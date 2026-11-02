«Ήθελα να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει»: Ο Χατζηγιοβάννης δάκρυσε μιλώντας για τον μικρό Όθωνα-Δημήτρη, τι είπε για την απάτη με τη ΜΚΟ

Όσα μαθαίνω τις τελευταίες ημέρες με στεναχωρούν και με προβληματίζουν βαθιά. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί να βεβαιωνόμαστε ότι η βοήθειά μας φτάνει εκεί όπου πρέπει, αλλά να μην κλείσουμε την καρδιά μας γιατί και αύριο θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει τη βοήθειά μας. Μια οικογένεια που θα περνάει δύσκολα, κάποιος που θα έχει ανάγκη να νιώσει πως δεν είναι μόνος» είπε ο Τάσος Χατζηγιοβάννης.





Ο

μικρός

Δημήτρης-Όθωνας

ήταν

ένα

παιδάκι

που

έδωσε

μια

τεράστια

μάχη

με

τον

καρκίνο

από

την

ηλικία

των

μόλις

4

ετών.

Για

περίπου

9

χρόνια

αντιμετώπισε

πολλές

δυσκολίες,

θεραπείες

και

χειρουργεία,

έχοντας

πάντα

δίπλα

του

την

οικογένειά

του.

Η

ιστορία

του

συγκίνησε

πολλούς

ανθρώπους,

οι

οποίοι

προσπάθησαν

να

τον

βοηθήσουν, ωστόσο σ

τ

ις

23

Αυγούστου

2026 ο μικρός μαχητής

έφυγε

από

τη





ζωή.