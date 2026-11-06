Καρέτσας: Από την κατάρρευση στο γκολ… λύτρωσης – Η αποκάλυψη για τον πανηγυρισμό του!
SPORTS

Καρέτσας: Από την κατάρρευση στο γκολ… λύτρωσης – Η αποκάλυψη για τον πανηγυρισμό του!

Μια βραδιά γεμάτη… έντονα συναισθήματα έζησε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, στην αναμέτρηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Μπέτις

Καρέτσας: Από την κατάρρευση στο γκολ… λύτρωσης – Η αποκάλυψη για τον πανηγυρισμό του!
Ο 18χρονος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βεστφαλούς πετυχαίνοντας το γκολ που χάρισε τη νίκη με 2-1 στην ομάδα του, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η γερμανική Bild στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπική περιπέτεια του Έλληνα μεσοεπιθετικού και χαρακτήρισε το γκολ του, ως μία στιγμή μεγάλης λύτρωσης.

Ο Καρέτσας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 34ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον τραυματία Σερού Γκιρασί. Μάλιστα, η είσοδός του στο παιχνίδι λίγο έλειψε να… καθυστερήσει, καθώς, όπως αποκάλυψε ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, ο νεαρός μεσοεπιθετικός βρισκόταν στην τουαλέτα τη στιγμή που τον αναζητούσε για να τον περάσει στον αγώνα.

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