθεση, με τον Βάραντι να γράφει το 6-12 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Τζόζεφ είχε τους 6 από τους 8 πόντους της Ένωσης στο ξεκίνημα, με την Φάλκο να κάνει το 10-20 με τον Περλ. Oι Ούγγροι έγραψαν το 10-23, με την ομάδα του Σάκοτα να έχει μεγάλα θέματα και στις δύο μεριές του παρκέ.
Ο Κέλερ σκόραρε για το 10-26 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με την ΑΕΚ να μην μπορεί να βγάλει ούτε μια άμυνα και να δυσκολεύεται πολύ. Ο Περλ έκανε το 21-37 στο 15', με την Ένωση να αδυνατεί να μειώσει τη διαφορά. Η διαφορά πήγε στο +23 για το 27-50, τρία λεπτά πριν το τέλος και τον Περλ να φτάνει τους 11 πόντους. Οι Ούγγροι ανέβασαν κι άλλο τη διαφοράμε τις επιλογές της ΑΕΚ στην επίθεση να είναι κάκιστες και την άμυνα να απουσιάζει.
Η ΑΕΚ μπήκε αποφασισμένη να παλέψει στο δεύτερο ημίχρονο και ο Μπάρτλεϊ μείωσε για το 43-57 στο 22'. Με ένα τρομερό σερί 21-3 στο τρίτο δεκάλεπτο ο Κατσίβελης μείωσε σε 55-60. Ο Ερτέλ με ωραία κίνηση έγραψε το 60-65 στο 28'. Ο Νόλει με τρίποντο έκανε το 65-72 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Ο Τζόζεφ με γκολ-φάουλ έκανε το 72-79. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 27 πόντους και μείωσε σε 76-79. Ο Φρανκ έκανε και το 81-79, τέσσερα λεπτά για το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 10-23, 34-57, 65-72, 90-89
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… έδειξε χαρακτήρα στο -25 και είχε την μεγάλη προσωπικότητα του Μπάρτλεϊ και το Λαρεντζάκη.
MVP O… Μπάρτλεϊ με 35 πόντους και ο Λαρεντζάκης για το νικητήριο σουτ του.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζόζεφ με 26 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Περλ με 24 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κέλερ που είχε 3 ποντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 6/11 τρίποντα του Μπάρτλεϊ.
Πηγή: www.gazzetta.gr
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… έδειξε χαρακτήρα στο -25 και είχε την μεγάλη προσωπικότητα του Μπάρτλεϊ και το Λαρεντζάκη.
MVP O… Μπάρτλεϊ με 35 πόντους και ο Λαρεντζάκης για το νικητήριο σουτ του.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζόζεφ με 26 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Περλ με 24 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κέλερ που είχε 3 ποντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 6/11 τρίποντα του Μπάρτλεϊ.
Πηγή: www.gazzetta.gr
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