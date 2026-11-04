Η απίθανη προπόνηση των τερματοφυλάκων της Λεβερκούζεν με γιγάντιες μπάλες γυμναστικής, φωτογραφίες
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Λεβερκούζεν τερματοφύλακες Προπόνηση

Η απίθανη προπόνηση των τερματοφυλάκων της Λεβερκούζεν με γιγάντιες μπάλες γυμναστικής, φωτογραφίες

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο βελτιώνουν τις αποκρούσεις τους οι γκολκίπερ της γερμανικής ομάδας, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων

Η απίθανη προπόνηση των τερματοφυλάκων της Λεβερκούζεν με γιγάντιες μπάλες γυμναστικής, φωτογραφίες
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Έναν ιδιαίτερο και αρκετά πρωτότυπο τρόπο προπόνησης έχουν βρει οι τερματοφύλακες της Μπάγερ Λεβερκούζεν, οι οποίοι χρησιμοποιούν τεράστιες μπάλες γυμναστικής στις καθημερινές τους ασκήσεις.

Το προπονητικό επιτελείο της γερμανικής ομάδας επιστρατεύει υπερμεγέθεις φουσκωτές μπάλες, προκειμένου να βελτιώσει την τοποθέτηση των γκολκίπερ, την τεχνική των αποκρούσεων, αλλά και την αποτελεσματικότητά τους στις ψηλές μπάλες.

Η συγκεκριμένη μέθοδος αλλάζει σημαντικά την οπτική αντίληψη των τερματοφυλάκων, αναγκάζοντάς τους να δίνουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη σωστή θέση του σώματος, στη σταθερότητα των χεριών και στον έλεγχο του κορμού τους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι τερματοφύλακες καλούνται να βελτιώσουν τις αντιδράσεις και τη μηχανική των κινήσεών τους, είτε πραγματοποιούν βουτιές, είτε επιχειρούν να μπλοκάρουν την μπάλα.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EuroFoot (@eurofootcom)

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