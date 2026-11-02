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«Ήθελα να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει»: Ο Χατζηγιοβάννης δάκρυσε μιλώντας για τον μικρό Όθωνα-Δημήτρη, τι είπε για την απάτη με τη ΜΚΟ
«Ήθελα να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει»: Ο Χατζηγιοβάννης δάκρυσε μιλώντας για τον μικρό Όθωνα-Δημήτρη, τι είπε για την απάτη με τη ΜΚΟ
Ο διεθνής άσος του ΟΦΗ ήταν συγκινημένος αφού το μικρό παιδί που βοήθησε δεν βγήκε νικητής στη μάχη του
Ο Τάσος Χατζηγιοβάννης βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΠ για την κίνησή του να βοηθήσει, προσφέροντας χρήματα, ένα παιδί που έδινε μάχη για τη ζωή του.
Ο μικρός Όθωνας-Δημήτρης δεν κέρδισε τη μάχη και ο Τάσος Χατζηγιοβάννης ήταν φανερά συγκινημένος στη διάρκεια της βράβευσης. Παράλληλα έστειλε μήνυμά προς όλους να προσέχουν σε ποιους δίνουν τα χρήματά τους με αφορμή την απάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που έχει δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.
«Δεν έκανα αυτή τη δωρεά για να προβληθώ. Δεν σκέφτομαι ποτέ ότι θα βρισκόμουν σήμερα εδώ. Το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει. Όταν έμαθα την ιστορία του μικρού Όθωνα Δημήτρη ήθελα να βοηθήσω και προχώρησα με μια μόνο σκέψη. Να έχει το παιδί μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Ήρθα σε επαφή με τη μητέρα του και ήλπιζα και εγώ να τα καταφέρει. Δυστυχώς ο Δημήτρης έφυγε από τη ζωή.
Όσα μαθαίνω τις τελευταίες ημέρες με στεναχωρούν και με προβληματίζουν βαθιά. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί να βεβαιωνόμαστε ότι η βοήθειά μας φτάνει εκεί όπου πρέπει, αλλά να μην κλείσουμε την καρδιά μας γιατί και αύριο θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει τη βοήθειά μας. Μια οικογένεια που θα περνάει δύσκολα, κάποιος που θα έχει ανάγκη να νιώσει πως δεν είναι μόνος» είπε ο Τάσος Χατζηγιοβάννης.
Ο μικρός Δημήτρης-Όθωνας ήταν ένα παιδάκι που έδωσε μια τεράστια μάχη με τον καρκίνο από την ηλικία των μόλις 4 ετών. Για περίπου 9 χρόνια αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, θεραπείες και χειρουργεία, έχοντας πάντα δίπλα του την οικογένειά του. Η ιστορία του συγκίνησε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, ωστόσο στις 23 Αυγούστου 2026 ο μικρός μαχητής έφυγε από τη ζωή.
Ο μικρός Όθωνας-Δημήτρης δεν κέρδισε τη μάχη και ο Τάσος Χατζηγιοβάννης ήταν φανερά συγκινημένος στη διάρκεια της βράβευσης. Παράλληλα έστειλε μήνυμά προς όλους να προσέχουν σε ποιους δίνουν τα χρήματά τους με αφορμή την απάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που έχει δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.
«Δεν έκανα αυτή τη δωρεά για να προβληθώ. Δεν σκέφτομαι ποτέ ότι θα βρισκόμουν σήμερα εδώ. Το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει. Όταν έμαθα την ιστορία του μικρού Όθωνα Δημήτρη ήθελα να βοηθήσω και προχώρησα με μια μόνο σκέψη. Να έχει το παιδί μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Ήρθα σε επαφή με τη μητέρα του και ήλπιζα και εγώ να τα καταφέρει. Δυστυχώς ο Δημήτρης έφυγε από τη ζωή.
Όσα μαθαίνω τις τελευταίες ημέρες με στεναχωρούν και με προβληματίζουν βαθιά. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί να βεβαιωνόμαστε ότι η βοήθειά μας φτάνει εκεί όπου πρέπει, αλλά να μην κλείσουμε την καρδιά μας γιατί και αύριο θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει τη βοήθειά μας. Μια οικογένεια που θα περνάει δύσκολα, κάποιος που θα έχει ανάγκη να νιώσει πως δεν είναι μόνος» είπε ο Τάσος Χατζηγιοβάννης.
Ο μικρός Δημήτρης-Όθωνας ήταν ένα παιδάκι που έδωσε μια τεράστια μάχη με τον καρκίνο από την ηλικία των μόλις 4 ετών. Για περίπου 9 χρόνια αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, θεραπείες και χειρουργεία, έχοντας πάντα δίπλα του την οικογένειά του. Η ιστορία του συγκίνησε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, ωστόσο στις 23 Αυγούστου 2026 ο μικρός μαχητής έφυγε από τη ζωή.
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