Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2026 και αφορούν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων της διεθνούς ταξινόμησης (), οι οποίες καλύπτουν, μεταξύ άλλων, οχήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και λογισμικό, ενδύματα, παιχνίδια και μοντέλα αυτοκινήτων.Προς το παρόν, οι αιτήσεις βρίσκονται υπό εξέταση και δεν συνοδεύονται από κάποια επίσημη ανακοίνωση για συγκεκριμένο μοντέλο. Αυτό έχει σημασία, καθώς η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος εξασφαλίζει στον δικαιούχο την προστασία της ονομασίας για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, χωρίς να αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο βρίσκεται ήδη υπό εξέλιξη.Υπάρχει, ωστόσο, ένας λόγος για τον οποίο οι συγκεκριμένες καταχωρίσεις αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια αναδρομή στις κινήσεις της Lamborghini από το 2022 και μετά δείχνει ότι αρκετά ονόματα που κατοχυρώθηκαν από την εταιρεία εμφανίστηκαν στη συνέχεια σε αυτοκίνητα παραγωγής, ειδικές εκδόσεις ή πρωτότυπα.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κωδικός. Η σχετική κατοχύρωση έγινε στις 25 Μαΐου 2022, περίπου 10 μήνες πριν από την επίσημη παρουσίαση του ομώνυμουμοντέλου. Αντίστοιχα, τα ονόματακαικαταχωρήθηκαν την ίδια ημέρα, 6 Δεκεμβρίου 2022, και χρησιμοποιήθηκαν λίγους μήνες αργότερα για δύο μοναδικές δημιουργίες με ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα, ένα ρόουντστερ και ένα κουπέ, αντίστοιχα.Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της. Η ονομασία εμφανίστηκε στο ευρωπαϊκό μητρώο στις 17 Αυγούστου 2023, μόλις μία ημέρα πριν από την αποκάλυψη του ομώνυμου ηλεκτρικού πρωτοτύπου. Για το, η κατοχύρωση πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2024, ενώ η επίσημη πρεμιέρα του νέου υβριδικού supercar ακολούθησε στις 16 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς.

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Ανάλογη ήταν η εξέλιξη με τη, με το όνομα να κατοχυρώνεται στις 10 Απριλίου 2025, ενώ παρουσιάστηκε στις 15 Αυγούστου ως μια εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής δημιουργία, σε μόλις 29 μονάδες. Στην ίδια ημερομηνία κατοχυρώθηκε και το όνομα, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει συνδεθεί με κάποιο αυτοκίνητο ή πρωτότυπο.Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί και η. Η ονομασία καταχωρήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2025, λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση της σχεδιαστικής μελέτης που δημιουργήθηκε με αφορμή τα 20 χρόνια του Centro Stile της Lamborghini, η οποία είχε παρουσιαστεί στις 7 Οκτωβρίου.Με άλλα λόγια, από τις οκτώ ονομασίες που έχει κατοχυρώσει η Lamborghini στην Ευρώπη από το 2022, οι επτά έχουν ήδη αποκτήσει συγκεκριμένη παρουσία στον κόσμο των αυτοκινήτων, είτε ως μοντέλα είτε ως πρωτότυπα.Πέρα από το ιστορικό των κατοχυρώσεων, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προέλευση των δύο νέων ονομάτων, καθώς η Lamborghini έχει μακρά παράδοση στην επιλογή ονομασιών που συνδέονται με τον κόσμο των ταυρομαχιών.Τοείναι ισπανική λέξη που αποδίδεται ως «τολμηρός» ή «παράτολμος». Δεν είναι, όμως, μια τυχαία επιλογή. Το ίδιο όνομα είχε ένας λευκός ταύρος από το εκτροφείο, ο οποίος αντιμετώπισε τον διάσημο Ισπανό ταυρομάχο Antoñete στην αρένατης Μαδρίτης, τοΗ αναφορά αυτή ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία ονοματοδοσίας της Lamborghini. Από την εποχή της, η εταιρεία έχει αντλήσει επανειλημμένα έμπνευση από την ισπανική παράδοση των ταυρομαχιών, χρησιμοποιώντας ονόματα διάσημων ταύρων και σχετικών αναφορών. Το, για παράδειγμα, προέρχεται επίσης από το όνομα ταύρου, διατηρώντας αυτή τη σύνδεση με την ιστορία και την ταυτότητα της μάρκας.Το, από την άλλη πλευρά, έχει διαφορετική προσέγγιση. Η λέξη σημαίνει «παραλήρημα» τόσο στα ιταλικά όσο και στα ισπανικά, ενώ μπορεί να περιγράψει μια κατάσταση έκστασης, έντονου ενθουσιασμού ή συναισθηματικής έξαρσης. Στα ιταλικά, μάλιστα, η έκφραση «» περιγράφει την ερωτική παραφορά ή την έντονη ερωτική έξαρση.Σε αντίθεση με το Atrevido, δεν υπάρχει τεκμηριωμένη σύνδεση του Delirio με κάποιον συγκεκριμένο ταύρο ή ιστορική ταυρομαχία. Αυτό αφήνει μεγαλύτερη ελευθερία στην εταιρεία να αξιοποιήσει την ονομασία, συνδέοντάς την με τις επιδόσεις, τον χαρακτήρα ή τη συναισθηματική ένταση ενός μελλοντικού μοντέλου.Η κινητικότητα της Lamborghini στο ευρωπαϊκό μητρώο εμπορικών σημάτων δεν περιορίστηκε στις δύο νέες λέξεις. Μία ημέρα μετά τις αιτήσεις για τα Atrevido και Delirio, εμφανίστηκε και μια τρίτη καταχώριση, αυτή τη φορά για το σύμβολο, δηλαδή τον ρωμαϊκό αριθμόΗ αναφορά είναι προφανής, καθώς τοείναι η χρονιά ίδρυσης της Lamborghini. Ο αριθμόςέχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν σε ειδικές εκδόσεις της εταιρείας, όπως τιςκαιΠρος το παρόν, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι το LXIII συνδέεται άμεσα με τα Atrevido και Delirio ή ότι προορίζεται για μια νέα συλλεκτική έκδοση. Όπως και στις άλλες περιπτώσεις, η καταχώριση βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση.Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η κατάθεση μιας αίτησης στο EUIPO δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με οριστική κατοχύρωση. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, η Lamborghini θα αποκτήσει δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης των συγκεκριμένων σημάτων στις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών για τις οποίες εγκρίθηκαν, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Αυτός είναι και ο λόγος που οι αυτοκινητοβιομηχανίες φροντίζουν συχνά να κατοχυρώνουν ονομασίες αρκετά πριν από την επίσημη παρουσίαση ενός μοντέλου, προστατεύοντας παράλληλα την εμπορική τους ταυτότητα.Το επόμενο επιβεβαιωμένο ραντεβού της Lamborghini είναι στις 18 Νοεμβρίου 2026, στο Λος Άντζελες, όπου θα αποκαλυφθεί η κάμπριο εκδοχή της TemerarioΜέχρι τότε, τα Atrevido, Delirio και LXIII παραμένουν απλώς τρεις νέες καταχωρίσεις στο μητρώο εμπορικών σημάτων. Το ιστορικό, πάντως, δείχνει ότι αξίζει να τις παρακολουθούμε, καθώς επτά από τις οκτώ ονομασίες που έχει κατοχυρώσει η Lamborghini από το 2022 έχουν ήδη περάσει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στην ιστορία των μοντέλων της.